హైడ్రాకు జేజేలు కొడుతున్న జనం - ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ప్రదర్శనలు, ర్యాలీలు

ప్లకార్డులతో హైడ్రా కృషిని అభినందిస్తూ ప్రజల ప్రదర్శనలు - ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ర్యాలీలు - ప్రజల నుంచి లభిస్తున్న మద్దతు మరింత స్ఫూర్తినిచ్చిందన్న రంగనాథ్
Published : November 9, 2025 at 7:39 AM IST
Public Rally to Support Hydraa : రాజకీయ పార్టీలకు ప్రచార అస్త్రంగా మారిన హైడ్రాపై ఆరోపణలు, విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్న వేళ, ఒక్కసారిగా హైదరాబాద్ ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో హైడ్రాకు మద్దతు పలుకుతున్నారు. నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ర్యాలీలు, ప్రదర్శనలు చేస్తూ ప్లకార్డులతో హైడ్రా కృషిని అభినందిస్తున్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి, హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్కు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నారు.
కబ్జాదారుల ఆగడాలకు ఆనవాళ్లు కోల్పోయిన ఎన్నో చెరువులు, ప్రభుత్వ స్థలాలు, పార్కులను ఒకే ఒక్క ఫిర్యాదుతో రోజుల వ్యవధిలోనే పరిష్కరించడం హైడ్రా పనితీరుకు నిదర్శనమని ప్రశంసిస్తున్నారు. మూసాపేట వై జంక్షన్లో ఆంజనేయనగర్ కాలనీ వాసులు ప్లకార్డులు ప్రదర్శించి హైడ్రాకు జేజేలు పలికారు. కోట్ల రూపాయల విలువ చేసే పార్క్ స్థలాన్ని రక్షించడంతో కాలనీవాసులంతా హైడ్రాకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
అమీర్పేట్ శ్రీనివాస్ నగర్, గాయత్రినగర్, కృష్ణానగర్, అంబేద్కర్ నగర్ కాలనీల ప్రతినిధులు మైత్రివనం వద్ద ప్లకార్డులు ప్రదర్శించి వరద ముప్పును పరిష్కరించినందుకు హైడ్రాకు సంఘీభావం తెలుపుతూ నినాదాలు చేశారు. అలాగే పోచారం మున్సిపాలిటీ దివ్యానగర్ లేఔట్ లోని 2,218 మంది ప్లాట్ యజమానులు తమ సుదీర్ఘకాలంగా ఎదుర్కొన్న సమస్యను పరిష్కరించడంపై కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ ర్యాలీ నిర్వహించారు. వరద కష్టాలను దూరం చేసినందుకు బాగ్లింగంపల్లి శ్రీరాంనగర్ బస్తీ వాసులు హైడ్రాకు మద్దతు ప్రకటించారు. అభివృద్ధి పేరిట మాయం చేయాలనుకున్న ముష్కిన్ చెరువును కాపాడిన హైడ్రాకు స్థానికులు ర్యాలీ నిర్వహించి మద్దతు తెలిపారు.
హైడ్రాకు అభినందనల వెల్లువ : ఐటీ కారిడార్లోని తమ్మిడికుంట చెరువు రూపు రేఖలు మార్చిన హైడ్రాకు స్థానికులు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఒకప్పుడు అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు అడ్డాగా మారిన తమ్మిడికుంటను హైడ్రా ఇప్పుడు ఆహ్లాదకరంగా మార్చిందని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. రోడ్లు, పార్కులను కాపాడటం పట్ల అల్మాస్గూడ, బోయపల్లి ఎన్క్లేవ్ వాసులు ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఇలా ఓఆర్ఆర్ వరకు హైడ్రా చేసిన కృషిని అభినందిస్తూ ప్రతి ఒక్కరు ఒక్కో విధంగా కృతజ్ఞత చాటుకుంటున్నారు. కొంత మంది సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ చిత్ర పటాలకు పాలాభిషేకాలు చేశారు.
హైడ్రాకు మద్దతు తెలిపిన వారికి రంగనాథ్ కృతజ్ఞతలు : హైడ్రాకు మద్ధతు పలికిన ప్రజలకు కమిషనర్ రంగనాథ్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా హైడ్రా వేల ఇళ్లను కూల్చిందంటూ కొంతమంది చేస్తున్న దుష్ప్రచారాన్ని ర్యాలీలు, ప్రదర్శనల ద్వారా తిప్పి కొట్టిన వారికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ప్రజల నుంచి లభిస్తున్న మద్దతు హైడ్రాకు మరింత స్ఫూర్తినిచ్చిందన్న రంగనాథ్, పర్యావరణ హితమైన నగరంలో ప్రజలు మెరుగైన జీవనాన్ని కొనసాగించాలనే ప్రభుత్వ లక్ష్యం మేరకు హైడ్రా పని చేస్తోందని స్పష్టం చేశారు.
రూ.55 వేల కోట్ల ఆస్తులు కాపాడిన హైడ్రా : హైడ్రా ఏర్పాటైనప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మొత్తం 181 డ్రైవ్స్ నిర్వహించి 954 కబ్జాలను తొలగించినట్లు రంగనాథ్ వివరించారు. మొత్తం 1,045.12 ఎకరాల భూమిని హైడ్రా కాపాడిందని చెప్పారు. వాటి విలువ సుమారు రూ.50 వేల కోట్ల నుంచి రూ.55 వేల కోట్ల వరకు ఉంటుందని అంచనా. ఇందులో ప్రభుత్వ భూములు 531.82 ఎకరాలు కాగా రహదారుల కబ్జాలు 222.30 ఎకరాల వరకూ ఉన్నాయని తెలిపారు. చెరువుల కబ్జా 233 ఎకరాలు, పార్కుల కబ్జాలు 35 ఎకరాలు ఇలా మొత్తం 1045.12 ఎకరాలను హైడ్రా స్వాధీనం చేసుకుందని రంగనాథ్ తెలిపారు.
