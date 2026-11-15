ఏ బస్సు ఎటు పోతుందో? - హైదరాబాద్ బస్టాప్లలో కరవైన సైన్బోర్డులు
Lack of Signboards at Bus Stops: హైదరాబాద్ బస్టాప్స్లలో నిత్యం ప్రయాణికులున్నా వారికి తగిన సౌకర్యాలు కరవవుతున్నాయి. బస్టాప్లలో బోర్డులు లేకపోవడంతో ఏ నంబరు బస్సు ఎక్కాలనే విషయం నేటికీ గందరగోళంగానే ఉంది.
Published : November 15, 2026 at 10:17 AM IST
హైదరాబాద్ వంటి మహానగరంలో ప్రయాణించాలంటే క్యాబ్లు, ఆటోలు, బైక్ ట్యాక్సీలు అందుబాటులో ఉన్నా ఖర్చు ఎక్కువవుతుంది. అయితే ఆర్టీసీలో ప్రయాణం కాస్త చౌకగా ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో నగరానికి కొత్తగా వచ్చేవారు సైతం తక్కువ ఖర్చుతో ప్రయాణించేందుకు ఆర్టీసీ బస్సులనే వినియోగించాలనుకుంటారు. అయితే వారికి ఏ బస్సు ఎక్కాలి? అనే విషయం తెలియదు. దీనికితోడు బస్స్టాప్లలో కనీసం సైన్బోర్డులు లేకపోవడంతో వారంతా తిప్పలు పడాల్సి వస్తోంది.
ప్రజా రవాణా వ్యవస్థ విస్తరించినప్పటికీ, బస్ స్టాప్ సైన్బోర్డులు (సూచిక బోర్డులు) వంటి ప్రాథమిక మౌలిక సదుపాయాల కొరత ప్రయాణికులకు ఇబ్బందిగా మారింది. జీహెచ్ఎంసీ, ఆర్టీసీల మధ్య సమన్వయం లేకపోవడం వల్ల నగరంలోని వందలాది బస్ స్టాప్లలో కనీస గుర్తింపు బోర్డులు లేవు. దీనివల్ల ప్రయాణికులు గందరగోళానికి గురవుతున్నారు.
బస్ స్టాప్ ఎక్కడ ఉందో తెలియదు
ఉద్యోగాలు, చదువుల కోసం నగరానికి వచ్చే కొత్తవారు, పర్యాటకులు బస్ స్టాప్ ఎక్కడ ఉందో తెలియక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. బస్ స్టాప్ పేరు, అక్కడి నుంచి ఏ నంబరు బస్సు, ఏయే మార్గాల్లో వెళతాయని తెలిపే రూట్ మ్యాప్ వంటి వివరాలు ఎక్కడా అందుబాటులో లేవు. దీంతో ప్రయాణికులు ప్రైవేట్ వ్యక్తులను అడగాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. కొన్నిచోట్ల కచ్చితమైన బస్స్టాప్ పాయింట్లు కూడా లేవు.
బస్టాప్లలో బోర్డులు లేవు
సికింద్రాబాద్, కూకట్పల్లి, బేగంపేట్, తార్నాక, ముషీరాబాద్, అమీర్పేట్, టోలీ చౌకీ, అత్తాపూర్, ఆరాంగర్ వంటి రద్దీ ప్రాంతాలతో సహా శివారు ప్రాంతాల్లోని అనేక చోట్ల బస్టాప్లలో బోర్డులు లేవు. నగరంలో ఫ్లైఓవర్ల నిర్మాణం, రోడ్డు విస్తరణ, మెట్రో పనులు, డ్రైనేజీ మరమ్మతుల సమయంలో ట్రాఫిక్కు అడ్డుగా ఉన్న, కలిగిస్తున్న బస్టాప్ బోర్డులు, షెల్టర్లను తొలగించారు. వాటిని తిరిగి ఏర్పాటు చేయడంలో సంబంధిత శాఖలు పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నాయి.
సమన్వయం లేకపోవడంతో
బస్టాప్ షెల్టర్ల నిర్మాణం, సైన్బోర్డుల ఏర్పాటు జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలోకి వస్తుండగా, బస్సుల నిర్వహణను ఆర్టీసీ చూసుకుంటుంది. బోర్డుల ఏర్పాటు విషయంలో ఈ రెండు విభాగాల మధ్య సమన్వయం లేదు. దీని ఫలితంగానే ఎక్కడి గొంగళి అక్కడే అన్నట్లుగా తయారైంది.
ఒకే బస్సు సమాచారం
ఇది లక్డీకాపూల్ సమీపంలోని హోటల్ సంధ్య బస్టాప్. కోఠి, కాచిగూడ, ఉప్పల్, రాంనగర్, సికింద్రాబాద్, సీబీఎస్ రూట్లకు వెళ్లే బస్సులు ఈ మార్గంలో నడుస్తాయి. కానీ 218 నంబర్ బస్సుకు సంబంధించిన సమాచారం మాత్రమే ఇక్కడ ప్రదర్శిస్తున్నారు.
300కు పైగా బస్సుల రాకపోకలు
ఇది ఖైరతాబాద్ మెట్రో స్టేషన్ సమీపంలోని ఓ బస్టాప్. ఇక్కడ రోజూ 300కు పైగా బస్సు సర్వీసులు రాకపోకలు సాగిస్తుంటాయి. కానీ ఏయే బస్సు ఎక్కడ ఆగుతాయో తెలిపే బోర్డులు లేవు. పైగా బస్సు నంబర్లు ఉండాల్సిన చోట వాణిజ్య ప్రకటనలు ప్రదర్శిస్తున్నారు. ఖైరతాబాద్ విద్యుత్ సౌధం వద్ద బస్టాప్ మార్గంలో గాంధీ మైసమ్మ, కూకట్పల్లి, పటాన్చెరు వెళ్లే బస్సులు వెళతాయి. కానీ ఇక్కడ ఒకే బస్సు నంబర్ ప్రదర్శిస్తున్నారు. ఈ స్టాప్ పక్కన మరో రెండు బస్ షెల్టర్లు ఉన్నాయి. కానీ అవి నిరుపయోగంగా ఉన్నాయి. ఒక్క బస్సు కూడా ఆగడం లేదు.
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