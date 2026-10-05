హైదరాబాద్ - పనాజీ కారిడార్లో కీలక అడుగు - మహబూబ్నగర్ టూ రాయచూర్ 4 లైన్ల రోడ్డు రెడీ!
మహబూబ్నగర్ టూ రాయచూర్ జాతీయ రహదారి - 167ను నాలుగు వరుసల రహదారిగా విస్తరించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా ఆమోదం తెలిపింది. ఈ రహదారిని హైదరాబాద్ - పనాజీ ఆర్థిక కారిడార్లో భాగంగా నిర్మిస్తారు.
Published : October 5, 2026 at 7:33 PM IST
Four lane road for Mahbubnagar To Raichur : మహబూబ్నగర్ టూ రాయచూర్ మార్గం నాలుగు లేన్ల రహదారిగా విస్తరించనుంది. దీనివల్ల ప్రయాణికులు మహబూబ్నగర్ నుంచి రాయచూర్కు కేవలం ఒక గంటలోపే తమ గమ్యస్థానాన్ని చేరుకోగలుగుతారు. ఈ మార్గం హైదరాబాద్ - గోవా (పనాజీ) సెక్షన్ పరిధిలో మహబూబ్నగర్ టూ రాయచూర్ (ఎన్హెచ్-167) ఒక కీలకమైన మార్గం. మొదట్లో ఇది సింగిల్ లేన్ రోడ్డుగా ఉండేది. కానీ 2012లో దీనికి జాతీయ రహదారి హోదా లభించింది. అప్పుడు కేంద్రం దీనిని 100 అడుగుల వెడల్పుతో రెండు లేన్ల రహదారిగా విస్తరించడానికి నిధులు మంజూరు చేసింది. 2013 నుంచి 2015 మధ్య ఆ విస్తరణ పనులు జరిగాయి.
గోవా వెళ్లడానికి ఇది ప్రధాన మార్గం
గోవాకు వెళ్లడానికి మూడు ప్రధాన మార్గాలు ఉన్నప్పటికీ, పర్యాటకులు ఎక్కువగా హైదరాబాద్-మహబూబ్నగర్-రాయచూర్ మార్గాన్నే ఎంచుకుంటారు. గోకర్ణ, మురుడేశ్వర్, హుబ్లీ, విజయపుర వంటి ప్రాంతాలకు వెళ్లడానికి కూడా ప్రయాణికులు ఇదే మార్గాన్ని ఉపయోగిస్తారు.
- పెరుగుతున్న వాహనాల రద్దీ, ప్రమాదాల దృష్ట్యా, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ ఏడాది నాలుగు లేన్ల విస్తరణ ప్రాజెక్ట్ కోసం రూ.2,500 కోట్లు విడుదల చేసింది. రూ.2,278.38 కోట్ల విలువైన టెండర్ ఖరారై, ఒక సంస్థకు కాంట్రాక్ట్ అప్పగించింది.
- ప్రస్తుతం ఈ రహదారిని అత్యాధునిక పద్ధతులతో మొత్తం 200 అడుగుల వెడల్పుతో నిర్మిస్తున్నారు. మహబూబ్నగర్, నారాయణపేట జిల్లాల్లో తమ వ్యవసాయ భూములు, ఇళ్లను కోల్పోయిన 850 మంది నిర్వాసితులకు రూ.123 కోట్ల పరిహారం చెల్లించారు.
80.01 కి.మీ పొడవు రహదారి
- మహబూబ్నగర్లో 80.01 కిలోమీటర్ల పొడవైన రహదారిని నిర్మిస్తున్నారు. ఇది పాలమూరు యూనివర్సిటీ (పీయూ) నుంచి ప్రారంభమై మన్యంకొండ, దేవరకద్ర, మరికల్, జక్లేర్, మక్తల్, మగనూరు మీదుగా గూడెబల్లూరు వరకు విస్తరించి ఉంటుంది.
- ప్రతి 20 మీ.లకు ఒకచోట ఇప్పుడున్న రెండు వరుసల రోడ్డుకు మధ్యలో పీసీఎల్ (ప్రపోజ్డ్ సెంటర్ లైన్) మార్క్ వేస్తూ ఇరువైపులా ముళ్లచెట్టు, పొదలను తొలగిస్తున్నారు.
- బాగ్మార్సాబ్ మలుపు నుంచి దేవరకద్ర వరకు, దేవరకద్ర నుంచి మరికల్ వరకు ఉన్న మార్గాల్లో దాదాపు నిర్మాణ పనులు చాలా వరకు పూర్తయ్యాయి.
- మరికల్ నుంచి మగనూర్ మధ్య పలుచోట్ల మట్టి తవ్వకం, కంకర పరిచే పనులు ప్రారంభమయ్యాయి. 2027 చివరి నాటికి ఈ రహదారిని వినియోగంలోకి తీసుకురావడానికి ప్రణాళిక రూపొందించారు.
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