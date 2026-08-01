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తెలంగాణలో బుల్లెట్​ ట్రైన్ వచ్చేది ఈ రూట్​లోనే : సోషల్​ మీడియాలో ఫొటోలు వైరల్ - నిజమెంత?

హైదరాబాద్​-పుణె రైలు మార్గం ఇదేనంటూ సోషల్​ మీడియాలో ఫొటోలు వైరల్ - తమ పొలాలు సేకరిస్తారంటూ రైతుల ఆందోళన - రెవెన్యూ అధికారుల వద్దకు పరుగులు

Hyderabad Pune Bullet Train Route Images
Hyderabad Pune Bullet Train Route Images (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 1, 2026 at 10:52 AM IST

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Hyderabad Pune Bullet Train Route Images : శంషాబాద్​ విమానాశ్రయానికి సమీపంలో నిర్మాణమవుతున్న బుల్లెట్​ రైల్​ హబ్​ సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక రాకముందే శంషాబాద్​ మండలంలోని రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. హైదరాబాద్​ నుంచి వికారాబాద్​ మీదుగా పుణెకు వెళ్లనున్న రైలు మార్గం ఇదేనంటూ కొన్ని ఫొటోలు సోషల్​ మీడియాల్లో వైరల్ అయ్యాయి. గూగుల్​ ఎర్త్​ మ్యాప్​లలో హైదరాబాద్​-పుణె బుల్లెట్​ రైల్ ​మార్గం శంషాబాద్​ మండలంలోని బహదూర్​గూడ, సయ్యద్​గూడ, పెద్ద గోల్కొండ, నందిపల్లి, రషీద్​గూడలతో పాటు మహేశ్వరం మండలంలోని మంఖాల్​ గ్రామాల మీదుగా వెళ్తోంది.

బుల్లెట్​ ట్రైన్​ హబ్​కు బహుదూర్​గూడ గ్రామంలోని భూములనే సేకరిస్తారంటూ అధికారులు రైతులకు కొన్ని రోజుల క్రితం చెప్పారు. ఇందుకు భిన్నంగా 6 గ్రామాల్లో భూసేకరణ చేస్తారన్న అనుమానంతో శంషాబాద్​ మండల రెవెన్యూ అధికారుల వద్దకు వారంతా పరుగులు తీశారు. అయితే తమకు ఏ సమాచారం రాలేదని చెప్పి అధికారులు వారిని వెనక్కి పంపుతున్నారు.

Image of the Shamshabad-Vikarabad alignment on Google Maps
గూగుల్‌ మ్యాప్‌లో శంషాబాద్‌- వికారాబాద్‌ అలైన్‌మెంట్‌ చిత్రం (ETV Bharat)

సోషల్​ మీడియాల్లో ఫొటోలు వైరల్ : సోషల్​ మీడియాల్లో వైరల్​ అవుతున్న గూగుల్​ ఎర్త్​ మ్యాప్​లలో హైదరాబాద్​-పుణె బుల్లెట్​ ట్రైన్​ మార్గం వివరాలున్నాయి. వాటిని పరిశీలించగా, సుమారు 60 మీటర్ల వెడల్పుంది. రైలు మార్గం అలైన్​మెంట్​ ప్రకారం చూస్తే కనీసం 2,000 ఎకరాలైనా సేకరించాలని శంషాబాద్​ మండలంలోని రైతులు అంటున్నారు. ఇప్పటికే ఔటర్​ కారణంగా తమకున్న భూముల్లో 40 శాతం కోల్పోయామని, మళ్లీ భూసేకరణ అంటే ఇబ్బందులు ఎదుర్కోక తప్పదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

అలైన్​మెంట్లు చిత్రీకరించుకున్న తర్వాతే : గూగుల్​ మ్యాప్​లోని రైలు మార్గాన్ని పరిశీలిస్తే 3 నెలల క్రితం గూగుల్​ మ్యాప్​లో అలైన్​మెంట్​ను​ ఖరారు చేశారని తేలింది. స్థానికులు కొందరిని అడగ్గా రైలు మార్గానికి సంబంధించి గుర్తులను తమ పొలాలు, రహదారికి సమీపంలో వేశారని చెబుతున్నారు. రవాణా రంగ నిపుణులను సంప్రదించగా, హైస్పీడ్​ రైల్​ కార్పొరేషన్​ లిమిటెడ్​ అధికారులు అలైన్​మెంట్​ కోసం ఎవరికైనా కన్సల్టెంట్​ను సంప్రదించి ఉంటారని, వారు గూగుల్​ ఎర్త్ ​మ్యాప్​లో గుర్తులు వేసుంటారని పేర్కొన్నారు.

బుల్లెట్​ ట్రైన్​ మార్గం 17.5 మీటర్ల వెడల్పు ఉంటుందని, మొదటి మూడు రకాల అలైన్​మెంట్లు చిత్రీకరించుకున్నాక ఒకటే మార్గాన్ని ఖరారు చేస్తారని వివరించారు. రాజేంద్రనగర్​ ఆర్డీవో శ్రీధర్​ను వివరణ కోరగా తమకేం సమాచారం లేదని, రైతులు ఆందోళన చెందవద్దన్నారు.

కీలకంగా తెలంగాణ : కేంద్ర ప్రభుత్వం 2026 బడ్జెట్​లో దేశవ్యాప్తంగా ఏడు హై-స్పీడ్​ బుల్లెట్​ రైలు కారిడార్ ప్రాజెక్టులను ప్రకటించగా, ఇందులో 3 హైదరాబాద్​ కేంద్రంగా ఉన్నాయి. తెలంగాణ, ఏపీ, తమిళనాడు, కర్ణాటక, మహారాష్ట్రల పరిధిలో నిర్మాణం కానున్నాయి. తెలంగాణ వాటా కీలకం కానుంది. ఆయా రాష్ట్రాలన్నింటిలో కలిపి మూడు ప్రాజెక్టుల మొత్తం దూరం 2,028 కాగా, ఇందులో తెలంగాణలోనే 512 కి.మీ మేర హైస్పీడ్​ ట్రాక్​ రానుంది.

హైదరాబాద్​-చెన్నై ప్రాజెక్టును ఎన్​హెచ్​ఎస్​ఆర్​సీఎల్​ మొదట నార్కట్​పల్లి, సూర్యాపేట, ఖమ్మం మీదుగా ప్రతిపాదించగా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సూచన మేరకు ఫ్యూచర్ ​సిటీ, నాగార్జునసాగర్​ వైపు ఎలైన్​మెంట్​ను మార్చారు. హైదరాబాద్​-బెంగళూరు మార్గం తొలుత మహబూబ్​నగర్​, వనపర్తి రోడ్​ వైపు ఉండగా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోరడంతో ఫ్యూచర్ ​సిటీ, మన్ననూరు, సోమశిల వైపు ఎలైన్​మెంట్​ను మార్చారు. హైస్పీడ్​ రైలు ప్రాజెక్టుల ఎలైన్​మెంట్​, విశేషాలతో రవాణా, ఆర్ ​అండ్ ​బీ శాఖ స్పెషల్​ సీఎస్​ వికాస్​రాజ్​ కేబినెట్​కు శుక్రవారం ఉదయం నివేదిక అందించారు.

శంషాబాద్​లో బుల్లెట్​ హబ్​ : హైదరాబాద్​ దక్షిణ భారతదేశ హైస్పీడ్​ రైలు నెట్​వర్క్​కు ప్రధాన కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దేలా మూడు కారిడార్లకు శంషాబాద్​ వద్ద కామన్​ హబ్​ ప్రతిపాదించారు. ఈ మూడు మార్గాల ఎలైన్​మెంట్లు కొంతదూరం రీజినల్​ రింగ్​ రోడ్​కు సమాంతరంగా వెళ్లేలా ప్రణాళిక రూపొందించారు. హైదరాబాద్​-పుణె-ముంబయి ప్రాజెక్టు డీపీఆర్​ ఇప్పటికే రైల్వే బోర్డుకు చేరింది. హైదరాబాద్-బెంగళూరు, హైదరాబాద్​-చెన్నై ప్రాజెక్టులకు డీపీఆర్​ రూపకల్పన కొనసాగుతోంది. హైస్పీడ్​ కారిడార్​ స్టేషన్లను వీలైన చోటల్లా మెట్రో రైలుతో అనుసంధానిస్తారు.

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