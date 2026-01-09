ETV Bharat / state

చైనా మాంజా అమ్మితే జైలుకెళ్లడం ఖాయం - వ్యాపారులకు సీపీ వార్నింగ్

చైనా మాంజా విక్రయాలను అరికట్టేందుకు పోలీసుల చర్యలు - హైదరాబాద్​ కమిషనరేట్ పరిధిలో స్పెషల్ డ్రైవ్‌ నిర్వహణ - రూ.1.24 కోట్లు విలువైన 6,226 మాంజా బాబిన్లు స్వాధీనం

Chinese Manja Found In Hyderabad (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 9, 2026 at 6:04 PM IST

Chinese Manja Found In Hyderabad : సంక్రాంతి పండుగ అంటే భోగి మంటలు, ఇంటి ముందు ముగ్గులు, ఇంట్లో పిండివంటలు, ఇల్లంతా బంధువులతో కళకళలాడుతూ ఆనందంగా నిర్వహించుకునే పండుగ. అయితే ఈ పండుగలో ఆట, పాటలతో పాటు పతంగులూ ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తాయి. చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకూ వీటిని ఎగరవేస్తూ ఆనందంగా గడుపుతారు. అయితే గత కొంత కాలంగా నగరంలో పతంగులకు వినియోగించే చైనా మాంజా కలవర పెడుతోంది.

సంక్రాంతి పండుగ వేళ పర్యావరణానికి, పక్షులకు హాని కలిగించే నిషేధిత చైనా మాంజా విక్రయాలను అరికట్టేందుకు హైదరాబాద్ నగర పోలీసులు విస్తృత చర్యలు చేపట్టారు. నగర కమిషనరేట్ పరిధిలో నిర్వహించిన స్పెషల్ డ్రైవ్‌లో నిందితుల నుంచి రూ.1.24కోట్ల విలువైన 6,226 మాంజా బాబిన్లను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వివరాల్లోకి వెళితే,

నిషేధం విధించినప్పటికీ : సంక్రాంతి అంటేనే పతంగుల పండుగ. సంక్రాంతి రోజుల్లో ఎటు చూసినా అవే దర్శనమిస్తాయి. అయితే, మనం సంతోషంగా వాటిని ఎగర వేస్తుంటే మరికొన్ని ప్రాణులకు ఇది ముప్పుగా పరిణమిస్తోందని హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ అన్నారు. ముఖ్యంగా 'చైనా​ మాంజా'ను పతంగ్​ల కోసం వినియోగిస్తుంటారని తెలిపారు. ఇది పర్యావరణానికి, పక్షులకు, మనుషుల ప్రాణాలకు హాని కలిగిస్తుందని పేర్కొన్నారు. దీనిపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం సంపూర్ణ నిషేధం విధించిందని వెల్లడించారు. నేషనల్ గ్రీన్​ ట్రిబ్యునల్ (ఎన్​జీటీ) జులై 2017లో నిషేధం విధించిందని గుర్తుచేశారు. ఇది బ్యాన్​ అయినప్పటికీ దీనిని చాలా మంది వ్యాపారులు దొంగచాటున అమ్ముతుంటే ప్రజలు కూడా వాటిని కొంటున్నారని అన్నారు.

ఈకామర్స్ సైట్లకూ నోటిసులు : నగరంలో ఎవరైనా చైనా మాంజాను విక్రయించినా, గోదాముల్లో నిల్వ చేసినా, అక్రమ రవాణాకు పాల్పడినా ఉపేక్షించే ప్రసక్తే లేదని హెచ్చరించారు. సంక్రాతిని దృష్టిలో ఉంచుకుని వీటిని అమ్మేందుకు వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి తెప్పించనట్లు దర్యాప్తులో తేలిందన్నారు. పోలీసులు నిఘా ఎక్కువ అవ్వడంతో కొందరు ఈ కామర్స్ వెబ్ సైట్లలో విక్రయిస్తున్నారని తెలిపారు. దీంతో కొన్ని ఈ కామర్స్ సైట్లకు నోటిసులు జారీచేశామని వెల్లడించారు. రైళ్లు, బస్సులు, ప్రయివేటు బస్సులో ట్రాన్స్​పోర్ట్ చేస్తున్నట్లు తమ దృష్టికి వచ్చిందని అన్నారు. వాటిపై కూడా నిఘా పెట్టామన్నారు.

మృతి చెందిన సందర్భాలూ అనేకం : గాజు పెంకులు, మెటలిక్ కోటింగ్​తో చైనా మాంజాలను తయారుచేస్తారని సీపీ సజ్జనార్ తెలిపారు. దీనివల్ల మానవ శరీర భాగాలు తెగడంతో పాటు విద్యుత్ షాక్ కొట్టే అవకాశం ఉందని చెప్పారు. దీనివల్ల చాలా మంది గాయపడ్డారని, కొందరు దురదృష్టవశాత్తు మృతి చెందినట్లు సీపీ సజ్జనార్ గుర్తుచేశారు. పక్షులకు ఇది శాపంలా మారుతున్నాయని తెలిపారు. మాంజా వినియోగం అందరూ నిషేధించాలని అప్పుడే మార్కెట్​లో లభ్యత కూడా అగిపోతుందని తెలిపారు. సంప్రదాయ నూలు దారాలనే ప్రోత్సహించాలని సీపీ కోరారు.

రూ. 1.24 కోట్లు విలువైన బాబిన్లను స్వాధీనం : హైదరాబాద్​ నగరవ్యాప్తంగా అన్ని జోన్లలో నిర్వహించిన దాడులలో ఇప్పటివరకు మొత్తం 103 కేసులు నమోదు కాగా, 143 మంది నిందితులను అరెస్టు చేశామని తెలిపారు. వీరి నుంచి రూ. 1.24 కోట్లు విలువైన 6,226 మాంజా బాబిన్లను స్వాధీనం చేసుకున్నామని వెల్లడించారు. ఎవరైనా ఈ చైనా మాంజాను విక్రయిస్తే డయల్ 100 లేదా వాట్సాప్ నెంబర్ 94906 16555 కి సమాచారం ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

"చైనా​ మాంజా నైలాన్​, సింథటిక్ దారంతో తయారు చేస్తారు. దీని వల్ల పర్యావరణానికి ఎంతో నష్టం జరుగుతుంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం 2016లోనే చైనా​ మాంజాను నిషేధించింది. హైదరాబాద్​ సిటీ పోలీస్​ గత నెలరోజుల క్రితం నుంచి చైనా​ మాంజాపై ఉక్కుపాదం మోపుతోంది. గతంలో వీటిని విక్రయించిన వారిపై పూర్తి నిఘా పెట్టాం. దీనిపై స్పెషల్ డ్రైవ్​లు నిర్వహించాం. ఇప్పటి వరకు 103 చోట్ల కేసులు నమోదయ్యాయి. మొత్తం 143 మందిని అరెస్టు చేశాం. ఇప్పటి వరుకు రూ. 1.24 కోట్లు విలువైన 6,226 మాంజా బాబిన్లను స్వాధీనం చేసుకున్నాం." - సజ్జనార్, హైదరాబాద్ సీపీ

