YUVA : ఇంటర్నెట్ లేకుండా వాతావరణం చెప్పే 'సమ్మిట్ సాథి' - 12వ తరగతి విద్యార్థి అద్భుత ఆవిష్కరణ
Summit Sathi Weather Report Device : మంచు పర్వతాల్లో ఇంటర్నెట్ లేకుండా వాతావరణం గురించి తెలుసుకునేలా పన్నెండో తరగతి విద్యార్థి ఆగమ్జైన్ ఓ శాటిలైట్ రూపొందించాడు. పరికరాలను పర్వత ప్రాంతాల్లో ఉచితంగా అందిస్తానంటున్నాడు.
Published : November 15, 2026 at 2:27 PM IST
ఒక పర్వతారోహణ యాత్ర ఓ విద్యార్థి ఆలోచనలనే మార్చేసింది. ఓ కొత్త ఆవిష్కరణకు బీజం వేసేలా చేసింది. కొండ ప్రాంతాల వాసులు ఎదుర్కొనే సమస్యలకు చెక్ పెట్టేలా చేసింది. ఇంటర్నెట్ సహాయం లేకుండానే పర్వత ప్రాంతాల్లో వాతావరణ మార్పులను ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకునేలా ఉపగ్రహం రూపొందించాడు. సమస్యకు పరిష్కారం చూపడమే కాదు, ఆలోచనలకు పదును పెడితే దేన్నైనా సాధించవచ్చని నిరూపిస్తున్నాడు హైదరాబాద్కు చెందిన ఆగమ్ జైన్.
ప్రస్తుతం ఈ విద్యార్థి శంకర్పల్లిలోని ఇండస్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో 12వ తరగతి చదువుతున్నాడు. చిన్ననాటి నుంచే పర్వతారోహణ చేయడం అంటే ఆసక్తి ఉన్న జైన్, ఒకసారి డెహ్రాడూన్లోని కొండ ప్రాంతాల్లో పర్యటించాడు. ఆ క్రమంలో ఇంటర్నెట్ లేకపోతే వాతావరణ సమాచారం తెలుసుకోవడం కష్టమని తెలుసుకున్నాడు.
సమ్మిట్ సాథి పేరిట సాటిలైట్ డిజైన్
విద్యార్థి ఆగమ్జైన్ పర్వత ప్రాంతాల స్థానికులతో మాట్లాడి వర్షాలు, మంచు కురిసే సమయాల గురించి ఆరా తీసి, ఆ సమయంలో ఎదురయ్యే ఇబ్బందుల గురించి తెలుసుకున్నాడు. అప్పుడే ఆ సమస్యకు పరిష్కారం చూపాలని సంకల్పించుకున్నాడు. చిన్ననాటి నుంచే ఖగోళశాస్త్రంపై మక్కువ కలిగిన ఆగమ్, ఇంటర్నెట్ సాయం లేకుండానే వాతావరణ మార్పుల్ని శాటిలైట్ పరికరంతో తెలుసుకోవచ్చని భావించాడు. తన ఆలోచనలకు టీచర్ల ప్రోత్సాహం తోడవడంతో సమ్మిట్ సాథి పేరిట ఓ ఉపగ్రహం రూపొందించినట్లు చెబుతున్నాడు.
"ఈ పరికరంలో మొదటిది హోమ్ సెట్టింగ్. ఇందులో ప్రస్తుత వాతావరణం ఎలా ఉందో చూడొచ్చు. అంటే ఎండ, గాలి, తేమ, వర్షం పడే అవకాశం ఎంత వరకు ఉందో తెలుసుకోవచ్చు. తర్వాత ఫోర్కాస్ట్ సెట్టింగ్ ఉంటుంది. ఇందులో వేర్వేరు సమయాల డేటాను బట్టి వాతావరణం ఎలా మారుతుందో అంచనా వేయొచ్చు. ఇక శాటిలైట్ సెట్టింగ్లో ఏయే శాటిలైట్లు ప్రస్తుతం పని చేస్తున్నాయో చూడొచ్చు. ఏయే శాటిలైట్స్ సిగ్నల్స్ పంపుతున్నాయో ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకొని డేటాను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో 0 నుంచి 100 వరకు స్కోర్ వస్తుంది. వంద వచ్చిందంటే వర్షం కురిసే అవకాశం ఎక్కువుందని, స్కోర్ తక్కువగా ఉంటే స్వల్పంగా కురవొచ్చని తెలుస్తుంది" - ఆగమ్ జైన్, ఆవిష్కర్త
ఐఎండీ హెచ్చరికలకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు
ఇది ఇంటర్నెట్ అవసరం లేకుండానే వాతావరణ ఉపగ్రహాల నుంచి సమాచారాన్ని సేకరిస్తుంది. వాటిని మేఘాల చిత్రాలుగా మార్చి ఈ పరికరంలో చూపిస్తుంది. అంటే ఆకాశంలో వాతావరణ ఉపగ్రహాలు పంపే సమాచారాన్నినేరుగా తెలుసుకోవచ్చన్న మాట. అయితే ఈ ఉపగ్రహం క్లౌడ్ బరస్ట్లను ముందుగా గుర్తించలేదు. భారత వాతావరణ శాఖ అధికారిక హెచ్చరికలకు ఇది ప్రత్యామ్నాయం కాదు. నెట్వర్క్లు పని చేయని సమయంలో వాతావరణ పరిస్థితులను అర్థం చేసుకునేందుకు ఉపయోగపడే మరో సమాచార మార్గం మాత్రమేనంటున్నాడు ఆగమ్.
మారుమూల గ్రామాలకు ఉచితంగా అందించాలని
రూ.68 వేల ఖర్చుతో ఒక్కో పరికరాన్ని రూపొందిస్తున్నాడు ఆగమ్. మొదట డెహ్రాడూన్ సమీపంలో ఈ డివైజ్ను పరీక్షించగా వచ్చిన ఫలితాలతో మరింత మెరుగుపరిచాడు. అంతేకాకుండా ఉపగ్రహాల నుంచి అందిన మేఘాల చిత్రాలను సాధారణ ప్రజలు సులభంగా అర్థం చేసుకునేందుకు ప్రత్యేక గ్రేడింగ్ విధానాన్ని కూడా రూపొందించినట్లు చెబుతున్నాడీ ఆవిష్కర్త. హిమాచల్ప్రదేశ్ మండి జిల్లాలోని మారుమూల గ్రామాలకు ఈ పరికరాలను ఉచితంగా అందించాలని ఆగమ్ లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాడు.
జైన్ కేవలం ఆవిష్కరణలకే పరిమితం కాలేదు. ఖగోళ శాస్త్రంపై మక్కువతో హైదరాబాద్లోని 25 ప్రాంతాల్లో ఏకంగా 24 నెలల పాటు రాత్రిపూట ఆకాశపు వెలుతురులను నమోదు చేశాడు. అంతేకాకుండా తన ఆస్ట్రో ఫొటోగ్రఫీ అనుభవాలతో 'ఎ విండో టు ది యూనివర్స్' పేరుతో ఓ పుస్తకాన్ని రాసినట్లు తెలిపాడు. కాగా జైన్ ముందు నుంచే అన్ని రకాల అంశాల్లో చురుగ్గా ఉంటాడని, తన ఆలోచనలు సైతం భిన్నంగా ఉంటాయని పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ చెబుతున్నారు.
"ఆగమ్జైన్ చదువులో చురుగ్గా ఉండటంతో పాటు క్రీడలు, ఇతర వ్యాపకాల్లోనూ మంచి ప్రతిభ కనబరుస్తాడు. సమ్మిట్ సాథీ పరికరమే అందుకు ఉదాహరణ. స్కూల్ తరఫును మేం విద్యార్థులను కొన్ని యాత్రలకు తీసుకెళ్తాం. ఆగమ్ ఎన్నో శిఖరాలు అధిరోహించాడు. చదువు, అభిరుచుల మధ్య సమతుల్యతను ఎలా సాధించాలో చెప్పడానికి ఆగమ్ ఓ నిదర్శనం" - ఫరిదా అఫ్రాజ్, ఇండస్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ ప్రిన్సిపల్
ఓవైపు చదువు, మరోవైపు పరిశోధన, ఇంకోవైపు సమాజానికి ఉపయోగపడే ఆవిష్కరణలు చేస్తున్న ఆగమ్ తన పరికరం కొండ ప్రాంతాల ప్రజలకు ఉపయోగపడితే చాలంటున్నాడు. ఈ సమ్మిట్ సాథి పరికరానికి మరింత సాంకేతికత అవసరమని, ఆ దిశగా కృషి చేస్తున్నట్లు చెబుతున్నాడు.
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