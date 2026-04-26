మిద్దె మీద గంజాయి వనం - సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్ అరెస్ట్
ఇంటి మిద్దె మీద గంజాయి మొక్కలు పెంచిన సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్ - విషయం తెలిసి దాడి చేసిన ఎక్సైజ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అధికారులు - 17 గంజాయి మొక్కలు స్వాధీనం
Published : April 26, 2026 at 11:28 AM IST
Hyderabad Software Growing Ganja Plants : సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం. అయిదంకెల జీతం మంచి ఉద్యోగం చేస్తున్నాడని తల్లిదండ్రులు సంతోష పడ్డారు. వారి సంతోషం ఎంతో కాలం నిలవలేదు. అతనికి ఉన్న గంజాయి అలవాటు ఉండటం వల్ల ఉద్యోగం వదులుకోవడమే కాదు. చివరకు కటకటాలపాలయ్యాడు ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఉద్మోగి.
గంజాయి అలవాటు ఆ యువకుడి కొంప ముంచింది. మత్తు మహమ్మారికి అలవాటు పడడంతో స్టాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం పోయింది. గంజాయి మొక్కలు పెంచుతూ ఎన్ఫోర్స్మెంట్కు చిక్కాడు. చివరకు ఎక్సైజ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అధికారులు అతన్ని అరెస్ట్ చేసి జైలుకు పంపారు. నాచారం గాంధీనగర్కు చెందిన శశిధర్ నగరంలోని ఓ పేరున్న సంస్థలో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం వచ్చింది. అయిదంకెల జీతం కావడంతో స్టాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం పైగా జీతం కూడా బాగా వస్తుండడంతో తల్లిదండ్రులు సంతోషపడ్డారు. స్టాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగిగా చేరిన శశిధర్ క్రమంగా గంజాయికి అలవాటు పడ్డాడు.
గంజాయి మత్తులో కార్యాలయానికి వెళ్తుండడంతో సంస్థ యాజమాన్యం అతన్ని హెచ్చరించింది. అయినప్పటికీ అలవాటు మార్చుకోకుండా విధులకు మత్తులో హాజరయ్యేవాడు. వచ్చిన జీతమంత గంజాయికే ఖర్చు చేయడం మొదలు పెట్టాడు. చివరకు మత్తుకు బానిసగా మారడంతో యాజమాన్యం అతన్ని ఉద్యోగం నుంచి తొలగించింది. గంజాయి కొనుగోలుకు డబ్బు లేకపోవడంతో ఒక పథకం వేశాడు. ఏకంగా ఇంటి మిద్దె మీద గంజాయి మొక్కలు పెంచుకోవాలని భావించాడు.
17 మొక్కల స్వాధీనం : బయట గంజాయి కొనుగోలు చేయడం కంటే తాను పెంచిన మొక్కల నుంచి వచ్చిన గంజాయి తానే తాగాలనుకున్నాడు. తాను నివసిస్తున్న ఇంటి మిద్దె మీద ఏకంగా 17 గంజాయి మొక్కలు పెంచాడు. కొంత మంది స్నేహితులకు కూడా ఈ విషయం చెప్పాడు. మొత్తం మీద అసలు విషయం ఎక్సైజ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అధికారుల దృష్టికి వచ్చింది. అధికారులు తమ బృందంతో యువకుడు శశిధర్ ఇంటి మీద దాడి చేసి 17 గంజాయి మొక్కలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అతన్ని అరెస్టు చేసి కోర్టులో హాజరుపరచగా న్యాయస్థానం అతనికి రిమాండ్ విధించడంతో కటకటాల వెనక్కి పంపారు. మత్తు పదార్ధాల అలవాటుకు దూరంగా ఉండాలని అధికారులు యువతకు సూచించారు. ఈ తరహాలో మిద్దె మీద మొక్కలు పెంచాలనే భావనను మానుకోవాలని చెబుతున్నారు.
ఎక్సైజ్ అధికారుల హెచ్చరిక : గంజాయి సేవించినా, మొక్కలు పెంచినా, నేరమని ఎన్డీపీఎస్ యాక్టు కింద కేసులు నమోదు చేస్తామని ఎక్సైజ్ అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.