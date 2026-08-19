ఓట్లు రద్దయినా నో టెన్షన్ - రాజధానిలోని మూడు జిల్లాల్లో ఇదే పరిస్థితి
ముసాయిదా ఓటరు జాబితాపై నగరవాసుల్లో ఆందోళన అంతంతే - మళ్లీ ఓట్లను నమోదు చేయించడంపైనే నేతల దృష్టి - సనత్నగర్, జూబ్లీహిల్స్, ఎల్బీనగర్, తదితర నియోజకవర్గాల్లో ఇప్పటికే 45 శాతం ఓట్ల తొలగింపు
Published : August 19, 2026 at 11:35 AM IST
Voter Registration in Hyderabad : క్యూర్ (హైదరాబాద్) పరిధిలోని మూడు జిల్లాల్లో దాదాపు సగం ఓట్లు రద్దయినా, నగరవాసుల్లో ఎలాంటి ఆందోళన కనిపించడం లేదు. కిందిస్థాయిలోని నేతలూ ఈ విషయాన్ని చాలా తేలిగ్గా తీసుకుంటున్నారు. సమీప భవిష్యత్తులో హైదరాబాద్లో ఎన్నికలు లేకపోవడమే అందుకు కారణం. సర్వేలో రద్దయిన ఓట్లను మళ్లీ నమోదు చేయించవచ్చనేదే వారి ప్రధాన ధీమా. మరోవైపు ముసాయిదా జాబితాలోని 71 లక్షల ఓటర్లలో 38 లక్షల మంది మ్యాపింగ్ కాని, వివరాలు సరిగాలేని ఓటర్లకు నోటీసులు ఇవ్వడంపై అధికారులు ముమ్మర కసరత్తు చేస్తున్నారు. సోమవారమే ప్రక్రియ మొదలవ్వాల్సి ఉండగా, నోటీసు ముద్రణలో జాప్యం జరిగిందని, బుధవారం నుంచి నోటీసులు పంపిణీ చేస్తామని అధికారులు వెల్లడించారు.
50 శాతం చేరువకు : సనత్నగర్, జూబ్లీహిల్స్, ఎల్బీనగర్, తదితర నియోజకవర్గాల్లో ఇప్పటికే 45 శాతం ఓట్లు గల్లంతవగా, నోటీసులకు సరైన సమాధానాలు అందకపోతే మరో 5 శాతం ఓట్లు రద్దవుతాయని అంచనా వేస్తున్నారు. మొత్తంగా అక్టోబరు 19న తుది ఓటరు జాబితా విడుదలయ్యే నాటికి రద్దయిన ఓట్ల శాతం 37.3 శాతం నుంచి 50 శాతానికి చేరుకుంటుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
గ్రేటర్ ఎన్నికలే లక్ష్యంగా : అక్టోబరు 19న తుది ఓటరు జాబితా విడుదలవనుంది. ఆ మరుసటి రోజు నుంచే కొత్తగా ఓటరు నమోదు (ఫారం-6), ఓటు రద్దు (ఫారం-7), ఓటరు కార్డులో సవరణ (ఫారం-8) అప్లికేషన్ల పరిశీలన మొదలవుతుందని, దరఖాస్తు చేసుకోవాలని మంగళవారం హైదరాబాద్ జిల్లా ఎన్నికల అధికారి నగరవాసులను విజ్ఞప్తి చేస్తూ పత్రికా ప్రకటన విడుదల చేశారు. ఈ క్రమంలోనే వివిధ రాజకీయ పార్టీలు కాలనీల్లో ఓటరు నమోదు ప్రక్రియను చేపట్టేందుకు సిద్ధమయ్యాయి. నవంబరులో జీహెచ్ఎంసీకి ఎన్నికలు జరిగే అవకాశం ఉందని ఆయా పార్టీల నేతలు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇప్పటి నుంచే కొత్త ఓటర్ల నమోదు చేయించాలని దాదాపు అన్ని పార్టీలు ప్రధాన లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి.
కొత్తగా ఓటరు నమోదుకూ సర్-2002 వివరాలు ! : కొత్తగా ఓటు నమోదు చేసుకోవాలనుకున్నా, బీఎల్వోలు అందించిన ఎన్యూమరేషన్ పత్రం తిరిగి ఇవ్వకున్నా, పొరపాటున ఏఎస్డీడీ (అనామలీస్) జాబితాలో పేరు వచ్చినా, ఫారం-6 ద్వారా ఓటరుగా దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి ఎన్నికల అధికారులు అవకాశం ఇచ్చారు. ఇందుకోసం వ్యక్తిగత వివరాలతో పాటు పుట్టిన తేదీ, ఇంటి చిరునామాను ధ్రువీకరించే అధికారిక పత్రాలు అందించాలి. అంతేకాకుండా సర్-2002 జాబితాలో పేరు ఉంటే ఆ వివరాలు తప్పకుండా నమోదు చేయాలి. లేకపోతే తండ్రి, తల్లి, తాత, నాయనమ్మల్లో ఎవరిదో ఒకరిది ఎస్ఐఆర్-2002 వివరాలను నమోదు చేయాలి.
అంటే కొత్తగా ఓటరు నమోదు చేసుకోవాలన్నా, గత సర్ వివరాలను తప్పక డిక్లరేషన్ పత్రంలో నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. రాజకీయ పార్టీలు ఈ విధానాన్ని తీవ్రంగా తప్పు పడుతున్నాయి. చాలా మంది ఓటర్లు ఆ వివరాలు లేకపోవడంతోనే ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలు తీసుకున్నా వివరాలు నింపి ఇవ్వలేదని, తర్వాత కొత్తగా ఓటు నమోదు చేసుకోవచ్చని భావించారు. మరి ఇప్పుడు ఆ వివరాలను వారు ఎలా సమర్పిస్తారని రాజకీయ నాయకులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. పూర్తి స్థాయిలో విచారణ చేసిన తర్వాతే ఓటు హక్కు కల్పించే పరిస్థితుల్లో సర్-2002 వివరాలు ఇవ్వాలన్న నిబంధనను వెనక్కి తీసుకోవాలని పార్టీలు కోరుతున్నాయి.
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