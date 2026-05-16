"ప్రకృతి అందాల నడుమ హైస్పీడ్​ రైలు ప్రయాణం" - హైదరాబాద్​ టూ బెంగళూరు అడుగులు ముందుకు

హైదరాబాద్​ నుంచి బెంగళూరు ప్రాజెక్టు కారిడార్​ 205 కిలోమీటర్ల దూరం - రాష్ట్రంలోని ఐదు ప్రాంతాల్లో ఎన్​హెచ్​ఎస్​ఆర్​సీఎల్ సర్వే - హెస్పీడ్​ రైళ్లతో రెండు గంటల్లోనే ప్రయాణం

High Speed Corridor Project (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 16, 2026 at 1:57 PM IST

High Speed Corridor Project : రెండు ప్రముఖ ఐటీ మహానగరాలైన హైదరాబాద్​ టూ బెంగళూరులను అనుసంధానం చేసేలా అత్యాధునిక రవాణా వ్యవస్థతో "హైస్పీడ్​ రైలు కారిడార్ ప్రాజెక్టు"కు అడుగులు ముందుకు వేసింది. నేషనల్ హైస్పీడ్ రైల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న తుది అలైన్‌మెంట్ క్షేత్రస్థాయి సర్వే ప్రక్రియ ప్రస్తుతం ముగింపు దశకు చేరుకుంది. ఈ నూతన ప్రయాణం కోకాపేట నుంచి ప్రారంభమై శంషాబాద్ మీదుగా నల్లమల అటవీ ప్రాంతం నుంచి సాగుతుంది. ప్రకృతి సోయగాలకు పేరుగాంచిన మన్ననూరు, సోమశిల ప్రాంతాల మీదుగా ప్రాథమిక ఎలైన్​మెంట్​ను గుర్తించారు.

హైదరాబాద్​ నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన మూడు హైస్పీడ్ (బుల్లెట్​) రైలు కారిడార్లలో హైదరాబాద్​ నుంచి బెంగళూరు మార్గం అందులో ఒకటి. అయితే ఈ సంవత్సరం కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. హైదరాబాద్​ నుంచి బెంగళూరు ప్రాజెక్టు తెలంగాణలో మొదలై ఆంధ్రప్రదేశ్ మీదుగా కర్ణాటకలో ముగుస్తుంది. ఈ కారిడార్​ రాష్ట్రంలో 205 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది.

ప్రభుత్వం సూచించిన మార్గం వైపు : హైదరాబాద్​ నుంచి బెంగళూరు హైస్పీడ్ రైలు కారిడార్​ను నేషనల్ హైస్పీడ్ రైల్ కారిడార్ లిమిటెడ్​ (ఎన్​హెచ్​ఎస్​ఆర్​సీఎల్​) మొదట శంషాబాద్, మహబూబ్​నగర్, వనపర్తి రోడ్​, కర్నూలు మీదుగా ప్రతిపాదించింది. కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శంషాబాద్, మన్ననూరు టూ శ్రీశైలం మార్గంలో చేపట్టాలని సూచించింది. మహబూబ్​నగర్ వైపు రైలు మార్గం ఉండండం వల్ల హైస్పీడ్ కారిడార్​ రైల్వే నెట్​వర్క్​ లేని మార్గంలో చేపట్టాలని అనుకుంది. దీంతో ప్రాథమిక ఎలైన్​మెంట్ సర్వేలో మార్పులు జరిగాయి.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోరిన విధంగానే శంషాబాద్, మన్ననూరు మార్గంవైపు ఎన్‌హెచ్‌ఎస్‌ఆర్‌సీఎల్‌ మొగ్గు చూపింది. మన్ననూరు తర్వాత , సోమశిలవైపు ఎలైన్​మెంట్​ను రూపొందించారు. తర్వాత ఈ మార్గం కర్నూలుకు కలుస్తుంది. మన్ననూరు నుంచి శ్రీశైలం వరకు టైగర్​ రిజర్వు ప్రాంతం. అంతేకాక ఈ మార్గం కూడా ఘాట్​ రోడ్డులో ఉంటుంది. ఈ సర్వే ప్రక్రియ పూర్తైన తర్వాత సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక (డీపీఆర్​) రూపొందించాల్సి ఉంటుంది. ప్రాథమిక సర్వేలోని అంశాలను డీపీఆర్​లో మార్పులు చేర్పులు జరిగే అవకాశం ఉంటుంది.

ఎన్​హెచ్​ఎస్​ఆర్​సీఎల్ సర్వే : కోకాపేట నుంచి శంషాబాద్​ వరకు ఎలైన్​మెంట్​లో రెండు ఆప్షన్లను పరిశీలిస్తున్నారు. మొదటిది ఓఆర్​ఆర్​ మీదుగా, రెండోది ఔటర్​ రింగ్ రోడ్డు వెలుపల నుంచి ప్రతిపాదించారు. హైదరాబాద్​ నుంచి బెంగళూరు హైస్పీడ్​ రైలు కారిడార్​ మార్గంలో ఎన్​హెచ్​ఎస్​ఆర్​సీఎల్ సర్వే నిర్వహిస్తోంది. తెలంగాణలో మొత్తం ఐదు ప్రదేశాల్లో నిర్మించాలని అనుకుంటుంది. అవి శంషాబాద్​, భారత్​ ఫ్యూచర్​ సిటీ, మన్ననూరు, సోమశిల, ఆమన్​గల్లు.

హైస్పీడ్‌ కారిడార్​లతో తగ్గనున్న సమయం : ఈ హైస్పీడ్​ కారిడార్ రైలు ప్రాజెక్టులను 350 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని తట్టుకునేలా డిజైన్ చేశారు. ఈ ఆపరేషనల్​ స్పీడ్​ గంటకు 320 కి.మీ. నిర్ణయించారు. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్​ నుంచి బెంగళూరు, చెన్నై, పుణె నగరాలకు రైల్లో వెళ్లడానికి 12 నుంచి 15 గంటల సమయం పడుతుంది. కానీ ఈ రైళ్లు మాత్రం కార్యరూపంలోకి వస్తే 3 నుంచి మూడున్నర గంటలలోనే చేరుకోవచ్చు. అయితే హైస్పీడ్ కారిడార్​లో గరిష్ఠ వేగం 350 కిలోమీటర్లు ఉన్నప్పటికీ మలుపులు, స్టాపేజీలు మొదలైన అంశాలన్నీ పరిగణలోకి తీసుకుంటే సగటున వేగం 200 నుంచి 250 కిలోమీటర్ల మధ్య ఉండే అవకాశాలున్నాయి.

భారీగా ఉపాధి అవకాశాలు : హైస్పీడ్​ కారిడార్​ వల్ల హైదరాబాద్‌, బెంగళూరు, చెన్నై, ముంబై వంటి మెట్రో నగరాలతో పాటు మధ్య నగరాలకు వేగవంతమైన కనెక్టివిటీ అందుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టులతో యువతకు భారీగా ఉపాధి అవకాశాలు రానున్నాయి. కానీ భూసేకరణ సమస్యలు , రూ.లక్షల కోట్ల వ్యయం అవసరం కావడంతో ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తి కావడానికి చాలా సంవత్సరాలు పట్టేలా ఉంది. హైస్పీడ్​ కారిడార్లు భారీ వ్యయం కావడంతో, పూర్తీగా ఏసీ కోచ్​లే ఉంటాయి. దీంతో రైళ్ల టికెట్​ ధరలు కూడా భారీగా ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

