అమరావతి మీదుగానే బుల్లెట్ రైలు - పాత ప్రతిపాదనకే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మొగ్గు
హైదరాబాద్-అమరావతి-చెన్నై హైస్పీడ్ రైలు కారిడార్లో పాత ప్రతిపాదనకే ప్రభుత్వం మొగ్గు - కొత్త విమానాశ్రయం సమీపం నుంచి ఎలైన్మెంట్ ప్రతిపాదన వెనక్కి - తిరుపతి-చిత్తూరు లింక్ కారిడార్ డీపీఆర్ తయారీకి అనుమతి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 21, 2026 at 7:58 AM IST
Bullet train Link to Amaravati : హైదరాబాద్-అమరావతి-చెన్నై హైస్పీడ్ రైలు కారిడార్లో పాత ప్రతిపాదనకే ఏపీ ప్రభుత్వం మొగ్గుచూపుతోంది. కొత్త విమానాశ్రయం సమీపం నుంచి ఎలైన్మెంట్ ప్రతిపాదనను వెనక్కి తీసుకుంది. రాజధాని అమరావతి మీదుగానే బుల్లెట్ రైల్ వెళ్లేలా ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేసింది. అలాగే తిరుపతి-చిత్తూరు లింక్ కారిడార్ డీపీఆర్ తయారీకి అనుమతిచ్చింది.
బుల్లెట్ రైళ్లు పరుగులు పెట్టేందుకు నిర్మించనున్న హైదరాబాద్-అమరావతి-చెన్నై హైస్పీడ్ రైల్ కారిడార్ రాజధాని అమరావతి మీదుగానే వెళ్లనుంది. అమరావతికి కొంత దూరంలో రావెల వద్ద అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నిర్మించనుండగా దానికి ఆనుకొని హైస్పీడ్ రైల్ కారిడార్ ఎలైన్మెంట్ ఉండాలని కొంతకాలం క్రితం సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు. ఈ మేరకు ఫైనల్ లొకేషన్ సర్వే, డీపీఆర్ తయారీకి నేషనల్ హైస్పీడ్ రైల్ కార్పొరేషన్ సిద్ధమైంది.
అయితే విమానాశ్రయానికి ఆనుకొని ఎలైన్మెంట్ ఖరారుచేస్తే ఆ కారిడార్ రాజధాని నగరానికి, విజయవాడకు దూరమైపోతుంది. విమానాశ్రయం సమీపం నుంచి గుంటూరు వైపు వెళ్లాల్సి ఉంటుందని గుర్తించారు. దీంతో రాజధాని నగరానికి తొలి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో మొదట నిర్దేశించినట్లు అమరావతి మీదుగానే కారిడార్ వెళ్లేలా ఫైనల్ లొకేషన్ సర్వే, డీపీఆర్ రూపొందించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తాజాగా సూచించింది.
హైదరాబాద్-అమరావతి-చెన్నై కారిడార్ తెలంగాణ, ఏపీ, తమిళనాడుల్లో కలిపి మొత్తం 760.09 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది. 18 స్టేషన్లు నిర్మిస్తారు. తెలంగాణలో 180.32 కిలోమీటర్లు కాగా, హైదరాబాద్, శంషాబాద్, భారత్ సిటీ, డ్రైపోర్ట్, హాలియా, వాడపల్లి వద్ద స్టేషన్లు నిర్మిస్తారు. ఏపీలో 518.54 కిలోమీటర్ల కారిడార్ ఉంటుంది. ఇందులో దాచేపల్లి మొదటి స్టేషన్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత అమరావతి, గుంటూరు, చీరాల, ఒంగోలు, కావలి, నెల్లూరు, గూడూరు, తిరుపతి స్టేషన్లు నిర్మిస్తారు.
తమిళనాడులో 61.23 కిలోమీటర్ల మేర కారిడార్ నిర్మించనుండగా, అందులో తిరువళ్లూరు, చెన్నై ఔటర్ రింగ్రోడ్ లేదా మింజూర్, చెన్నె సెంట్రల్ స్టేషన్లు ఉంటాయి. హైదరాబాద్- అమరావతి- చెన్నై కారిడార్ తిరుపతి విమానాశ్రయం మీదుగా వెళ్తుండగా, చెన్నై-బెంగళూరు కారిడార్ చిత్తూరు మీదుగా వెళ్తుంది. ఈ రెండు కారిడార్లకు లింక్ ఉండేలా తిరుపతి- చిత్తూరు మధ్య అనుసంధాన హైస్పీడ్ కారిడార్ నిర్మించాలని సీఎం చంద్రబాబు గతంలో సూచించారు. దీనిని పరిగణలోకి తీసుకున్న ఎన్హెచ్ఎస్ఆర్సీఎల్ అధికారులు ఈ ఎలైన్మెంట్కు ఫైనల్ లొకేషన్ సర్వే, డీపీఆర్ తయారీపై దృష్టిపెట్టారు.
చెన్నై-బెంగళూరు కారిడార్లో నాలుగు సొరంగాలు : చెన్నై-బెంగళూరు కారిడార్లో నాలుగు సొరంగాలు నిర్మిస్తున్నారు. చెన్నై నగర పరిధిలో సెంట్రల్ స్టేషన్ వద్ద 1.73 కిలోమీటర్ సొరంగ మార్గం ఉంటుంది. అటు బెంగళూరులో రెండు చోట్ల 14.79 కిలోమీటర్ల మేర సొరంగ మార్గాలు నిర్మిస్తున్నారు. మధ్యలో చిత్తూరు జిల్లాలో కౌండిన్య వన్యప్రాణి అభయారణ్యం మీదుగా ఈ కారిడార్ వెళ్తుంది. దీంతో పలమనేరు సమీపంలోని అటవీ ప్రాంతంలో 11.8 కిలోమీటర్ల మేర సొరంగం నిర్మించి, దానిలో నుంచి కారిడార్ వెళ్లేలా చూస్తారు.
చెన్నై- బెంగళూరు కారిడార్ మొత్తం 306 కిలోమీటర్లు కాగా, అందులో తమిళనాడులో 133 కిలోమీటర్లు, ఏపీలో 72 కిలోమీటర్లు, కర్ణాటకలో 101 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది. తమిళనాడులో చెన్నై సెంట్రల్, పూనమల్లె, పరందూరు, ఏపీలో చిత్తూరు, కర్ణాటకలో కోలార్, కొడిహళ్లి, వైట్ఫీల్డ్, బయప్పనహళ్లి స్టేషన్లు కలిపి మొత్తం 7 స్టేషన్లు ఉంటాయి. మన రాష్ట్రం మీదుగా వెళ్లే హైదరాబాద్-బెంగళూరు హైస్పీడ్ కారిడార్ మొత్తం 597 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది. ఇందులో తెలంగాణలో 239 కిలోమీటర్లు, ఏపీలో 264 కిలోమీటర్లు, కర్ణాటకలో 94 కిలోమీటర్ల మేరకు నిర్మిస్తారు. తెలంగాణలో హైదరాబాద్, శంషాబాద్, భారత్ సిటీ, ఆమనగల్లు, మన్ననూర్ లేదా పెన్మిల, సోమశిల, ఏపీలో కర్నూలు, డోన్, గుత్తి, అనంతపురం, దుద్దేబండ, హిందూపురం, కర్ణాటకలో అలిపురా, దేవనహళ్లి, కొడిహళ్లి స్టేషన్లు కలిపి మొత్తం 15 స్టేషన్లు నిర్మించనున్నారు.
ఏపీ, తెలంగాణ మధ్య సెమీ హైస్పీడ్ కారిడార్ - రైళ్ల వేగం 220 కిలోమీటర్లు
ఏపీకి నాలుగువైపులా బుల్లెట్ ట్రైన్ - గంటకు 600 కి.మీ. వేగంతో దూసుకెళ్లేలా