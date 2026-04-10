భాగ్యనగరంలో సన్ స్ట్రోక్! - కూల్ డ్రింక్స్ సేల్స్ హైజంప్
మే నెలలో ఉండే తీవ్రమైన ఎండలు ఈసారి ఏప్రిల్లోనే - సాధారణం కంటే 3 డిగ్రీలు ఎక్కువగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు - హైదరాబాద్లో గణనీయంగా పెరిగిన శీతల పానీయాల విక్రయాలు
Published : April 10, 2026 at 6:40 PM IST
Cool Drinks Demand In Hyderabad Due To Summer : సమ్మర్ వచ్చిందంటే చాలు భానుడి భగభగలతో అందరూ శీతల పానీయాల వైపు పరుగులు పెడుతుంటారు. ఈ ఏడాది ఎండల తీవ్రత ఎక్కవగా ఉండటంతో ప్రజలు ఉక్కిరిబిక్కిరవుతున్నారు. మే నెల ప్రారంభం కాకముందే అదే రీతిలో ఎండ తీవ్రతను ఎదుర్కొంటున్నారు. దీంతో గంట సేపు బయటకు వెళ్లామంటే చల్లని జ్యూస్లు లేదా నీళ్లు తాగకపోతే ఊరట లేని పరిస్థితి నెలకొంది. ఈ క్రమంలోనే రాజధాని నగరంలో రకరకాల శీతల పానీయాలు ప్రజలకు ఉపశమనం కలిగిస్తున్నాయి.
భానుడి ప్రతాపంతో ఉక్కిరిబిక్కిరి : సాధారణంగా మే నెలలో ఉండే తీవ్రమైన ఎండలు ఈసారి ఏప్రిల్లోనే కనిపిస్తున్నాయి. తెలంగాణలో ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే కాస్త ఎక్కువగా నమోదవుతున్నాయని ఇటీవల వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. రాష్ట్రంలో అనేక ప్రాంతాల్లో ప్రస్తుతం దాదాపు 40 డిగ్రీల వరకు ఎండలు నమోదవుతున్నాయి. భానుడి ప్రతాపంతో ప్రజలు ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారు. ఎండ వేడికి అందరూ శీతల పానీయాలు, పండ్ల రసాల వైపు పరుగులు పెడుతున్నారు. దీంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా శీతల పానీయాల విక్రయాలు గణనీయంగా పెరిగాయి. సాధారణ రోజులతో పోలిస్తే వేసవిలో డిమాండ్ భారీగా ఉంటుందని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు.
రాజధానిలోనూ ఇదే పరిస్థితి : పని అవసరాలకు కాసేపు బయటకు వెళ్దామంటే చల్లని జ్యూస్లు లేదా నీళ్లు తాగకపోతే ఊరట లేని పరిస్థితి ఉంటోది. ఈ క్రమంలోనే హైదరాబాద్లో రకరకాల శీతల పానీయాలు ప్రజలకు ఉపశమనం కలిగిస్తున్నాయి. సాధారణంగా మే నెలలో ఉండే తీవ్రమైన ఉష్ణోగ్రతలు ఈసారి కాస్త ముందుగానే నెలకొంటున్నాయి. వేసవి తాపం కారణంగా నగరవాసులు అనేక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. వేసవి పూర్తిగా మొదలుకాకముందే నగరంలో అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. రోజూ నమోదయ్యే ఉష్ణోగ్రతలతో పోల్చితే 2 నుంచి 3 డిగ్రీల వరకు ఎక్కువగా నమోదవుతున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ప్రస్తుతం నగరంలో అనేక ప్రాంతాల్లో సుమారు 40 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి.
శీతల పానీయాలకు భారీ డిమాండ్ : ఈ పరిస్థితుల్లో భాగ్యనగరం వ్యాప్తంగా శీతల పానీయాలు, పండ్ల రసాలకు భారీగా డిమాండ్ పెరిగింది. బయటకు వెళ్లే ప్రజలు ఎండ నుంచి ఉపశమనం కోసం చల్లని డ్రింక్స్ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. నన్నారి, ఫాల్సా, చెరుకురసం, వివిధ పండ్ల జ్యూస్లకు మంచి గిరాకీ ఏర్పడింది. నగరంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో లభించే స్పెషల్ డ్రింక్స్ కోసం ప్రత్యేకంగా వెళ్లి తాగుతున్నామని నగరవాసులు చెబుతున్నారు.
"వేసవి ఎండకు రోడ్లపై తిరిగే సందర్భంలో అలసిపోతాం. దీంతో శీతల పానీయాలు తాగాలని జ్యూస్ షాపులకు వెళ్తుంటాం. రుచి బాగుంటే నిత్యం అదే దుకాణాలకు వెళతాం. ఈ షాపుల్లో అనేక రకాల ఫ్లేవర్లలో జ్యూసులు లభిస్తాయి" - స్థానికులు
విక్రయాలు గణనీయంగా పెరిగాయి : నగరంలో ఎండల తీవ్రత పెరగడంతో శీతల పానీయాల విక్రయాలు గణనీయంగా పెరిగాయని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. సాధారణ రోజులతో పోలిస్తే వేసవిలో డిమాండ్ భారీగా ఉంటుందని వారు పేర్కొంటున్నారు.
"వేసవిలో ఫ్రూట్ ఫ్లేవర్ జ్యూస్లకు బాగా డిమాండ్ ఉంటుంది. సాధారణ రోజుల కంటే వేసవిలో అధికంగా వ్యాపారం జరుగుతుంది. మా షాపులో రూ. 15 నుంచి శీతల పానీయాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. వీటికి ఫ్లేవర్స్ మేమే తయారు చేస్తాం. మా షాపు రోజూ తెరిచే ఉంటుంది" - వ్యాపారి
కల్తీ పానీయాలతో జాగ్రత్త : వేసవి నేపథ్యంలో ఈ సమయాన్ని ఆసరాగా తీసుకుని కల్తీ పానీయాలు విక్రయించే ప్రమాదముందని అధికారులు చెబుతున్నారు. రుచి వాసనలో తేడా అనిపించినా, కల్తీ జరిగినట్లు అనుమానం వచ్చినా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయాలని సూచిస్తున్నారు. అధికారులు దీనిపై తగిన చర్యలు తీసుకుంటారని అంటున్నారు.
