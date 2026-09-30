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డేటింగ్​ యాప్​లో పరిచయం - పబ్​కి తీసుకెళ్లి రూ.29 వేలు బిల్​ కట్టించిన యువతి

మాయమాటలతో బురిడీ కొట్టించే హనీట్రాప్‌ ముఠాలు ఇటీవల హైదరాబాద్​లో ఎక్కువయ్యాయి. తాజాగా కెమిస్ట్రీ పబ్‌లో జరిగిన ఈ హనీట్రాప్‌ వ్యవహారం చర్చనీయాంశంగా మారింది. పబ్​కు తీసుకెళ్లిన యువతి ఒక్క బీరుకు రూ.30వేలు కట్టించింది.

Hyderabad Dating App Pub Bill
పబ్​లో ఫేక్​ పేమెంట్​ చేసి తప్పించుకున్న యువతి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 30, 2026 at 3:58 PM IST

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Hyderabad Dating App Pub Bill : ఒంటరిగా ఉన్నారా? ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఈ యాప్​ను వెంటనే ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోండి. అందమైన అమ్మాయిలు, ఆంటీలతో సరదాగా మాట్లాడండి. మీ రంగు, రూపంతో మాకు పనిలేదు'' అంటూ యూత్​ను ఆకర్షించే రీతిలో సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న ప్రకటనలు చూసి యువకులు మోసపోతున్నారు. పరిచయమైన పదిరోజుల్లోనే ఔటింగ్​లకు వెళుతూ మాయమాటలతో బురిడీ కొట్టించే హనీట్రాప్‌ ముఠాలు ఇటీవల విపరీతంగా చెలరేగిపోతున్నాయి.

తాజాగా హైదరాబాద్​లో ఉంటున్న యువకుడికి డేటింగ్​ యాప్​లో యువతి పరిచయమైంది. మాట్లాడుకుందామంటూ పబ్​కు తీసుకెళ్లింది. అక్కడ ఒక్క బీరుకు రూ.29,884 కట్టాలన్నారు. అదేంటని ప్రశ్నించగా బౌన్సర్లు చుట్టుముట్టారు. ఇంతలో ఆ యువతి జారుకుంది. సంపన్న కుటుంబాల యువకులకు అమ్మాయిలను ఎరగా వేసి డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారంటూ పబ్‌పై బాధితుడు ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో జూబ్లీహిల్స్‌ పోలీసులు మంగళవారం కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఏపీలోని ప్రకాశం జిల్లా వైఎస్​ఆర్​సీపీ ​ మహిళా నేతకు చెందిన జూబ్లీహిల్స్‌లోని 36 కెమిస్ట్రీ పబ్‌లో జరిగిన ఈ హనీట్రాప్‌ వ్యవహారం చర్చనీయాంశంగా మారింది.

అసలు పరిచయం ఎలా ఏర్పడింది

సెప్టెంబర్​ 27న కూకట్​పల్లికి చెందిన 27 ఏళ్ల సాఫ్ట్​వేర్​ ఉద్యోగికి డేటింగ్​ యాప్​లో దివ్య అనే ప్రొఫైల్​తో యువతి పరిచయమైంది. ఇద్దరూ ఫోన్​లో మాట్లాడుకున్నారు. 28న జూబ్లీహిల్స్‌ రోడ్‌ నం.36లోని '36 కెమిస్ట్రీ పబ్‌'కు వెళ్లారు. ఆ యువతి జ్యూస్, కొన్ని ఆహార పదార్థాలు ఆర్డరిచ్చింది. అతడు ఒక బీరు తాగాడు. ఇంతలో నిర్వాహకులు రూ.29,884 బిల్లు చేతికిచ్చారు. ఒక్క బీర్‌కు ఇంత బిల్లు ఏంటని అతడు నిలదీశాడు. అదే సమయంలో పబ్‌ సిబ్బంది, బౌన్సర్లు చుట్టుముట్టడంతో యువతి తన బిల్లు రూ.10 వేలు చెల్లించానంటూ ఫోన్‌లో నకిలీ లావాదేవీ చూపి ఉడాయించింది.

మహిళా నాయకురాలికి పబ్‌లో భాగస్వామ్యం

అనంతరం యువకుడు సమాచారమివ్వగా జూబ్లీహిల్స్​ పోలీసులు వెళ్లి వివరాలు సేకరించారు. యువతి, పబ్​ యాజమాన్యం కుమ్మక్కయి తన నుంచి పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు రాబట్టేందుకు ప్రయత్నించారంటూ బాధితుడు ఫిర్యాదు చేయటంతో ఇన్‌స్పెక్టర్‌ డి.అశోక్‌ ఆధ్వర్యంలో ఎస్సై కె.భవానీ కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. పబ్‌ మేనేజర్‌ను అదుపులోకి తీసుకుని ప్రశ్నిస్తున్నారు. ప్రకాశం జిల్లాకు చెందిన వైఎస్​ఆర్​సీపీ మహిళా నాయకురాలికి పబ్‌లో భాగస్వామ్యం ఉన్నట్టు గుర్తించారు. ఆరు నెలలుగా హనీట్రాప్‌లకు పాల్పడుతున్నట్టు అంచనాకు వచ్చారు. పబ్‌లో తనిఖీలకు రానీయకుండా పోలీసులనూ బెదిరిస్తున్నారన్న ఆరోపణలున్నాయి. ప్రస్తుతం యువతి కోసం గాలిస్తున్నారు.

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