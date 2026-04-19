విద్యుత్ వినియోగంలో గ్రేటర్​ ఆల్​టైమ్ రికార్డు - ఒక్కరోజే 100 మిలియన్‌ యూనిట్లు

హైదరాబాద్ నగర చరిత్రలో రికార్డు - ఒక్కరోజులోనే 100 మిలియన్ యూనిట్లు దాటిన విద్యుత్తు వినియోగం - వేసవి తీవ్రత దృష్యా పెరిగిన ఎలక్ట్రిక్​ వస్తువుల వినియోగం - పగటిపూట 41- 43డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 19, 2026 at 11:14 AM IST

Highest Energy Consumption in GHMC : గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో విద్యుత్తు వినియోగం అమాంతం పెరిగింది. నగర చరిత్రలో శుక్రవారం ఒకే రోజులో 100 మిలియన్‌ యూనిట్లు దాటి సరికొత్త రికార్డును నమోదు అయ్యింది. భానుడి ప్రతాపం తీవ్రతకు ఒక్కరోజులోనే నగరవాసులు కాల్చిన విద్యుత్తు యూనిట్లు 10 కోట్ల 5 లక్షల 60 వేలుగా రికార్డుకెక్కింది. దీన్ని బట్టి ఈసారి వేసవి తీవ్రత ఏ స్థాయిలో ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.

భానుడి ప్రతాపం పెరిగిన నీటి వినియోగం : హైదరాబాద్ నగరంలో పగటిపూట గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 41 నుంచి 43 డిగ్రీల వరకు నమోదు అవుతున్నాయి. నిమిషం కూడా ఫ్యాను, కూలర్లు, ఏసీలు లేకుండా జనాలు ఉండలేకపోతున్నారు. వేసవి తాపంతో రోజుకు మూడుసార్లు స్నానం చేస్తున్నవారు బోలెడు మంది ఉన్నారు. అసలే భూగర్భజలాలు పడిపోతుండటంతో బోర్లలో నీరు పాతాళానికి చేరింది. మోటార్లు మాత్రం నిరంతరం పనిచేస్తున్నాయి. వీటిన్నింటితో కరెంటు వినియోగం గడిచిన వారం రోజుల్లో గణనీయంగా పెరిగింది. ఐదేళ్లలో వినియోగం దాదాపుగా రెట్టింపు పెరిగింది.

వినియోగం : నగరవాసులందరూ ఒక రోజులో ఎన్ని యూనిట్ల విద్యుత్తు ఉపయోగించారు అనేది తెలిపేది వినియోగం. శుక్రవారం ఒక్కరోజే 10.56 కోట్ల యూనిట్లు జీహెచ్​ఎంసీలో వినియోగించారు.

డిమాండ్‌ : ఒక రోజులో గరిష్ఠ విద్యుత్తు వాడకాన్ని డిమాండ్ తెలియజేస్తుంది. ప్రస్తుతమిది 4,700 మెగావాట్ల స్థాయిలో డిమాండ్‌ ఉంటోంది.

నగర విస్తరణతోనూ : ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ సిటీలో 54 లక్షల వరకు ఇంటి కనెక్షన్లు ఉన్నాయి. నగర విస్తరణ, పెరుగుతున్న నివాసాలు, కొత్తగా పలు జీసీసీల రాకతో ఏటా విద్యుత్తు వినియోగం 10 నుంచి 15 శాతం పెరుగుతునే వస్తోంది. ఐటీ కారిడార్‌ చుట్టుపక్కల పెరుగుదల ఏకంగా 22 శాతం పైనే ఉంటుంది. దీంతో ఈ ఏడాది 100 మిలియన్‌ యూనిట్ల వినియోగం, 5 వేల మెగావాట్ల గరిష్ఠ డిమాండ్‌ దాటుతుందని విద్యుత్ శాఖ అధికారుల అంచనా వేశారు. అందుకు తగ్గట్టుగా పూర్తి ఏర్పాట్లు చేసినట్లు చెప్పారు.

వేసవి ఉష్ణోగ్రతలతోపాటు రోజురోజుకు విద్యుత్తు డిమాండ్​తోపాటు వినియోగం కూడా పెరుగుతోంది. టీజీఎన్పీడీసీఎల్‌ పరిధిలో గతేడాది ఏప్రిల్‌ 16న 2,800 మెగావాట్ల విద్యుత్తు డిమాండు ఉండగా, ఈ ఏడాది అదే రోజు ఏకంగా 4,245 మెగావాట్లకు ఎగబాకింది. సాధారణంగానే వేసవిలో ఫ్యాన్లు, ఏసీలు, కూలర్ల వినియోగం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీంతో విద్యుత్తు శాఖ అధికారులు అందుకు తగ్గట్టుగా ముందస్తు ప్రణాళికలను తయారు చేశారు. రానున్న రోజుల్లో కరెంటు వినియోగం మరింత పెరిగే అవకాశం ఉండటంతో నిరంతరం నాణ్యమైన విద్యుత్తు సరఫరా చేసేందుకు ఆ శాఖ అధికారులు దృష్టి పెట్టారు. ఇప్పటికే ఎన్పీడీసీఎల్ సీఎండీ వరుణ్‌రెడ్డి ఇతర అధికారులతో విద్యుత్తు సరఫరాలో ఎలాంటి అంతరాయాలు లేకుండా చూడాలని సమీక్ష సమావేశాలు నిర్వహించి సలహాలు, సూచనలు అందించారు.

సాంకేతికపరమైన చర్యలు : విద్యుత్తు అధికారులు సాంకేతికపరమైన పనులను త్వరగా పూర్తి చేసేందుకు చర్యలు చేపట్టారు. ఏప్రిల్‌ నెలాఖరు వరకు జీఐఎస్‌ మ్యాపింగ్‌ అన్ని ఫీడర్లకు పూర్తి చేయాలని భావిస్తున్నారు. వేసవిలో గాలిదుమారాలు వచ్చేప్పుడు, ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షం వల్ల ట్రాన్స్​ఫార్మర్​లపై పిడుగులు పడుతుంటాయి. ఇలాంటి వాటిని నిరోధించేందుకు 3,021 పిడుగుల నిరోధక డివైజ్​లను అమర్చారు. ఫీడర్లు కలిసి ఉన్న ప్రదేశాల్లో 545 బ్రేకర్లు పెట్టి ఇప్పటికే వేరు చేశారు. ఇప్పటికే ఓవర్‌ లోడ్‌ ఉన్న నియంత్రికల కెపాసిటీని పెంచారు. ప్రమాదకర విద్యుత్తు లొకేషన్లను గుర్తించి ముమ్మరంగా మరమ్మతులు చేస్తున్నారు. పెండింగ్‌లో ఉన్న ఇంటర్‌ లింకింగ్‌ లైన్స్‌ వర్క్స్​ చేపట్టారు. వినియోగదారులకు నాణ్యమైన నిరంతర విద్యుత్తు సరఫరాకు అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నామని టీజీ ఎన్పీడీసీఎల్‌ సీఎండీ వరుణ్‌రెడ్డి పేర్కొన్నారు.

