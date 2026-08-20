ప్రీమియం క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్లో హైదరా'బాద్షా' - వెరీ హై రేటింగ్తో భారత్లోనే టాప్
అంతర్జాతీయ డేటా సంస్థ నంబియో తాజా సర్వేలో వెల్లడి - నాణ్యమైన, విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతున్నారన్న నంబియో - వెరీ హై రేటింగ్తో భారత్లోనే టాప్గా భాగ్యనగరం
Published : August 20, 2026 at 9:26 AM IST|
Updated : August 20, 2026 at 9:34 AM IST
Premium Quality of Life in Hyderabad : దేశంలోని ఇతర మెట్రో నగరాలన్నింటితో పోల్చితే హైదరాబాద్లో నివసించే ప్రజలు అత్యంత విలాసవంతమైన, నాణ్యమైన జీవితాన్ని (ప్రీమియం క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్) గడుపుతున్నారని ప్రముఖ అంతర్జాతీయ డేటా సంస్థ 'నంబియో' తన తాజా సర్వేలో వెల్లడించింది. ఐటీ హబ్ బెంగళూరు, దేశ రాజధాని దిల్లీ, ఆర్థిక రాజధాని ముంబయి వంటి నగరాలను వెనక్కి నెట్టి వెరీ హై రేటింగ్తో దేశంలోనే అగ్రస్థానంలో నిలిచింది.
అగ్రస్థానంలో ఎందుకు హైదరాబాద్?
కొనుగోలు శక్తి ఎక్కువ : హైదరాబాద్లో నివసించే ఉద్యోగుల వేతనాలు, నగరంలోని వస్తువుల ధరల మధ్య సమతుల్యత ఉంది. తద్వారా స్థానికులకు తమకు నచ్చిన వస్తువులను కొనుగోలు చేసే శక్తి సాధారణంగా ఎక్కువగా ఉంది.
అందుబాటులో ధరలు : ముంబయి, దిల్లీ వంటి నగరాలతో పోల్చితే హైదరాబాద్లో అద్దెలు, నిత్యావసరాల ఖర్చులు చాలా తక్కువ.
సొంత ఇల్లు సులభం : సంపాదనతో పోల్చితో భాగ్యనగరంలో సొంత ఇల్లు లేదా ఫ్లాట్ కొనడం కాస్త సులువే.
అద్భుత వైద్య సదుపాయాలు : ఇక్కడి సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రులు, వైద్య సేవలు అన్నివర్గాల ప్రజలకు మంచి భరోసాను ఇస్తున్నాయి.
క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ లెక్కిస్తున్నారిలా : జీవన ప్రమాణాలంటే సాధారణంగా ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించడం అనుకుంటారు. కానీ అసలు అర్థం అది కాదు. ఒక వ్యక్తి ఓ నగరంలో ఎంత ఆరోగ్యంగా, సురక్షితంగా, మానసిక ప్రశాంతతతో, సౌకర్యంగా జీవిస్తున్నారో చెప్పేదే నిజమైన క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్.
రేటింగ్ నిర్ధారించారిలా : ముఖ్యమైన 8 సూచికలు కలిపి ప్రత్యేకమైన ఫార్ములా ద్వారా ఈ జీవన ప్రమాణ స్థాయి రేటింగ్ను నిర్ధారించారు. ప్రజల కొనుగోలు శక్తి, భద్రత, జీవన వ్యయం, ఆరోగ్య సంరక్షణ, ఇంటి ధరలు-ఆదాయ నిష్పత్తి, ట్రాఫిక్ ప్రయాణ సమయం, కాలుష్యం, వాతావరణాన్ని ప్రధానంగా పరిగణనలోకి తీసుకున్నారు. దిల్లీ, ముంబయి నగరాల్లో ఉద్యోగుల జీతాలు బాగానే ఉన్నా అధిక కాలుష్యం, ట్రాఫిక్ జామ్లు, ఇళ్ల ధరలు చాలా ఎక్కువగా ఉండటంతో వాటి క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ స్కోర్ బాగా పడిపోయింది.
నగరాల రేటింగ్ ఇలా..
- హైదరాబాద్ - 171.09
- బెంగళూరు - 126.03
- దిల్లీ - 87.53
- ముంబయి - 86.56
నెలవారీ ఖర్చులు ఇలా : హైదరాబాద్లో సగట జీవన వ్యయం, సింగల్ బెడ్రూమ్కు రూ.7,000 నుంచి రూ.30,000 వరకు అద్దె ఉండగా, అదే త్రిపుల్ బెడ్రూమ్ రూ.20,000 - రూ.75,000 వరకు అద్దె కడుతున్నారు. దుస్తుల కోసం రూ.1000 - రూ.6000 వరకు వ్యయం చేస్తున్నారు. ప్రతి నెల రవాణా ఖర్చు రూ.500-2,500, జిమ్ కోసమని రూ.1000 నుంచి రూ.4000, మొబైల్ ఫోన్ మంత్లీ ప్లాన్ రూ.300 -రూ.900, ఇంటర్నెట్ బిల్ పేరిట రూ.500-1,500 ఖర్చులు చేస్తున్నారు. అంతే కాకుండా మిగతాది రెస్టారెంట్లలో భోజనానికి రూ.150 - రూ.5000 వరకు వినియోగిస్తున్నారు. ఇక కుటుంబంలో పిల్లలుంటే వారి ప్రీస్కూల్ ఫీజు కోసం రూ.4,000-రూ.20,000 వ్యయం అవుతుంది.
హైదరాబాద్లో సగటు జీవన వ్యయం : ఒంటరి వ్యక్తి (బ్యాచిలర్) ఇంటికి అద్దె 1 బీహెచ్కే లేదా పీజీ రూ.8,000 - రూ.15,000, ఆహారం కోసం రూ.3000 - రూ.6000, రవాణా (పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్) రూ.1,000 -రూ.2000, విద్యుత్, నీరు, ఇంటర్నెట్ కోసం రూ.1,500 - రూ.2,500, షాపింగ్ కోసం రూ.2000 - రూ.5,000, ఇలా మొత్తం నెలవారీ ఖర్చు రూ.15,500 నుంచి రూ.30,500 వరకు అవుతుంది.
భాగ్యనగరం నడిబొడ్డున భారీ అభయారణ్యం - సాహెబ్నగర్-గుర్రంగూడ మధ్య 116 ఎకరాల్లో ఏర్పాటు
దేశంలోనే నంబర్ 1 మన హైదరాబాద్ - దిల్లీ, ముంబై కూడా తర్వాతనే!