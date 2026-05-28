గోల్కొండ కోట వద్ద రోప్వే! - హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ సమస్యకు కొత్త పరిష్కారం
హైదరాబాద్లో వారణాసి మోడల్ అమలుకు కసరత్తు - తొలివిడతలో గోల్కొండ నుంచి టూంబ్స్ వరకు ఏర్పాటు - హెచ్ఎండీఏ ఆధ్వర్యంలో యూనిఫైడ్ మెట్రోపాలిటిన్ ట్రాన్స్పోర్టు అథారిటీ కార్యాచరణ
Published : May 28, 2026 at 10:46 AM IST
Hyderabad 1st Ropeway from Golconda Fort : సాధారణంగా రోప్వేలు కొండలు, పర్యాటక ప్రాంతాల వద్దే ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటాయి. ఇక నుంచి హైదరాబాద్ వంటి మహానగరంలో కూడా వీలైనన్నీ ప్రాంతాల్లో పర్యాటకంతో పాటు ప్రజారవాణాకు ఉపయోగపడేలా రోప్వేల ఏర్పాటుకు ప్రణాళిక సిద్ధమవుతోంది. దీని కోసం హైదరాబాద్లో వారణాసి మోడల్ను ప్రవేశపెట్టడానికి హెచ్ఎండీఏ ఆధ్వర్యంలో యూనిఫైడ్ మెట్రోపాలిటిన్ ట్రాన్స్ఫోర్ట్ అథారిటీ (ఉమ్టా) కార్యాచరణ రూపకల్పన చేస్తోంది. అయితే దీనిలో భాగంగా అధికారులు విధానంలో మార్పులు కోరుతూ సర్కార్కి ప్రతిపాదనలు పంపారు.
ఇందులో కీలకాంశాలు ఏంటంటే : వారణాసి మోడల్ దేశంలోనే తొలి పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టు రోప్వే వాడుకునేందుకు పనులు చేపడుతున్నారు. హైదరాబాద్లో కూడా మెట్రో, రైల్వే స్టేషన్ల నుంచి సమీప వాణిజ్య, వ్యాపార సముదాయాలకు, ఒక పర్యాటక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతానికి అనుసంధానం చేయడం దగ్గర దగ్గరగా ఉన్న పలు సందర్శనీయ ప్రాంతాలను కలుపుతూ రోప్వే సర్క్యూట్ ఏర్పాటు చేయడం దీని ముఖ్య ఉద్దేశ్యం.
నగరంలో పలు ప్రాంతాల్లో : హైదరాబాద్లో ఎంతో చారిత్రక పర్యాటక ప్రాంతమైన గోల్కొండ పక్కనే ఉన్న టూంబ్స్ వరకు 2 కి.మీ.ల పరిధిలో హెచ్ఎండీఏ రోప్డేను పీపీపీ పద్ధతిలో ఏర్పాటుకు కార్యాచరణ రూపొందిస్తోంది. అక్కడ నుంచి జూ వరకు 6 కి.మీల పొడవు ( ఏరియల్ వ్యూ) రోప్వేతో అనుసంధానం చేసే సౌకర్యం ఉంది. మరోవైపు ట్యాంక్బండ్ నుంచి సంజీవయ్య పార్కు వరకు కూడా రోప్వే ప్రతిపాదనలున్నాయి. ఐటీ ప్రాంతంలోనూ వాడుకునే వీలుంది. ప్రైవేటు ఆస్తులపై నుంచి ఈ రోప్వే వెళ్తే పరిహారం అందించేలా పాలసీలో మార్పులు చేయనున్నారు. ఇప్పుడు ఏఎస్ఐ, రక్షణ శాఖల నుంచి ఎన్వోసీ కోసం హెచ్ఎండీఏ ప్రయత్నిస్తోంది. అక్కడ నుంచి గ్రీన్ సిగ్నల్ వచ్చిన తర్వాత ప్రాజెక్టు పనులు షురూ కానున్నాయి.
రోప్వే ద్వారా కేవలం 16 నిమిషాల్లోనే : ప్రస్తుతం వారణాసి కంటోన్మెంట్ రైల్వేస్టేషన్ నుంచి గోదౌలియా చౌక్ వరకు 3.8 కి.మీ.ల మేరకు రోప్వే పనులు కొనసాగుతున్నాయి. వీటి మధ్య మొత్తం 5 స్టేషన్లు ఉన్నాయి. రోజుకు 96 వేల మంది రాకపోకలు సాగించేలా డిజైన్ చేస్తున్నారు. రోడ్డు మార్గంలో ట్రాఫిక్ను తప్పించుకుంటూ వెళ్లాలాంటే 45 నిమిషాల నుంచి గంట సమయం పడుతుంది. అదే రోప్వే అయితే కేవలం 16 నిమిషాల్లోనే చేరుకోవచ్చు. హైదరాబాద్లోనూ ఇలా రోప్వేకు అనువైన ప్రాంతాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. 2-3 కి.మీ.ల దూరానికి కూడా తీవ్ర ట్రాఫిక్ ఉంటోంది. వర్షాకాలమైతే వాహనదారులకు చుక్కలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇలా తక్కువ దూరానికి రోప్వేలు మేలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే భద్రత విషయంలో సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడమే కాకుండా టికెట్ ఖర్చు కూడా సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉండేలా డిజైన్ చేస్తే మరింత ఉపయోగపడుతోంది.
త్వరలో ప్రారంభం కానున్న భువనగిరి కోట రోప్వే : మరోవైపు తెలంగాణలో రోప్వే పర్యాటకం కూడా అతిత్వరలోనే అందుబాటులోకి రానుంది. భువనగిరి కోటను రూ.56.81 కోట్ల ఖర్చుతో అభివృద్ధి చేసేందుకు పర్యాటక సంస్థ ఇటీవల టెండర్ల ప్రక్రియ మొదలైంది. దీన్ని హైదరాబాద్-వరంగల్ జాతీయ రహదారి నుంచి కోట వరకు కి.మీ దూరం రోప్ వే ఏర్పాటు చేయనున్నారు. రాష్ట్రంలో ఇదే మొదటి రోప్ వే కానుంది. అయితే ఈ కోటకు ట్రెక్కింగ్ ప్రాధాన్యమున్న ప్రాంతాల్లో ఈ కోటపైకి చేరడానికి దాదాపు గంట సమయం పడుతుంది. అదే రోప్వే ఏర్పాటు చేస్తే మెట్లు ఎక్కే సమస్య తప్పడంతో పాటు ఇది సరికొత్త అనుభూతిని ఇస్తుంది. భువనగిరి కోటతో పాటు యాదగిరిగుట్ట లక్ష్మినరసింహస్వామి, నల్గొండలోని హనుమాన్ కొండ, నాగార్జునసాగర్ ఆనకట్ట, మంథనిలోని రామగిరి కోట వరకు కూడా రోప్వే ఏర్పాటు చేస్తారు. నాగార్జునసాగర్ ఆనకట్ట మీదుగా 5 కి.మీ మేర రోప్ వే నిర్మించుంనున్నారు. మిగతావన్నీ 2 కిలోమీటర్ల మేర ఉన్నాయి.
గోల్కొండ టు కుతుబ్షాహీ టూంబ్స్ - ఇకపై రోప్వే ద్వారా హాయిగా వెళ్లిరావొచ్చు!
పర్యాటకశాఖ కొత్త అడుగులు - స్కాన్ చేస్తే చాలు కళ్ల ముందుకు చరిత్ర