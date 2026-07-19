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ట్రాఫిక్ మార్షల్స్ : అవెంజర్స్​పై వస్తారు - క్షణాల్లో ట్రాఫిక్​ క్లియర్ చేస్తారు

హైదరాబాద్​లో ట్రాఫిక్‌ నివారణకు కీలక ముందడుగు - అందుబాటులోకి ట్రాఫిక్ మార్షల్స్ సహా అవెంజర్స్ బైక్స్ - కనుచూపు మేర ఎక్కడ ట్రాఫిక్‌ ఉన్నా క్షణాల్లో తొలగింపు

Traffic Police Launch 30 New Patrol Bikes
Traffic Police Launch 30 New Patrol Bikes (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 19, 2026 at 10:10 AM IST

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Traffic Police Launch 30 New Patrol Bikes : హైదరాబాద్‌లో ట్రాఫిక్ సమస్యలు అధిగమించేందుకు హైదరాబాద్ సిటీ పోలీసులు ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యంతో మరో వినూత్న కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. నిష్ణాతులైన ట్రాఫిక్ మార్షల్స్ సహా అవెంజర్స్ బైక్స్‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చారు. కనుచూపు మేర ఎక్కడ ట్రాఫిక్ ఉన్నా, క్షణాల్లో అక్కడకి చేరుకొని ట్రాఫిక్‌ను క్లియర్ చేస్తారు. ఈ ట్రాఫిక్ పెట్రోలింగ్ బైకులను బంజారాహిల్స్ పోలీస్ కమాండ్ కంట్రోల్​ సెంటర్​లో హైదరాబాద్‌ పోలీస్‌ కమిషనర్‌ సజ్జనర్, ట్రాఫిక్ జాయింట్ సీపీ జోయల్ డేవిస్ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు.

అందుబాటులో 30 ట్రాఫిక్​ పెట్రోలింగ్​ బైకులు : హైదరాబాద్‌లో ప్రయాణాన్ని మరింత సులభతరం చేసేలా పోలీసులు చర్యలు చేపట్టారు. ట్రాఫిక్ రద్దీని తగ్గించడంలో కీలక ముందడుగు పడింది. ట్రాఫిక్ క్రమబద్దీకరణ, బ్రేక్ డౌన్ అయిన వాహనాలను గుర్తించి సత్వరమే తొలగించేందుకు వీలుగా హైదరాబాద్ సిటీ సెక్యూరిటీ కౌన్సెల్ (హెచ్​సీఎస్​సీ) ఆధ్వర్యంలో చర్యలు చేపట్టారు. ఎన్​సీసీ అర్బన్, వెకా, రత్నదీప్, కమల్‌ వాచ్ కంపెనీ, బృహస్పతి టెక్నాలజీస్ సహకారంతో రూ.కోటి 60 లక్షలతో చేసిన 30 ట్రాఫిక్ పెట్రోలింగ్ బైక్‌లు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న 45 మంది ట్రాఫిక్ మార్షల్స్‌కు సీపీ సజ్జనర్‌ ధ్రువపత్రాలు అందజేశారు. సామాజిక బాధ్యత కింద ఆర్థిక సాయం అందించిన కార్పొరేట్ సంస్థల ప్రతినిధులను ఘనంగా సత్కరించారు.

ట్రాఫిక్‌ క్రమబద్ధీకరణలో ట్రాఫిక్ మార్షల్స్ కీలకం : హైదరాబాద్‌లో ట్రాఫిక్ బావుంటే అంతా బాగున్నట్లేనని సీపీ సజ్జనర్‌ తెలిపారు. ఎండనకా, వాననకా వాహనదారులు గమ్యం చేరేంత వరకు ట్రాఫిక్ పోలీసులు రోడ్లపై ఉంటూ తోడ్పాటును అందిస్తున్నారని ప్రశంసించారు. ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్‌ భాగస్వామ్యంతో ఎన్నో ప్రజోపయోగ కార్యక్రమాలు చేపడుతున్న ఘనత హెచ్​సీఎస్​సీకు దక్కుతుందని సజ్జనర్‌ వివరించారు.

''దాదాపు 50 వాహనాలను లాంఛ్​ చేయడం జరిగింది. దీనికి చాలా బాగా రెస్పాన్స్ రావడం జరిగింది. మంచి రెస్పాన్స్​ రావడం వల్లే మళ్లీ 30 వాహనాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ట్రాఫిక్​ మేనేజ్​​మెంట్​లో ఇది ఒక మంచి ​​మైలురాయి అని చెప్పొచ్చు. ట్రాఫిక్​ మార్షల్స్​లో ఈ స్కీమ్​లో 120 మంది ఉన్నారు. ఎక్కడో ఒక్కచోట రద్దీ అవుతుంది. 'మా పోలీస్​ కనిపించడం లేదు. ఎవరూ లేరు' అని చాలా ఫిర్యాదులు రావడం జరిగింది. ఈ మార్షల్స్​తో ఆ సమస్య కొంతమేర తగ్గనుంది.'' - వీసీ సజ్జనర్, హైదరాబాద్ పోలీస్‌ కమిషనర్‌

విద్యాసంస్థలు, ఆసుపత్రుల వద్ద వాహన రద్దీ నివారణకు, కూడళ్లలో ఎప్పటికప్పుడు ట్రాఫిక్‌ను సరిదిద్దేందుకు ట్రాఫిక్ మార్షల్స్ కీలకంగా మారనున్నారని ట్రాఫిక్‌ జాయింట్‌ సీపీ జోయల్‌ డేవిస్‌ తెలిపారు. భాగ్యనగర వాసులకు ట్రాఫిక్‌ కష్టాలు లేని ప్రయాణం అందించడమే పోలీసుల లక్ష్యమని ఉన్నతాధికారులు పేర్కొన్నారు.

''పొద్దున ఇంటి నుంచి బయలుదేరి ఆఫీస్​కు వెళ్లేటప్పుడు ఒక 10 ప్లేసులు మీకు కనిపిస్తాయి. ఈ ట్రాఫిక్​ వాళ్లు ఏం చేస్తున్నారు? ఇక్కడేంటి ఇలా ఉంది. ఇలా ట్రాఫిక్​లో ఉన్నప్పుడు పది రకాల సూచనలు మీ మైండ్​లో ఉంటాయి. అలాంటి సమయంలో ప్రతిసారి పోలీస్​ ఆఫీసర్​, జాయింట్​ సీపీకో కాల్​ చేసి చెప్పలేరు. ఇకపై నుంచి మీకోసం ప్లాట్​​ఫామ్​ అందుబాటులోకి వచ్చింది. ట్రాఫిక్​లో మీరు ఏ సమస్య అయితే అనుభవిస్తున్నారో దాన్ని పోలీస్​ ఆఫీసర్స్​, సీపీ దృష్టికి తీసుకురాడానికి ఈ ప్లాట్​ఫామ్​ పని చేస్తుంది'' - జోయల్ డేవిస్, ట్రాఫిక్ జాయింట్ సీపీ

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