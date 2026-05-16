"ప్రకృతి అందాల నడుమ హైస్పీడ్ రైలు ప్రయాణం" - హైదరాబాద్ టూ బెంగళూరు అడుగులు ముందుకు
హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు ప్రాజెక్టు కారిడార్ 205 కిలోమీటర్ల దూరం - రాష్ట్రంలోని ఐదు ప్రాంతాల్లో ఎన్హెచ్ఎస్ఆర్సీఎల్ సర్వే - హెస్పీడ్ రైళ్లతో రెండు గంటల్లోనే ప్రయాణం
Published : May 16, 2026 at 1:57 PM IST
High Speed Corridor Project : రెండు ప్రముఖ ఐటీ మహానగరాలైన హైదరాబాద్ టూ బెంగళూరులను అనుసంధానం చేసేలా అత్యాధునిక రవాణా వ్యవస్థతో "హైస్పీడ్ రైలు కారిడార్ ప్రాజెక్టు"కు అడుగులు ముందుకు వేసింది. నేషనల్ హైస్పీడ్ రైల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న తుది అలైన్మెంట్ క్షేత్రస్థాయి సర్వే ప్రక్రియ ప్రస్తుతం ముగింపు దశకు చేరుకుంది. ఈ నూతన ప్రయాణం కోకాపేట నుంచి ప్రారంభమై శంషాబాద్ మీదుగా నల్లమల అటవీ ప్రాంతం నుంచి సాగుతుంది. ప్రకృతి సోయగాలకు పేరుగాంచిన మన్ననూరు, సోమశిల ప్రాంతాల మీదుగా ప్రాథమిక ఎలైన్మెంట్ను గుర్తించారు.
హైదరాబాద్ నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన మూడు హైస్పీడ్ (బుల్లెట్) రైలు కారిడార్లలో హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు మార్గం అందులో ఒకటి. అయితే ఈ సంవత్సరం కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు ప్రాజెక్టు తెలంగాణలో మొదలై ఆంధ్రప్రదేశ్ మీదుగా కర్ణాటకలో ముగుస్తుంది. ఈ కారిడార్ రాష్ట్రంలో 205 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది.
ప్రభుత్వం సూచించిన మార్గం వైపు : హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు హైస్పీడ్ రైలు కారిడార్ను నేషనల్ హైస్పీడ్ రైల్ కారిడార్ లిమిటెడ్ (ఎన్హెచ్ఎస్ఆర్సీఎల్) మొదట శంషాబాద్, మహబూబ్నగర్, వనపర్తి రోడ్, కర్నూలు మీదుగా ప్రతిపాదించింది. కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శంషాబాద్, మన్ననూరు టూ శ్రీశైలం మార్గంలో చేపట్టాలని సూచించింది. మహబూబ్నగర్ వైపు రైలు మార్గం ఉండండం వల్ల హైస్పీడ్ కారిడార్ రైల్వే నెట్వర్క్ లేని మార్గంలో చేపట్టాలని అనుకుంది. దీంతో ప్రాథమిక ఎలైన్మెంట్ సర్వేలో మార్పులు జరిగాయి.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోరిన విధంగానే శంషాబాద్, మన్ననూరు మార్గంవైపు ఎన్హెచ్ఎస్ఆర్సీఎల్ మొగ్గు చూపింది. మన్ననూరు తర్వాత , సోమశిలవైపు ఎలైన్మెంట్ను రూపొందించారు. తర్వాత ఈ మార్గం కర్నూలుకు కలుస్తుంది. మన్ననూరు నుంచి శ్రీశైలం వరకు టైగర్ రిజర్వు ప్రాంతం. అంతేకాక ఈ మార్గం కూడా ఘాట్ రోడ్డులో ఉంటుంది. ఈ సర్వే ప్రక్రియ పూర్తైన తర్వాత సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక (డీపీఆర్) రూపొందించాల్సి ఉంటుంది. ప్రాథమిక సర్వేలోని అంశాలను డీపీఆర్లో మార్పులు చేర్పులు జరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
ఎన్హెచ్ఎస్ఆర్సీఎల్ సర్వే : కోకాపేట నుంచి శంషాబాద్ వరకు ఎలైన్మెంట్లో రెండు ఆప్షన్లను పరిశీలిస్తున్నారు. మొదటిది ఓఆర్ఆర్ మీదుగా, రెండోది ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు వెలుపల నుంచి ప్రతిపాదించారు. హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు హైస్పీడ్ రైలు కారిడార్ మార్గంలో ఎన్హెచ్ఎస్ఆర్సీఎల్ సర్వే నిర్వహిస్తోంది. తెలంగాణలో మొత్తం ఐదు ప్రదేశాల్లో నిర్మించాలని అనుకుంటుంది. అవి శంషాబాద్, భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ, మన్ననూరు, సోమశిల, ఆమన్గల్లు.
హైస్పీడ్ కారిడార్లతో తగ్గనున్న సమయం : ఈ హైస్పీడ్ కారిడార్ రైలు ప్రాజెక్టులను 350 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని తట్టుకునేలా డిజైన్ చేశారు. ఈ ఆపరేషనల్ స్పీడ్ గంటకు 320 కి.మీ. నిర్ణయించారు. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు, చెన్నై, పుణె నగరాలకు రైల్లో వెళ్లడానికి 12 నుంచి 15 గంటల సమయం పడుతుంది. కానీ ఈ రైళ్లు మాత్రం కార్యరూపంలోకి వస్తే 3 నుంచి మూడున్నర గంటలలోనే చేరుకోవచ్చు. అయితే హైస్పీడ్ కారిడార్లో గరిష్ఠ వేగం 350 కిలోమీటర్లు ఉన్నప్పటికీ మలుపులు, స్టాపేజీలు మొదలైన అంశాలన్నీ పరిగణలోకి తీసుకుంటే సగటున వేగం 200 నుంచి 250 కిలోమీటర్ల మధ్య ఉండే అవకాశాలున్నాయి.
భారీగా ఉపాధి అవకాశాలు : హైస్పీడ్ కారిడార్ వల్ల హైదరాబాద్, బెంగళూరు, చెన్నై, ముంబై వంటి మెట్రో నగరాలతో పాటు మధ్య నగరాలకు వేగవంతమైన కనెక్టివిటీ అందుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టులతో యువతకు భారీగా ఉపాధి అవకాశాలు రానున్నాయి. కానీ భూసేకరణ సమస్యలు , రూ.లక్షల కోట్ల వ్యయం అవసరం కావడంతో ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తి కావడానికి చాలా సంవత్సరాలు పట్టేలా ఉంది. హైస్పీడ్ కారిడార్లు భారీ వ్యయం కావడంతో, పూర్తీగా ఏసీ కోచ్లే ఉంటాయి. దీంతో రైళ్ల టికెట్ ధరలు కూడా భారీగా ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
హైదరాబాద్కు 3 హైస్పీడ్ రైళ్లు - 15 గంటల ప్రయాణం ఇకపై కేవలం 3.5 గంటల్లోనే!
తెలంగాణకు హైస్పీడ్ రైళ్లు - 3 కారిడార్ల ఏర్పాటుకు గ్రీన్సిగ్నల్