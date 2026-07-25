ఆస్తిపన్నును పెంచొద్దు - క్యూర్ బిల్లుపై బల్దియాకు ఫిర్యాదుల వెల్లువ
నగరవాసుల నుంచి బల్దియాకు 3,154 ఫిర్యాదులు - క్యూర్ బిల్లుపై సూచనలకు ముగిసిన గడువు - అభ్యంతరాలు, సూచనలు నివేదిక రూపంలో ప్రభుత్వానికి పంపిస్తామన్న పురపాలకశాఖ
Published : July 25, 2026 at 1:59 PM IST
Hyderabad Residents on Cure Bill : ఆస్తిపన్ను పెంచొద్దంటూ హైదరాబాద్ నగరవాసులు పెద్ద ఎత్తున సర్కారుకు విన్నవించారు. తమ వ్యతిరేకతను తెలియజేస్తూ క్యూర్ బిల్లుపై 3,154 మంది ఫిర్యాదు చేశారు. వార్షిక అద్దె ప్రతిపాదికన పాత జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలోని ఆస్తిపన్ను మదింపు చేస్తున్నారు. రాష్ట్రంలోని ఇతర ప్రాంతాల తరహాలో భూ విలువ ఆధారత పన్ను విధానాన్ని అమల్లోకి తీసుకురావాలని ప్రభుత్వం ఇటీవల కాలంలో తీసుకొచ్చిన క్యూర్-2026 డ్రాఫ్ట్ చట్టం ప్రతిపాదించింది. అసెంబ్లీలో ఇది ఆమోదం పొందినట్లయితే జీహెచ్ఎంసీ-1955 చట్టం స్థానంలో క్యూర్ యాక్ట్ అమల్లోకి వస్తుంది. అదే జరిగినట్లయితే ప్రతి ఇంటికీ ఆస్తి పన్ను పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ బిల్లుపై జీహెచ్ఎంసీ ఫిర్యాదులు, సూచనలు, సలహాలను ఆహ్వానిస్తూ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన గడువు తేదీ శుక్రవారంతో ముగిసిన విషయం తెలిసిందే. 4 వేలకుపైగా అర్జీలను పరిశీలించాల్సిన ఉందని సంబంధిత ఉన్నతాధికారి తెలిపారు.
అభ్యంతరాలను ప్రభుత్వానికి పంపిస్తాం : అనుమతి లేని నిర్మాణాలకు సంబంధించిన క్రమబద్ధీకరణకు అవకాశం కల్పిస్తూ క్యూర్ బిల్లులో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఓ ప్రతిపాదన చేర్చింది. అందులో 2015 అక్టోబర్ 28న కటాఫ్ తేదీగా చేర్చింది. గత ప్రభుత్వం 2015 నవంబర్లో తీసుకొచ్చిన అనుమతిలేని నిర్మాణాల క్రమబద్ధీకరణ పథకానికి ప్రత్యామ్నాయంగా ఈ ప్రతిపాదనను చట్టంలో చేర్చగా కటాఫ్ తేదీని తగ్గించాలంటూ కొంతమంది ప్రభుత్వానికి విన్నవించారు. ఆవిధంగా వచ్చిన అభ్యంతరాలు, సూచనలను ప్రభుత్వానికి నివేదిక రూపంలో పంపిస్తామని, వాటి ఆధారంగా ముసాయిదాలో మార్పులు చేసి తుది బిల్లును అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెడతామని పురపాలకశాఖ తెలిపింది.
బిల్లుకు మద్దతు తెలిపింది 209 మంది మాత్రమే : ఆన్లైన్ ద్వారా 4,107 మంది ఫిర్యాదులు, సూచనలు చేయగా బిల్లుకు మద్దతు తెలిపింది 209 మంది మాత్రమే. కొత్త చట్టంపై 3,455 ఫిర్యాదులందాయి. మరో 359 మంది చట్టంలో కొత్త అంశాలను జోడించాలని కోరారు. చట్టంలోని పలు అంశాలపై స్పష్టత అడుగుతూ 19 మంది, ఇతర కేటగిరీలో 65 అభ్యంతరాలు వచ్చాయి.
భవిష్యత్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని : కోర్ అర్బన్ రీజియన్ (ఇంటిగ్రేటెడ్ గవర్నెన్స్ బిల్లు) పేరుతో రూపుదిద్దుకున్న డ్రాఫ్ట్ బిల్లుపై ప్రజల సూచనలు, అభిప్రాయాలను స్వీకరించి తగు మార్పులు చేసి రాబోయే అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో చట్టాన్ని ఆమోదింపజేసుకోవాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్నటువంటి హైదరాబాద్ మహానగరపాలక సంస్థ-1955 చట్టానికి ఇది ప్రత్యామ్నాయం కానుంది. 71 సంవత్సరాల కిందట 15 లక్షల జనాభా ఉన్న ఎంసీహెచ్(మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ హైదరాబాద్) కోసం రూపొందించిన ఎంసీహెచ్ చట్టానికి జీహెచ్ఎంసీ ఏర్పాటయ్యాక పేరును మార్చారు. జీహెచ్ఎంసీని కూడా ప్రభుత్వం కొన్నాళ్ల క్రితమే పునర్విభజన చేసిన విషయం విదితమే. 3 కార్పొరేషన్లుగా ఏర్పాటు చేసింది. ప్రస్తుతం ఆ మూడింటిలో జీహెచ్ఎంసీ చట్టం కింద పరిపాలన చేస్తుండగా భవిష్యత్తు, ప్రస్తుత అవసరాలకు తగిన విధంగా చట్టంలో మార్పులు చేసి క్యూర్-2026 బిల్లును తీసుకొచ్చిన విషయం తెలిసిందే.
డిజిటల్, పౌర సేవలు : ప్రకృతి విపత్తుల సమయంలో సత్వర స్పందన కోసం అన్ని సంస్థలతో కూడిన క్యూర్ స్మార్ట్ గవర్నెన్స్ కేంద్రం ఏర్పాటవుతుంది. ప్రజలు ఇచ్చిన ఫిర్యాదుల పరిష్కారం కోసం ‘క్యూర్ అప్పిలేట్ అథారిటీ’ రూపుదిద్దుకోనుంది. మరోవైపు అక్రమ నిర్మాణాలపై భారీ జరిమానాలు విధిస్తారు. సత్వర నిర్మాణ అనుమతులు, అన్నిరకాల వ్యాపారాలకు ఒకే ట్రేడ్ లైసెన్స్, కొత్తగా నైట్ ఎకానమీ పెంపునకు మార్గదర్శకాలతో క్యూర్ బిల్లు రూపుదిద్దుకుంది.
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