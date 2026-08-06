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హైదరాబాద్​కు దక్షిణ మణిహారం సిద్ధమవుతోంది - వేగంగా సాగుతున్న రతన్​టాటా రేడియల్ రోడ్డు-1 పనులు

స్వచ్ఛందంగా భూములిచ్చిన రైతులు - వేగంగా సాగిన భూసేకరణ - పలు అండర్​పాస్​లు, వంతెనల నిర్మాణం - ఫ్యూచర్​సిటీని అనుసంధానిస్తూ రావిర్యాల నుంచి ఆమనగల్లుకు వరకు - రహదారి మధ్యలో మెట్రో, ఎంఎంటీఎస్​లకు చోటు

రతన్​టాటా రేడియల్ రోడ్డు పనులు
Ratan Tata Radial Road work Progress (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 6, 2026 at 3:38 PM IST

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Ratan Tata Radial Road Work Progress : హైదరాబాద్​ మహానగరానికి దక్షిణ సరిహద్దులో రవాణా వ్యవస్థను మరింత ఆధునికీకరించేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టిన రతన్​టాటా గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ రేడియల్‌ రోడ్డు-1 పనులు ప్రస్తుతం శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా అభివృద్ధి చేస్తున్న ఫ్యూచర్​ సిటీని అనుసంధానించేలా ఈ ప్రాజెక్టు నిలవనుంది. ఈ రహదారి కోసం రైతులు స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చి వారి భూములను అందించారు. దీంతో భూసేకరణ పనులు వేగవంతం కావడం వల్ల వాటిని చదును చేసి చకచకా పనులు చేపడతున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టును రెండు దశల్లో చేపడుతుండగా మొత్తం రూ.4,621 కోట్లు ఖర్చు చేయనున్నారు.

భవిష్యత్తులో 8 లేన్లకు విస్తరించేలా : అవుటర్​ రింగ్​ రోడ్డు (ఓఆర్​ఆర్​)లోని ఎగ్జిట్​ 13 రావిర్యాల ఇంటర్​ ఛేంజ్​ నుంచి ప్రతిపాదిత రీజనల్ రింగ్ రోడ్డు (ఆర్ఆర్ఆర్)లోని ఆమనగల్లును అనుసంధానిస్తూ ఈ రోడ్డు నిర్మాణం కానుంది. ఈ రేడియల్ రోడ్డు మొత్తం పొడవు 41.5 కిలోమీటర్లు. ఆరు లేన్లతో, 100 మీటర్ల వెడల్పుతో యాక్సెస్​ కంట్రోల్డ్ కారిడార్​​గా రూపుదిద్దుకోనుంది. భవిష్యత్తు అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని 8 లేన్లకు విస్తరించే సదుపాయం కల్పించారు.

రహదారి మధ్యలో మెట్రో కోసం 20 మీటర్లు : ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టులో ప్రధానంగా రహదారి మధ్యలో 20 మీటర్ల విస్తీర్ణాన్ని మెట్రో, ఎంఎంటీఎస్​ కారిడార్ల నిర్మాణం కోసం ప్రత్యేకంగా కేటాయిస్తున్నారు. దీంతో రానున్న రోజుల్లో ప్రజారవాణా కూడా అనుసంధానం కావడానికి అవకాశం ఉంది. రహదారిని అత్యాధునిక ప్రమాణాలతో యాక్సెస్​ కంట్రోల్డ్​గా నిర్మిస్తుండటం వల్ల దక్షిణ హైదరాబాద్​కు ట్రాఫిక్​ సమస్యలు గణనీయంగా తగ్గే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీంతో ఐటీ, ఇతర పరిశ్రమలను నగరానికి అన్ని వైపులా విస్తరించేందుకు అనుకూలం కానుంది.

14 గ్రామాల్లో వెయ్యి ఎకరాల సేకరణ : రెండు దశల్లో నిర్మాణమవుతున్న ఈ ప్రాజెక్టులో ముందుగా రావిర్యాల నుంచి మీర్​ఖాన్​ పేట దాకా 19.2 కిలోమీటర్ల మేర పనులను రిత్విక్ ప్రాజెక్ట్స్ సంస్థ చేపడుతోంది. రెండో విడతో భాగంగా మీర్​ఖాన్​పేట నుంచి ఆమనగల్లు దాకా 22.3 కిలోమీటర్లను ఎల్​ అండ్​ టీ సంస్థ నిర్మిస్తోంది. ఈ రేడియల్ రోడ్డు కోసం రంగారెడ్డి జిల్లాలోని మహేశ్వరం, కందుకూరు, ఇబ్రహీంపట్నం, యాచారం, ఆమనగల్లు, కడ్తాల్ మండలాల్లోని 14 గ్రామాల పరిధిలో సుమారు వెయ్యి ఎకరాల భూమి సేకరిస్తున్నారు.

భూసేకరణ వేగంగా కావడంతో : ప్రాజెక్టులో భాగంగా హెచ్​ఎండీఏకు అప్పగించిన భూమిలో కొండలను తొలగించి రహదారికి అనువుగా మార్చుతున్నారు. భూమిని చదును చేసే పనులు జోరుగా సాగుతున్నాయి. అవసరం మేరకు అండర్​ పాస్​లు, చిన్న బ్రిడ్జిలు, కల్వర్టుల నిర్మాణాలు కూడా జరుగుతున్నాయి. భూసేకరణ ప్రక్రియ చాలా వేగంగా జరిగిపోవడంతో రేడియల్ రోడ్డు త్వరగా రూపుదిద్దుకోనుంది.

మరిన్ని రేడియల్​ రోడ్లకు కసరత్తులు : ఇది పూర్తయితే ఐటీ హబ్​లు, పారిశ్రామిక వడాలు, లాజిస్టిక్ హబ్​లు, ఫార్మా కంపెనీలు భారీ ఎత్తున నెలకొల్పే అవకాశం ఉంది. దీంతో ఈ ప్రాంతంలో రియల్​ ఎస్టేట్ రంగం కూడా పుంజుకోనుంది. దీంతో పాటు హెచ్​ఎండీఏ మరో 10 రేడియల్ రోడ్ల కోసం ప్రణాళికలు రూపొందించింది. ఇందులో ఓఆర్​ఆర్​ ఎగ్జిట్లు 2,4,8,10,15,17 నుంచి పలు రహదారులకు సంబంధించి కూడా ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఇలా నగరం చుట్టూ అన్ని వైపుల నుంచి అనుసంధానం చేయడం వల్ల రవాణాకు సులభతరం కావడంతో పాటు అభివృద్ధి సాధించే అవకాశం ఉంది.

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రతన్​టాటా రేడియల్ రోడ్డు పనులు
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