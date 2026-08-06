హైదరాబాద్కు దక్షిణ మణిహారం సిద్ధమవుతోంది - వేగంగా సాగుతున్న రతన్టాటా రేడియల్ రోడ్డు-1 పనులు
స్వచ్ఛందంగా భూములిచ్చిన రైతులు - వేగంగా సాగిన భూసేకరణ - పలు అండర్పాస్లు, వంతెనల నిర్మాణం - ఫ్యూచర్సిటీని అనుసంధానిస్తూ రావిర్యాల నుంచి ఆమనగల్లుకు వరకు - రహదారి మధ్యలో మెట్రో, ఎంఎంటీఎస్లకు చోటు
Published : August 6, 2026 at 3:38 PM IST
Ratan Tata Radial Road Work Progress : హైదరాబాద్ మహానగరానికి దక్షిణ సరిహద్దులో రవాణా వ్యవస్థను మరింత ఆధునికీకరించేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టిన రతన్టాటా గ్రీన్ఫీల్డ్ రేడియల్ రోడ్డు-1 పనులు ప్రస్తుతం శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా అభివృద్ధి చేస్తున్న ఫ్యూచర్ సిటీని అనుసంధానించేలా ఈ ప్రాజెక్టు నిలవనుంది. ఈ రహదారి కోసం రైతులు స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చి వారి భూములను అందించారు. దీంతో భూసేకరణ పనులు వేగవంతం కావడం వల్ల వాటిని చదును చేసి చకచకా పనులు చేపడతున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టును రెండు దశల్లో చేపడుతుండగా మొత్తం రూ.4,621 కోట్లు ఖర్చు చేయనున్నారు.
భవిష్యత్తులో 8 లేన్లకు విస్తరించేలా : అవుటర్ రింగ్ రోడ్డు (ఓఆర్ఆర్)లోని ఎగ్జిట్ 13 రావిర్యాల ఇంటర్ ఛేంజ్ నుంచి ప్రతిపాదిత రీజనల్ రింగ్ రోడ్డు (ఆర్ఆర్ఆర్)లోని ఆమనగల్లును అనుసంధానిస్తూ ఈ రోడ్డు నిర్మాణం కానుంది. ఈ రేడియల్ రోడ్డు మొత్తం పొడవు 41.5 కిలోమీటర్లు. ఆరు లేన్లతో, 100 మీటర్ల వెడల్పుతో యాక్సెస్ కంట్రోల్డ్ కారిడార్గా రూపుదిద్దుకోనుంది. భవిష్యత్తు అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని 8 లేన్లకు విస్తరించే సదుపాయం కల్పించారు.
రహదారి మధ్యలో మెట్రో కోసం 20 మీటర్లు : ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టులో ప్రధానంగా రహదారి మధ్యలో 20 మీటర్ల విస్తీర్ణాన్ని మెట్రో, ఎంఎంటీఎస్ కారిడార్ల నిర్మాణం కోసం ప్రత్యేకంగా కేటాయిస్తున్నారు. దీంతో రానున్న రోజుల్లో ప్రజారవాణా కూడా అనుసంధానం కావడానికి అవకాశం ఉంది. రహదారిని అత్యాధునిక ప్రమాణాలతో యాక్సెస్ కంట్రోల్డ్గా నిర్మిస్తుండటం వల్ల దక్షిణ హైదరాబాద్కు ట్రాఫిక్ సమస్యలు గణనీయంగా తగ్గే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీంతో ఐటీ, ఇతర పరిశ్రమలను నగరానికి అన్ని వైపులా విస్తరించేందుకు అనుకూలం కానుంది.
14 గ్రామాల్లో వెయ్యి ఎకరాల సేకరణ : రెండు దశల్లో నిర్మాణమవుతున్న ఈ ప్రాజెక్టులో ముందుగా రావిర్యాల నుంచి మీర్ఖాన్ పేట దాకా 19.2 కిలోమీటర్ల మేర పనులను రిత్విక్ ప్రాజెక్ట్స్ సంస్థ చేపడుతోంది. రెండో విడతో భాగంగా మీర్ఖాన్పేట నుంచి ఆమనగల్లు దాకా 22.3 కిలోమీటర్లను ఎల్ అండ్ టీ సంస్థ నిర్మిస్తోంది. ఈ రేడియల్ రోడ్డు కోసం రంగారెడ్డి జిల్లాలోని మహేశ్వరం, కందుకూరు, ఇబ్రహీంపట్నం, యాచారం, ఆమనగల్లు, కడ్తాల్ మండలాల్లోని 14 గ్రామాల పరిధిలో సుమారు వెయ్యి ఎకరాల భూమి సేకరిస్తున్నారు.
భూసేకరణ వేగంగా కావడంతో : ప్రాజెక్టులో భాగంగా హెచ్ఎండీఏకు అప్పగించిన భూమిలో కొండలను తొలగించి రహదారికి అనువుగా మార్చుతున్నారు. భూమిని చదును చేసే పనులు జోరుగా సాగుతున్నాయి. అవసరం మేరకు అండర్ పాస్లు, చిన్న బ్రిడ్జిలు, కల్వర్టుల నిర్మాణాలు కూడా జరుగుతున్నాయి. భూసేకరణ ప్రక్రియ చాలా వేగంగా జరిగిపోవడంతో రేడియల్ రోడ్డు త్వరగా రూపుదిద్దుకోనుంది.
మరిన్ని రేడియల్ రోడ్లకు కసరత్తులు : ఇది పూర్తయితే ఐటీ హబ్లు, పారిశ్రామిక వడాలు, లాజిస్టిక్ హబ్లు, ఫార్మా కంపెనీలు భారీ ఎత్తున నెలకొల్పే అవకాశం ఉంది. దీంతో ఈ ప్రాంతంలో రియల్ ఎస్టేట్ రంగం కూడా పుంజుకోనుంది. దీంతో పాటు హెచ్ఎండీఏ మరో 10 రేడియల్ రోడ్ల కోసం ప్రణాళికలు రూపొందించింది. ఇందులో ఓఆర్ఆర్ ఎగ్జిట్లు 2,4,8,10,15,17 నుంచి పలు రహదారులకు సంబంధించి కూడా ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఇలా నగరం చుట్టూ అన్ని వైపుల నుంచి అనుసంధానం చేయడం వల్ల రవాణాకు సులభతరం కావడంతో పాటు అభివృద్ధి సాధించే అవకాశం ఉంది.
చారిత్రక కట్టడాల జోలికి వెళ్లడం లేదు : ఎంజీబీఎస్ నుంచి ఫలక్నుమా మెట్రోపై ప్రభుత్వం క్లారిటీ
పాతబస్తీకి మణిహారంలా స్టీలు బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం - త్వరలోనే అందుబాటులోకి రానున్న పైవంతెన