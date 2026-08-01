తెలంగాణలో బుల్లెట్ ట్రైన్ వచ్చేది ఈ రూట్లోనే : సోషల్ మీడియాలో ఫొటోలు వైరల్ - నిజమెంత?
హైదరాబాద్-పుణె రైలు మార్గం ఇదేనంటూ సోషల్ మీడియాలో ఫొటోలు వైరల్ - తమ పొలాలు సేకరిస్తారంటూ రైతుల ఆందోళన - రెవెన్యూ అధికారుల వద్దకు పరుగులు
Published : August 1, 2026 at 10:52 AM IST
Hyderabad Pune Bullet Train Route Images : శంషాబాద్ విమానాశ్రయానికి సమీపంలో నిర్మాణమవుతున్న బుల్లెట్ రైల్ హబ్ సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక రాకముందే శంషాబాద్ మండలంలోని రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. హైదరాబాద్ నుంచి వికారాబాద్ మీదుగా పుణెకు వెళ్లనున్న రైలు మార్గం ఇదేనంటూ కొన్ని ఫొటోలు సోషల్ మీడియాల్లో వైరల్ అయ్యాయి. గూగుల్ ఎర్త్ మ్యాప్లలో హైదరాబాద్-పుణె బుల్లెట్ రైల్ మార్గం శంషాబాద్ మండలంలోని బహదూర్గూడ, సయ్యద్గూడ, పెద్ద గోల్కొండ, నందిపల్లి, రషీద్గూడలతో పాటు మహేశ్వరం మండలంలోని మంఖాల్ గ్రామాల మీదుగా వెళ్తోంది.
బుల్లెట్ ట్రైన్ హబ్కు బహుదూర్గూడ గ్రామంలోని భూములనే సేకరిస్తారంటూ అధికారులు రైతులకు కొన్ని రోజుల క్రితం చెప్పారు. ఇందుకు భిన్నంగా 6 గ్రామాల్లో భూసేకరణ చేస్తారన్న అనుమానంతో శంషాబాద్ మండల రెవెన్యూ అధికారుల వద్దకు వారంతా పరుగులు తీశారు. అయితే తమకు ఏ సమాచారం రాలేదని చెప్పి అధికారులు వారిని వెనక్కి పంపుతున్నారు.
సోషల్ మీడియాల్లో ఫొటోలు వైరల్ : సోషల్ మీడియాల్లో వైరల్ అవుతున్న గూగుల్ ఎర్త్ మ్యాప్లలో హైదరాబాద్-పుణె బుల్లెట్ ట్రైన్ మార్గం వివరాలున్నాయి. వాటిని పరిశీలించగా, సుమారు 60 మీటర్ల వెడల్పుంది. రైలు మార్గం అలైన్మెంట్ ప్రకారం చూస్తే కనీసం 2,000 ఎకరాలైనా సేకరించాలని శంషాబాద్ మండలంలోని రైతులు అంటున్నారు. ఇప్పటికే ఔటర్ కారణంగా తమకున్న భూముల్లో 40 శాతం కోల్పోయామని, మళ్లీ భూసేకరణ అంటే ఇబ్బందులు ఎదుర్కోక తప్పదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
అలైన్మెంట్లు చిత్రీకరించుకున్న తర్వాతే : గూగుల్ మ్యాప్లోని రైలు మార్గాన్ని పరిశీలిస్తే 3 నెలల క్రితం గూగుల్ మ్యాప్లో అలైన్మెంట్ను ఖరారు చేశారని తేలింది. స్థానికులు కొందరిని అడగ్గా రైలు మార్గానికి సంబంధించి గుర్తులను తమ పొలాలు, రహదారికి సమీపంలో వేశారని చెబుతున్నారు. రవాణా రంగ నిపుణులను సంప్రదించగా, హైస్పీడ్ రైల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ అధికారులు అలైన్మెంట్ కోసం ఎవరికైనా కన్సల్టెంట్ను సంప్రదించి ఉంటారని, వారు గూగుల్ ఎర్త్ మ్యాప్లో గుర్తులు వేసుంటారని పేర్కొన్నారు.
బుల్లెట్ ట్రైన్ మార్గం 17.5 మీటర్ల వెడల్పు ఉంటుందని, మొదటి మూడు రకాల అలైన్మెంట్లు చిత్రీకరించుకున్నాక ఒకటే మార్గాన్ని ఖరారు చేస్తారని వివరించారు. రాజేంద్రనగర్ ఆర్డీవో శ్రీధర్ను వివరణ కోరగా తమకేం సమాచారం లేదని, రైతులు ఆందోళన చెందవద్దన్నారు.
కీలకంగా తెలంగాణ : కేంద్ర ప్రభుత్వం 2026 బడ్జెట్లో దేశవ్యాప్తంగా ఏడు హై-స్పీడ్ బుల్లెట్ రైలు కారిడార్ ప్రాజెక్టులను ప్రకటించగా, ఇందులో 3 హైదరాబాద్ కేంద్రంగా ఉన్నాయి. తెలంగాణ, ఏపీ, తమిళనాడు, కర్ణాటక, మహారాష్ట్రల పరిధిలో నిర్మాణం కానున్నాయి. తెలంగాణ వాటా కీలకం కానుంది. ఆయా రాష్ట్రాలన్నింటిలో కలిపి మూడు ప్రాజెక్టుల మొత్తం దూరం 2,028 కాగా, ఇందులో తెలంగాణలోనే 512 కి.మీ మేర హైస్పీడ్ ట్రాక్ రానుంది.
హైదరాబాద్-చెన్నై ప్రాజెక్టును ఎన్హెచ్ఎస్ఆర్సీఎల్ మొదట నార్కట్పల్లి, సూర్యాపేట, ఖమ్మం మీదుగా ప్రతిపాదించగా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సూచన మేరకు ఫ్యూచర్ సిటీ, నాగార్జునసాగర్ వైపు ఎలైన్మెంట్ను మార్చారు. హైదరాబాద్-బెంగళూరు మార్గం తొలుత మహబూబ్నగర్, వనపర్తి రోడ్ వైపు ఉండగా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోరడంతో ఫ్యూచర్ సిటీ, మన్ననూరు, సోమశిల వైపు ఎలైన్మెంట్ను మార్చారు. హైస్పీడ్ రైలు ప్రాజెక్టుల ఎలైన్మెంట్, విశేషాలతో రవాణా, ఆర్ అండ్ బీ శాఖ స్పెషల్ సీఎస్ వికాస్రాజ్ కేబినెట్కు శుక్రవారం ఉదయం నివేదిక అందించారు.
శంషాబాద్లో బుల్లెట్ హబ్ : హైదరాబాద్ దక్షిణ భారతదేశ హైస్పీడ్ రైలు నెట్వర్క్కు ప్రధాన కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దేలా మూడు కారిడార్లకు శంషాబాద్ వద్ద కామన్ హబ్ ప్రతిపాదించారు. ఈ మూడు మార్గాల ఎలైన్మెంట్లు కొంతదూరం రీజినల్ రింగ్ రోడ్కు సమాంతరంగా వెళ్లేలా ప్రణాళిక రూపొందించారు. హైదరాబాద్-పుణె-ముంబయి ప్రాజెక్టు డీపీఆర్ ఇప్పటికే రైల్వే బోర్డుకు చేరింది. హైదరాబాద్-బెంగళూరు, హైదరాబాద్-చెన్నై ప్రాజెక్టులకు డీపీఆర్ రూపకల్పన కొనసాగుతోంది. హైస్పీడ్ కారిడార్ స్టేషన్లను వీలైన చోటల్లా మెట్రో రైలుతో అనుసంధానిస్తారు.
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