గోల్కొండ కోట వద్ద రోప్​వే! - హైదరాబాద్​ ట్రాఫిక్​ సమస్యకు కొత్త పరిష్కారం

హైదరాబాద్​లో వారణాసి మోడల్‌ అమలుకు కసరత్తు - తొలివిడతలో గోల్కొండ నుంచి టూంబ్స్‌ వరకు ఏర్పాటు - హెచ్‌ఎండీఏ ఆధ్వర్యంలో యూనిఫైడ్‌ మెట్రోపాలిటిన్‌ ట్రాన్స్‌పోర్టు అథారిటీ కార్యాచరణ

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 28, 2026 at 10:46 AM IST

Hyderabad 1st Ropeway from Golconda Fort : సాధారణంగా రోప్​వేలు కొండలు, పర్యాటక ప్రాంతాల వద్దే ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటాయి. ఇక నుంచి హైదరాబాద్​ వంటి మహానగరంలో కూడా వీలైనన్నీ ప్రాంతాల్లో పర్యాటకంతో పాటు ప్రజారవాణాకు ఉపయోగపడేలా రోప్​వేల ఏర్పాటుకు ప్రణాళిక సిద్ధమవుతోంది. దీని కోసం హైదరాబాద్​లో వారణాసి మోడల్​ను ప్రవేశపెట్టడానికి హెచ్​ఎండీఏ ఆధ్వర్యంలో యూనిఫైడ్​ మెట్రోపాలిటిన్​ ట్రాన్స్​ఫోర్ట్​ అథారిటీ (ఉమ్టా) కార్యాచరణ రూపకల్పన చేస్తోంది. అయితే దీనిలో భాగంగా అధికారులు విధానంలో మార్పులు కోరుతూ సర్కార్​కి ప్రతిపాదనలు పంపారు.

ఇందులో కీలకాంశాలు ఏంటంటే : వారణాసి మోడల్​ దేశంలోనే తొలి పబ్లిక్​ ట్రాన్స్​పోర్టు రోప్​వే వాడుకునేందుకు పనులు చేపడుతున్నారు. హైదరాబాద్​లో కూడా మెట్రో, రైల్వే స్టేషన్ల నుంచి సమీప వాణిజ్య, వ్యాపార సముదాయాలకు, ఒక పర్యాటక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతానికి అనుసంధానం చేయడం దగ్గర దగ్గరగా ఉన్న పలు సందర్శనీయ ప్రాంతాలను కలుపుతూ రోప్​వే సర్క్యూట్​ ఏర్పాటు చేయడం దీని ముఖ్య ఉద్దేశ్యం.

నగరంలో పలు ప్రాంతాల్లో : హైదరాబాద్​లో ఎంతో చారిత్రక పర్యాటక ప్రాంతమైన గోల్కొండ పక్కనే ఉన్న టూంబ్స్​ వరకు 2 కి.మీ.ల పరిధిలో హెచ్​ఎండీఏ రోప్​డేను పీపీపీ పద్ధతిలో ఏర్పాటుకు కార్యాచరణ రూపొందిస్తోంది. అక్కడ నుంచి జూ వరకు 6 కి.మీల పొడవు ( ఏరియల్​ వ్యూ) రోప్​వేతో అనుసంధానం చేసే సౌకర్యం ఉంది. మరోవైపు ట్యాంక్​బండ్​ నుంచి సంజీవయ్య పార్కు వరకు కూడా రోప్​వే ప్రతిపాదనలున్నాయి. ఐటీ ప్రాంతంలోనూ వాడుకునే వీలుంది. ప్రైవేటు ఆస్తులపై నుంచి ఈ రోప్​వే వెళ్తే పరిహారం అందించేలా పాలసీలో మార్పులు చేయనున్నారు. ఇప్పుడు ఏఎస్​ఐ, రక్షణ శాఖల నుంచి ఎన్​వోసీ కోసం హెచ్​ఎండీఏ ప్రయత్నిస్తోంది. అక్కడ నుంచి గ్రీన్​ సిగ్నల్​ వచ్చిన తర్వాత ప్రాజెక్టు పనులు షురూ కానున్నాయి.

రోప్​వే ద్వారా కేవలం 16 నిమిషాల్లోనే : ప్రస్తుతం వారణాసి కంటోన్మెంట్​ రైల్వేస్టేషన్​ నుంచి గోదౌలియా చౌక్​ వరకు 3.8 కి.మీ.ల మేరకు రోప్​వే పనులు కొనసాగుతున్నాయి. వీటి మధ్య మొత్తం 5 స్టేషన్లు ఉన్నాయి. రోజుకు 96 వేల మంది రాకపోకలు సాగించేలా డిజైన్​ చేస్తున్నారు. రోడ్డు మార్గంలో ట్రాఫిక్​ను తప్పించుకుంటూ వెళ్లాలాంటే 45 నిమిషాల నుంచి గంట సమయం పడుతుంది. అదే రోప్​వే అయితే కేవలం 16 నిమిషాల్లోనే చేరుకోవచ్చు. హైదరాబాద్​లోనూ ఇలా రోప్​వేకు అనువైన ప్రాంతాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. 2-3 కి.మీ.ల దూరానికి కూడా తీవ్ర ట్రాఫిక్​ ఉంటోంది. వర్షాకాలమైతే వాహనదారులకు చుక్కలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇలా తక్కువ దూరానికి రోప్​వేలు మేలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే భద్రత విషయంలో సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడమే కాకుండా టికెట్​ ఖర్చు కూడా సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉండేలా డిజైన్​ చేస్తే మరింత ఉపయోగపడుతోంది.

త్వరలో ప్రారంభం కానున్న భువనగిరి కోట రోప్​వే : మరోవైపు తెలంగాణలో రోప్​వే పర్యాటకం కూడా అతిత్వరలోనే అందుబాటులోకి రానుంది. భువనగిరి కోటను రూ.56.81 కోట్ల ఖర్చుతో అభివృద్ధి చేసేందుకు పర్యాటక సంస్థ ఇటీవల టెండర్ల ప్రక్రియ మొదలైంది. దీన్ని హైదరాబాద్​-వరంగల్​ జాతీయ రహదారి నుంచి కోట వరకు కి.మీ దూరం రోప్​ వే ఏర్పాటు చేయనున్నారు. రాష్ట్రంలో ఇదే మొదటి రోప్​ వే కానుంది. అయితే ఈ కోటకు ట్రెక్కింగ్​ ప్రాధాన్యమున్న ప్రాంతాల్లో ఈ కోటపైకి చేరడానికి దాదాపు గంట సమయం పడుతుంది. అదే రోప్​వే ఏర్పాటు చేస్తే మెట్లు ఎక్కే సమస్య తప్పడంతో పాటు ఇది సరికొత్త అనుభూతిని ఇస్తుంది. భువనగిరి కోటతో పాటు యాదగిరిగుట్ట లక్ష్మినరసింహస్వామి, నల్గొండలోని హనుమాన్​ కొండ, నాగార్జునసాగర్​ ఆనకట్ట, మంథనిలోని రామగిరి కోట వరకు కూడా రోప్​వే ఏర్పాటు చేస్తారు. నాగార్జునసాగర్​ ఆనకట్ట మీదుగా 5 కి.మీ మేర రోప్​ వే నిర్మించుంనున్నారు. మిగతావన్నీ 2 కిలోమీటర్ల మేర ఉన్నాయి.

