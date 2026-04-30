ETV Bharat / state

పది ఫలితాల్లో అట్టడుగున హైదరాబాద్​ - గతేడాది కంటే దిగజారడానికి కారణాలివేనా?

పది ఉత్తీర్ణతలో హైదరాబాద్‌కు చిట్టచివరి స్థానం - 24, 30వ ర్యాంకులతో సరిపెట్టుకున్న మేడ్చల్, రంగారెడ్డి జిల్లాలు - ఫలితాల్లో అధిక సంఖ్యలో ఉత్తీర్ణులైన బాలికలు

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 30, 2026 at 10:38 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad Last Rank in SSC Results : పదో తరగతి ఫలితాల్లో తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజధాని చివరి స్థానానికి చేరుకుంది. అలాగే మేడ్చల్​ జిల్లా 24వ, రంగారెడ్డి జిల్లా 30వ స్థానాలను దక్కించుకున్నాయి. ప్రభుత్వ సలహాదారు కె.కేశవరావు హైదరాబాద్​లో బుధవారం పదో తరగతి ఫలితాలు విడుదల చేశారు. కానీ ఈ ఫలితాల్లో హైదరాబాద్​ పరిధిలోని 3 జిల్లాలు ఏమాత్రం పురోగతి సాధించలేదు. గత సంవత్సరం హైదరాబాద్​ జిల్లా 30వ స్థానంలో ఉండగా, ఈసారి మరో 3 స్థానాలు కిందికి దిగజారి 33వ స్థానంలో నిలిచింది.

రంగారెడ్డి జిల్లా 31వ స్థానం నుంచి 30వ స్థానానికి చేరుకుంది. మేడ్చల్​ జిల్లా 28 నుంచి 24కు చేరి తిరిగి పేరు కాపాడుకుంది. హైదరాబాద్​ జిల్లాను టాప్​ పది స్థానాల్లోకి తెస్తామన్న విద్యాశాఖ అధికారులు పూర్తిగా విఫలమయ్యారు. జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి సహా డిప్యూటీ ఇన్​స్పెక్టర్​ ఆఫ్​ స్కూల్స్​ అధికారులు పదో తరగతి విద్యార్థుల చదువుపై ఎలాంటి శ్రద్ధ తీసుకోలేదని తాజా ఫలితాల ద్వారా వెల్లడైంది. గుడ్డిలో మెల్లలా కొన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలలు మంచి ఉత్తీర్ణత సాధించాయి. రాజ్​భవన్​ ఉన్నత పాఠశాలలో 30 మంది విద్యార్థులు 500కు పైగా మార్కులు సాధించారు.

అధికారుల సంపూర్ణ వైఫల్యం : ఉపాధ్యాయులు, విద్యాశాఖ అధికారులు చెరో దారి పెట్టడంతో హైదరాబాద్​, రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో ఈ సంవత్సరం పరీక్షల ఫలితాల్లో రెండు జిల్లాలు వెనకబడ్డాయి. విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభం నుంచి పదో తరగతి విద్యార్థులపై దృష్టి పెట్టాల్సి ఉండగా, జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారులు అప్పుడప్పుడు సమీక్షలు నిర్వహించడం మినహా ఉన్నత పాఠశాలల్లో ఏం జరుగుతోంది? విద్యార్థులకు పాఠాలు అర్థమవుతున్నాయా? లేదా? అనే విషయాలను పట్టించుకోవడం మానేశారు.

  • హైదరాబాద్​లో కొన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఉపాధ్యాయులు తరగతులకు హాజరు కాకున్నా కూడా అధికారులు ఎవరూ పట్టించుకోలేదు. డిప్యూటీ ఇన్​స్పెక్టర్​ ఆఫ్​ స్కూల్స్​ అధికారులు ప్రభుత్వ పాఠశాలల కంటే ప్రైవేటు పాఠశాలల కార్యకలాపాలపైనే ఆసక్తి ప్రదర్శించారు.
  • హైదరాబాద్​ జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి సమన్వయంతో వ్యవహరించకుండా కొందరు ఉపాధ్యాయులకే ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం, విద్యాశాఖ కార్యాలయంలో విధులు నిర్వహిస్తున్న వారి మాటలను విశ్వసించడం, కొందరు విద్యాశాఖ అధికారులపై అవినీతి ఆరోపణలు వచ్చినప్పటికీ స్పందన లేకపోవడంతో అది కాస్త పదో తరగతి ఫలితాలపై ప్రభావం చూపించిందని ఉపాధ్యాయ సంఘాల ప్రతినిధులు చెబుతున్నారు.
  • రంగారెడ్డి జిల్లాలోని ఉన్నత పాఠశాలలకు ఇతర జిల్లాల నుంచి కొందరు ఉపాధ్యాయులు ప్రజాప్రతినిధుల సిఫారసులు, సచివాలయం అధికారుల ద్వారా చెప్పించుకుని అక్రమంగా బదిలీలపై రావడం, వచ్చిన వారు కూడా చదువు చెప్పకుండా ఇతర వాటిపై దృష్టి పెట్టడంతో పదో తరగతి ఫలితాలు తారుమారయ్యాయని కొందరు ఉపాధ్యాయులు చెబుతున్నారు.

ఫలితాల్లో ఈసారి బాలికలదే హవా : హైదరాబాద్​, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్​ జిల్లాల నుంచి ఈ సంవత్సరం పదో తరగతి పరీక్షలు 1.76 లక్షల మంది రాశారు. ఫలితాల్లో బాలికలే అధిక సంఖ్యలో ఉత్తీర్ణులయ్యారు. మేడ్చల్​ జిల్లాలో 96 శాతానికి పైగా విద్యార్థినులు పాసయ్యారు. హైదరాబాద్​లో 91.40 శాతం, రంగారెడ్డి జిల్లాలో 94.78 శాతం మంది విద్యార్థినులు ఉత్తీర్ణులయ్యారు. గత ఫలితాలతో పోలిస్తే మరింత మెరుగైన ఫలితాలు సాధించారు.

  • హైదరాబాద్​ జిల్లాలో 37,845 మంది బాలికలు పరీక్షలు రాస్తే 34,591 మంది పాసయ్యారు. దీనిలో చాలా మందికి 570కి పైగా మార్కులు వచ్చాయి.
  • రంగారెడ్డి జిల్లాలో 25,335 మంది విద్యార్థినులు పరీక్షలు రాస్తే 22,576 మంది ఉత్తీర్ణులయ్యారు.
జిల్లా రాసినవారు ఉత్తీర్ణులు శాతం స్థానం
హైదరాబాద్​ 74,09966,11589.2330
రంగారెడ్డి 52,94649,21792.9630
మేడ్చల్​ 48,85546,53195.2424

TAGGED:

HYDERABAD LAST RANK IN SSC RESULTS
HYDERABAD RANK IN SSC RESULTS
LOWEST PERCENTAGE IN SSC RESULTS
చివరి స్థానంలో హైదరాబాద్​
TENTH GRADE RESULTS 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.