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ఇంటర్​ కూడా పాస్​ కాకుండానే డాక్టర్ - హైదరాబాద్​లో నకిలీ వైద్యుల గుట్టురట్టు ​

జూబ్లీహిల్స్, సికింద్రాబాద్‌లో టాస్క్​ఫోర్స్ పోలీసుల ఏకకాల దాడులు - బయటపడిన నకిలీ వైద్యుల బాగోతం - 12 మంది ఫేక్ డాక్టర్లు అరెస్ట్​ - నకిలీ ఎంబీబీఎస్ సర్టిఫికెట్లు, ఎక్స్​పైర్​ మెడిసిన్ స్వాధీనం

Hyderabad Task Force arrested Fake Doctors
నకీలీ వైద్యులను అదుపులోకి తీసుకున్న టాస్క్​ఫోర్స్ పోలీసులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 25, 2026 at 9:32 PM IST

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Task Force Raids On Medical Clinics In Hyderabad : అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ ఆసుపత్రికి వెళ్లే సామాన్యుడి ప్రాణాలను కాపాడాల్సిన వైద్యమే కొందరికి వ్యాపారంగా మారింది. సరైన విద్య అర్హతలు లేకపోయినా తెల్లకోటు వేసుకుని, స్టెతస్కోప్ మెడలో వేసుకుని ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్న నకిలీ వైద్యుల బాగోతాన్ని హైదరాబాద్ పోలీసులు బట్టబయలు చేశారు. నగరంలో విస్తృతంగా నిర్వహించిన సోదాలు వైద్య వర్గాల్లోనూ, ప్రజల్లోనూ కలకలం రేపాయి. జూబ్లీహిల్స్, సికింద్రాబాద్ జోన్లలో టాస్క్​ఫోర్స్ పోలీసులు ఏకకాలంలో పలు క్లినిక్‌లపై దాడులు నిర్వహించారు. ఎటువంటి డిగ్రీలు, అనుమతులు లేకున్నా రోగులకు వైద్యం అందిస్తున్న నకిలీ డాక్టర్ల జాడను గుర్తించి అరెస్ట్ చేశారు.

ఏళ్లుగా వైద్యం చేస్తున్న నకిలీ వైద్యులు : హైదరాబాద్‌లో అర్హతలు లేకున్నా డాక్టర్లుగా చెలామణి అవుతున్న పలువురు నకిలీ వైద్యులను అరెస్టు చేసినట్లు టాస్క్‌ఫోర్స్‌ డీసీపీ గైక్వాడ్‌ వైభవ్‌ రఘునాథ్‌ వెల్లడించారు. జూబ్లీహిల్స్‌, సికింద్రాబాద్‌ జోన్లలోని పలు ప్రాంతాల్లో సోదాలు నిర్వహించి పన్నెండు మంది నకిలీ డాక్టర్లను గుర్తించినట్లు తెలిపారు. వీరిలో గతంలో కాంపౌండర్​, ల్యాబ్​ టెక్నీషియన్​, నర్స్, పారా మెడికల్​గా పని చేసినవారు ఉన్నారని తెలిపారు. ఓ నకిలీ డాక్టర్ కనీసం ఇంటర్మీడియట్​ కూడా అర్హత సాధించలేదని టాస్క్​ఫోర్స్ డీసీపీ వెల్లడించారు. వీరు క్లినిక్​ల ద్వారా ఏళ్ల తరబడి ప్రజలకు సెలైన్లు, ఇంజెక్షన్లు మందులతో పాటు కొన్ని సందర్భాల్లో కుట్లు కూడా వేసిన్నట్లు తెలిపారు.

హైదరాబాద్​లో నకిలీ వైద్యులను అరెస్ట్ చేసిన టాస్క్​ఫోర్స్ పోలీసులు (ETV Bharat)

కాలం తీరిన మందులు స్వాధీనం : ఎలాంటి అర్హత లేని ఫేక్ డాక్టర్లు నకలీ డిగ్రీ, ఎంబీబీఎస్ ధ్రువపత్రాలను కూడా సృష్టించినట్లు పోలీసులు తనిఖీలో వెల్లడైంది. ఉత్తర భారత దేశంలోని ఓ యూనివర్సిటీ పేరుతో హైదరాబాద్​లోనే ఫేక్ ఎంబీబీఎస్​ సర్టిఫికెట్లను పొందినట్లు గుర్తించారు. వీరికి సహాయం చేసిన వారిని కూడా త్వరలో అదుపులోకి తీసుకుంటామని టాస్క్​ఫోర్స్ డీసీపీ స్పష్టం చేశారు. అలాగే వీరి నుంచి గడువు తీరిన పలు రకాల యాంటీబయాటిక్స్, సెలైన్ బాటిళ్లు, సిరంజీలతో పాటు స్టెతస్కోపులు, బీపీ మెషీన్లు, సర్జికల్ కత్తెరలను కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నామన్నారు.

నకిలీ వైద్యులకు ఫేక్ సర్టిఫికెట్లు సృష్టిస్తున్నావారు, మందులు సరఫరా చేస్తున్నవారితో పాటు ప్రిస్క్రిప్షన్​ పేపర్​ను కూడా ఎవరు తయారు చేసి ఇస్తున్న వారిని కూడా గుర్తిస్తామని పోలీసులు తెలిపారు. ఫేక్ డాక్టర్లకు, వారికి ప్రోత్సహిస్తున్న వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.

"వైద్యం కోసం వెళ్తున్న వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. రిజిస్టర్డ్ డాక్టర్, మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్ల ద్వారానే చికిత్స చేయించుకోవాలి. ఈ నకిలీ వైద్యులు తక్కువ ఫీజు తీసుకొని పేద, సామాన్య ప్రజలను తమ దగ్గరికి వచ్చేలా చేస్తున్నారు. వీరితో వైద్యం చేయించుకుంటే అనారోగ్య సమస్యలు భవిష్యత్తులో తీవ్రంగా మారే అవకాశం ఉంది. ఇలా నకిలీ వైద్యుల కారణంగా ఆగస్టులోనే తెలంగాణలో ఇద్దరు చనిపోయారు. అందుకే డాక్టర్ల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఒకవేళ మీకు ఎవరైనా ఫేక్ డాక్టర్ల గురించి తెలిసినా వెంటనే స్థానిక పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వండి" - గైక్వాడ్‌ వైభవ్‌ రఘునాథ్‌, టాస్క్‌ఫోర్స్‌ డీసీపీ

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TAGGED:

TASK FORCE RAIDS ON MEDICAL CLINICS
FAKE MBBS DOCTORS IN HYD
MEDICAL FRAUD CRACKDOWN IN HYD
హైదరాబాద్​లో నకిలీ వైద్యుల అరెస్ట్
FAKE DOCTORS IN HYDERABAD

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