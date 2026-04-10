జీఎంఆర్​ విమానాశ్రయంలో 'హైదరాబాద్ స్ట్రీట్' ప్రారంభం! - ప్రత్యేకతలు ఏంటో తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు!

తెలంగాణ ఆహార సంస్కృతిని చాటిచెప్పేలా జీఎంఆర్​ విమానాశ్రయంలో 'హైదరాబాద్ స్ట్రీట్' - హైదరాబాదీ రుచులు చాటిచెప్పేలా విస్తృతమైన మెనూ - విమాన ప్రయాణికులకు నేటి నుంచే అందుబాటులోకి

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 10, 2026 at 8:39 PM IST

Updated : April 10, 2026 at 8:57 PM IST

Street Food At GMR Airport Hyderabad : సాధారణంగా విమాన ప్రయాణాలు చేసే వారికి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో సేవలు లభిస్తాయి. దీనికి అనుగుణంగానే ప్రయాణికులకు సరికొత్త రుచులను అందిస్తుంటారు. అయితే మన ప్రాంతంలో లభించే ప్రత్యేకమైన ఆహార పదార్ధాలు విమానాశ్రయాల్లో అందుబాటులో ఉంచితే ఎలా ఉంటుంది? విదేశీ ప్రయాణికులు సైతం మన రుచులను సులువుగా తెలుకోగలుగుతారు. దీంతో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మన ఆహారానికీ గుర్తింపు వస్తుంది. ఈ ఉద్దేశంతోనే జీఎంఆర్​ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో 'హైదరాబాద్ స్ట్రీట్'ను ప్రారంభించారు. హైదరాబాద్​ ప్రత్యేక రుచులు, సువాసనలు, ఆత్మీయతను ప్రతి ఒక్క ప్రయాణికుడికీ అందించాలనే ఉద్దేశంతో దీనిని ప్రారంభించారు.

జీఎంఆర్​ విమానాశ్రయంలో 'హైదరాబాద్ స్ట్రీట్' ప్రారంభం

స్ట్రీట్​ఫుట్​ ప్రియులకు డెస్టినేషన్​గా : జీఎంఆర్​ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ యాజమాన్యం ఓ వినూత్న కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. ప్రయాణికులకు నగరంలోని ప్రత్యేకమైన వంటకాలను అందించేందుకు అడుగు ముందుకు వేసింది. ఇందుకోసం విమానాశ్రయంలో 'హైదరాబాద్ స్ట్రీట్'ను నేడు ఆవిష్కరించింది. హైదరాబాద్ బిర్యానీకే కాదు అనేక రుచులకు ప్రసిద్ధి అని చాటి చెప్పే విధంగా దీనిని రూపొందించింది. హైదరాబాద్​ రుచులు నగరవాసులకే కాదు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పరిచయం చేసేందుకు తోడ్పడుతుంది అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. తెలంగాణ ఆహార సంస్కృతికి సజీవ సాక్ష్యంగా నిలిపేందుకు ఇది ఎంతగానో దోహదపడుతుంది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న స్ట్రీట్​ ఫుడ్​ ప్రియులకు ఇదో డెస్టినేషన్​గా మారుతుంది. హైదరాబాద్​ను భారత్​లోని బెస్ట్ స్ట్రీట్​ ఫుడ్​ నగరాలలో ఒకదానిగా నిలిపటానికి ఇది సహాయపడుతుంది.

మైమరపించే బిర్యానీ, నగరంలో లభించే ప్రత్యేక వంటకాలు

'హైదరాబాద్ స్ట్రీట్' ప్రత్యేకతలివే : 'హైదరాబాద్ స్ట్రీట్'లో ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు, ఒక హైదరాబాదీ దినచర్యను ప్రతిబింబించేలా విస్తృతమైన మెనూను అందిస్తుంది. నగరంలో లభించే రుచికరమైన అల్పాహారాలు, వీధి ఆహార స్నాక్స్​తో పాటు ఘాటైన మధ్యాహ్నపు సంప్రదాయ వంటకాలు లభిస్తాయి. వాటిలో ప్రధానంగా అనేక మసాలాలతో లభించే రాత్రి భోజనపు వంటకాలూ ఇక్కడ అందుబాటులో ఉంటాయి. ఇక్కడ లభించే ప్రతి వంటకం ప్రామాణికమైన సంప్రదాయ, ప్రాంతీయ పద్ధతిలో తయారు చేస్తారు. ఇక్కడి రుచులు మన ఇంట్లోను, మనకు ఇష్టమైన ప్రాంతాల్లోను లభించే వాటికి దీటుగా నిలుస్తాయి.

మరపురాని అనుభూతిని అందించాలని : హైదరాబాద్ విమానాశ్రయంలో ప్రయాణం కేవలం గమ్యానికి చేరే సాధనంగా కాకుండా, మరపురాని అనుభూతిని అందించడమే తమ లక్ష్యం అని జీఎంఆర్ హైదరాబాద్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్‌పోర్ట్ సీఈవో ప్రదీప్ పానికర్ పేర్కొన్నారు. ఒక ప్రయాణికుడు హైదరాబాద్ స్ట్రీట్‌లోకి అడుగుపెడితే వారు ఆ నగరపు అనుభూతిని పొందాలని తాము కోరుకుంటున్నట్లు వెల్లడించారు. వేడి వేడి చాయ్ వెచ్చదనం, నెమ్మదిగా వండిన బిర్యానీ నుంచి వచ్చే మైమరపించే సువాసన, పెనం మీద చిటపటలాడే శబ్దం, తెలంగాణలోని ప్రత్యేక రుచులను ప్రయాణికుల హృదయాలను తాకే విధంగా దీనిని ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు.

"హైదరాబాద్ విమానాశ్రయంలో, ప్రయాణం కేవలం గమ్యానికి చేరే సాధనంగా కాకుండా, మరపురాని అనుభూతిగా మార్చాలనేది మా లక్ష్యం. ఒక ప్రయాణికుడు హైదరాబాద్ స్ట్రీట్‌లోకి అడుగుపెడితే వారు ఆ నగరపు అనుభూతిని పొందాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. వేడి వేడి చాయ్ వెచ్చదనం, నెమ్మదిగా వండిన బిర్యానీ నుంచి వచ్చే మైమరపించే సువాసన, పెనం మీద చిటపటలాడే శబ్దం, తెలంగాణలోని ప్రత్యేక రుచులను ప్రయాణికుల హృదయాలను తాకే విధంగా దీనిని ఏర్పాటు చేశాం" - ప్రదీప్ పానికర్, సీఈఓ, జీఎంఆర్ హైదరాబాద్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్‌పోర్ట్ లిమిటెడ్

ప్రయాణికుల అభిరుచులకు సరిపోయేలా : భారత్​లోని అత్యంత రద్దీగా ఉండే విమానాశ్రయాల్లో హైదరాబాద్​ జీఎంఆర్​ ఎయిర్​పోర్ట్ ఒకటి. దీనిలో వ్యూహాత్మకంగా నెలకొన్న హైదరాబాద్ స్ట్రీట్ ప్రయాణికుల అనువుగా వారి సౌకర్యార్థం నిర్మించారు. తక్కువ వ్యవధిలో విమానం మారడానికి సరిపడా వేగంగా, సుదీర్ఘ విరామానికి సరిపడా నిదానంగా ఉంటుంది. ఈ ప్రదేశం వెచ్చని, బజారు తరహా డిజైన్​ను విమానాశ్రయ వాతావరణానికి సరిపోయే రీతిలో నిర్మించారు. ప్రతి ఒక్క ప్రయాణికుడు దీనిని ఆస్వాదించగలుగుతారు.

