ఎవరూ చూడట్లేదని రాంగ్రూట్లో వెళ్తున్నారా? - మీ ఫోన్కు చలానా మెసేజ్ పక్కా!
హైదరాబాద్ నగరంలో ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలపై దృష్టిపెట్టిన ట్రాఫిక్ పోలీసులు - 32 ప్రాంతాల్లో సీసీటీవీ కెమెరాల ఏర్పాటు - 5 నెలల్లో 6 లక్షలకు పైగా చలానాలు
Published : September 1, 2026 at 2:51 PM IST
Hyderabad Traffic Police Focus on Trafffic Violations : చుట్టూ తిరగడం కష్టమని రాంగ్ రూట్లో డ్రైవింగ్ చేస్తున్నారా? ట్రాఫిక్ పోలీసులు చూడట్లేదులే అనే ధీమాతో ఇష్టానుసారంగా రాకపోకలను సాగిస్తున్నారా? అయితే మీరు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందే. రాంగ్ సైడ్ డ్రైవింగ్ను అదుపు చేసేందుకు సీసీ కెమెరాలను అస్త్రంగా ట్రాఫిక్ పోలీసులు ప్రయోగిస్తున్నారు. ఎటు వైపు నుంచి వెళ్లినా గుర్తించేందుకు వీలైన ప్రాంతంలో వాటిని అమర్చారు. తప్పని తెలిసినప్పటికీ చాలామంది వాహనదారులు గమ్యాన్ని చేరేందుకు రాంగ్రూట్లో ప్రయాణిస్తూ ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. కొన్ని రూట్లలో జరిమానాలు విధించినా, అడ్డగించినా వాదనకు దిగుతున్నారు. ట్రాఫిక్ రద్దీ, శాంతిభద్రతలకు ముఖ్య కారకులవుతున్నారు. ట్రాఫిక్ నిబంధనల ఉల్లంఘనులపై సాంకేతిక అస్త్రం ప్రయోగించి సానుకూల ఫలితాలు రాబడుతున్నారు.
ఈ రూట్లలోనే ట్రాఫిక్ సమస్య : మాసబ్ట్యాంక్-మెహిదీపట్నం, పంజాగుట్ట-లక్డీకాపూల్, టోలిచౌకి-రాయదుర్గం, రేతిబౌలి-మైలార్దేవ్పల్లి, బేగంపేట్-సోమాజిగూడ, గుడిమల్కాపూర్-కార్వాన్, బషీర్బాగ్-అబిడ్స్, మలక్పేట్-చాదర్ఘాట్, కర్మన్ఘాట్- చాంద్రాయణగుట్ట, నారాయణగూడ-కాచిగూడ, బంజారాహిల్స్-మాదాపూర్, అమీర్పేట్- భరత్నగర్ తదితర ప్రధాన రూట్లలో నిత్యం లక్షలాది వాహనాలు రాకపోకలు సాగిస్తుంటాయి. ఇటువంటి ముఖ్యమైన మార్గాల్లో రాంగ్సైడ్ డ్రైవింగ్ ట్రాఫిక్ సమస్య, రోడ్డు ప్రమాదాలకు కారణమవుతోంది. ఉల్లంఘనులను దారికి తెచ్చేందుకు ట్రాఫిక్ పోలీసులను కేటాయించినప్పటికీ ఆశించిన ఫలితం రాబట్టలేకపోయారు.
నిత్యావసర వస్తువులు, ఆహారపదార్థాలు డెలివరీ చేసేందుకు అధికశాతం డెలివరీబాయ్స్ రాంగ్రూట్లో ప్రయాణిస్తున్నట్టు పోలీసులు గుర్తించారు. పలుమార్లు కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చినప్పటికీ, అవగాహన సదస్సుల్లో రూల్స్ పాటించమని సూచించినా పెడచెవిన పెడుతున్నారని పోలీసు అధికారి తెలిపారు.
జరిమానాతో మారుతున్నారిలా : రాంగ్రూట్లో రాకపోకలు సాగించే 100కు పైగా ప్రాంతాలను ట్రాఫిక్ పోలీసులు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. అధికంగా ప్రమాదాలు జరుగుతున్న 32 రూట్లలో సీసీటీవీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేశారు. రాంగ్రూట్లో ప్రయాణించే వాహనాలను ఫొటో తీసి వెంటనే వాహనదారులకు ఫైన్ విధిస్తున్నారు. గోల్కొండ జోన్ పరిధిలో ముఖ్యమైనటువంటి మార్గంలో తొలి నెల మూడు వేలకు పైగా ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనులను గుర్తించారు. కేసులు నమోదయ్యాక ఆ సంఖ్య ప్రస్తుతం మూడు వందలకు చేరుకుంది. ఏప్రిల్ - ఆగస్టు నెల వరకు రాంగ్సైడ్ డ్రైవింగ్పై సుమారు 6లక్షలకు పైగా చలానాలు విధించినట్టు తెలిసింది. ట్రాఫిక్ పోలీసులు కనిపించకుండా, సీసీటీవీ కెమెరాల సాయంతో ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఉల్లంఘించిన వాహనదారుల ఫోన్ నంబర్లకు చలానా మేసేజ్లు రావటంతో అప్రమత్తమవుతున్నారు. మరో 62 ఏరియాల్లో సీసీటీవీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసేందుకు అధికారులు సిద్ధమవుతున్నారు.
క్రిమినల్ కేసు తప్పదు : ట్రాఫిక్ నిబంధనలను ఉల్లంఘించి నకిలీ లేదా ట్యాంపరింగ్ చేసిన నంబర్ ప్లేట్లను ఉపయోగించినట్లయితే క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేయడంతో పాటు వాహనాలను వెంటనే సీజ్ చేస్తామని ట్రాఫిక్ పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. వాహన యజమానులందరూ నిర్దేశించిన నంబర్ ప్లేట్ రూల్స్, ట్రాఫిక్ నియమాలను కచ్చితంగా పాటించాలని పోలీస్ శాఖ విజ్ఞప్తి చేస్తోంది. ప్రజల భద్రత, సురక్షిత ప్రయాణం నేరాల నివారణే ప్రధాన లక్ష్యంగా ఈ తనిఖీలు నగరం నలుమూలలా నిరంతరాయంగా కొనసాగుతాయని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
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