ఇంకా తాత్కాలిక మరమ్మతులేనా? - 6 వరుసలు ఇంకెప్పుడు?

హైదరాబాద్-విజయవాడ జాతీయ రహదారి - ప్రమాదాలకు నిలయంగా నిలుస్తున్న ఎన్హెచ్-65 - ఆరు వరుసల రహదారికి ముందుకు పడని అడుగులు
Published : December 19, 2025 at 12:22 PM IST
Hyderabad - Vijayawada Highway : హైదరాబాద్-విజయవాడ (ఎన్హెచ్-65) రహదారిని 4 వరుసల నుంచి ఆరు వరుసలుగా మార్చడానికి సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక (డీపీఆర్) సిద్ధమైనా, పనులు మాత్రం ఇప్పట్లో జరిగేలా కనిపించడం లేదు. ఈ రహదారిపై ప్రమాదాలు నిత్యకృత్యం కావడంతో ఈ జాతీయ రహదారిని ఆరు వరుసలుగా మార్చడానికి మూడేళ్ల క్రితమే అడుగులు పడ్డాయి. అందుకు అనుగుణంగా డీపీఆర్ను తయారు చేసి, కన్సల్టెన్సీ సంస్థ ఎన్హెచ్ఏఐకు సమర్పించింది. ఈ నివేదికను ప్రాజెక్టు ఎప్రైజల్ అండ్ టెక్నికల్ స్క్రూటినీ కమిటీ ముందు ప్రవేశపెట్టాల్సి ఉంది.
అనంతరం పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ ఎప్రైజల్ కమిటీ (పీపీపీఏసీ)లో ఆమోదం పొందాలి. ఈ ప్రక్రియ పూర్తి కావడానికి మరింత సమయం పట్టే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మొత్తం 231.32 కి.మీ. మేర 6 వరసల రహదారిగా దీన్ని విస్తరించాల్సి ఉంది. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలోనే విస్తరణ పనులు ప్రారంభిస్తారని భావించారు. కానీ అది కాస్తా వచ్చే ఏడాదికి వాయిదా పడినట్లు సమాచారం. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరంలోనే పనులను చేపట్టాలని ఎన్హెచ్ఏఐ ప్రణాళికలు రూపొందించినట్లు సమాచారం.
మరోవైపు ఈ జాతీయ రహదారిపై ప్రమాదాల నివారణకు తాజాగా 21 ప్రాంతాల్లో సుమారు రూ.85 లక్షలతో 2 నెలల కాల పరిమితితో మరమ్మతులు చేపట్టాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తాత్కాలిక పనులతో ప్రమాదాలను నివారించలేమని వాహనదారులు చెబుతున్నారు. అయినా ఈ జాతీయ రహదారిపై చిన్నచిన్న పనులు చేస్తున్నారు.
బ్లాక్స్పాట్ల వద్ద తరచూ ప్రమాదాలు : ఈ జాతీయ రహదారి పరిధిలో మొత్తం 17 బ్లాక్స్పాట్లు ఉన్నాయి. ఈ ప్రాంతాల్లో నిత్యం ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. ఒక్కో బ్లాక్స్పాట్ వద్ద ఏడాదికి సగటున 20 మంది వరకు చనిపోతున్నారని అధికారిక గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. ప్రమాదాల తీవ్రత ఈ మేరకు ఉన్నా, కేవలం బ్లాక్స్పాట్ల వద్ద మరమ్మతులతోనే ఎన్హెచ్ఏఐ సరిపుచ్చుతోంది. విస్తరణ చేపడితే అందులో భాగంగా ఈ రహదారిపై చిన్నవి, పెద్దవి కలిపి 60 అండర్పాస్లను సైతం నిర్మిస్తారు. దీని ద్వారా ప్రమాదాలు చాలా వరకు తగ్గే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇటీవల కాలంలో ఈ రహదారిపై ప్రమాదాలు ఎక్కువగా చోటు చేసుకుంటుండటంతో విస్తరణ పనులను సాధ్యమైనంత త్వరగా ప్రారంభించాలని వాహనదారులు, స్థానికుల నుంచి డిమాండ్ బాగా పెరుగుతోంది.
ఉదాహరణకు హైదరాబాద్-విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై నిత్యం జరుగుతున్న ప్రమాదాల్లో ఎంతో మంది చనిపోతుండగా, క్షతగాత్రుల సంఖ్యకు లెక్కనే లేదు. ఈ జాతీయ రహదారి రోడ్డు దాటడం నిత్య నిరకంగా మారింది. ఈ నెల 15వ తేదీన ఐశ్వర్య అనే వైద్య విద్యార్థిని ప్రాణాలు కోల్పోయింది. బస్సు కోసం రోడ్డు దాటుతున్న క్రమంలో వేగంగా వస్తున్న కారు ఐశ్వర్యతో పాటు ఆమె తండ్రిని బలంగా ఢీకొట్టింది. తలకు బలమైన గాయం కావడంతో ఐశ్వర్య అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా, ఆమె తండ్రికి కాలు విరిగింది. నిత్యం జరిగే ప్రమాదాల్లో ఇదొక ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు.
ఎన్హెచ్-65 నిర్మాణం ఇలా : తెలంగాణ పరిధిలో ఉన్న రహదారిని నాలుగు వరుసల నుంచి ఆరు వరుసలుగా మార్చనున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాంతంలో అంబారుపేట, ఐతవరం పరిధిలో 7.3 కిలోమీటర్ల బైపాస్ నిర్మాణం చేయనున్నారు. ఇందులో 6.65 కిలోమీటర్లు గ్రీన్ఫీల్డ్ రోడ్డు నిర్మాణం ఉండనుంది. అలాగే కాచవరం, పల్లిపాడు పరిధిలో 16.15 కి.మీ. మేర బైపాస్ రోడ్డు (ఇందులోనే 15.6 కి.మీ. గ్రీన్ఫీల్డ్) నిర్మాణం జరగనుంది. మొత్తం రహదారిలో నాలుగు ఫ్లైఓవర్లు ఉండనున్నాయి.
అలాగే చిన్న, పెద్ద కలిపి 60 వాహనాల అండర్పాస్లు, ఇంకా జంతువులు రహదారి దాటడానికి ప్రత్యేకంగా 10 అండర్పాస్లు కూడా నిర్మించనున్నారు. తెలంగాణలో 4 నుంచి 6 వరుసల రహదారి విస్తరణకు 182.41 హెక్టార్ల భూసేకరణ అవసరమని ఇందులో యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాల మల్కాపూర్ నుంచి ప్రారంభమై చౌటుప్పల్, చిట్యాల నార్కట్పల్లి, నకిరేకల్, సూర్యాపేట, కోదాడ, నవాబుపేట, నందిగామ, కీసర, పరిటాల, ముళ్లపాడు, ఇబ్రహీంపట్నం, గుంటుపల్లి, గొల్లపూడి మీదుగా విజయవాడ కనకదుర్గ ఫ్రైఓవర్ వరకు ఇది విస్తరించనుంది.
