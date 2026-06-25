మీ అమ్మ ఊరికే తిడుతోందా - ఈసారి ఏమైనా అంటే బిహార్ వచ్చేయండి
అక్కాచెల్లెళ్లకు మాయగాళ్ల వల - నమ్మి రైలెక్కిన బాలికలు - సీపీ సజ్జనార్ చొరవతో రక్షించిన టాస్క్ఫోర్స్ పోలీసులు - ఆన్లైన్ పరిచయాలు, గేముల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచన
Published : June 25, 2026 at 12:01 PM IST
Police Saved Children From Falling Prey to Fraudsters : వారు ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్లు. ఎనిమిది, తొమ్మిదో తరగతులు చదువుతున్నారు. వారంతా ఆన్లైన్ గేమ్లకు అలవాటు పడటంతో తల్లి తరచూ వారిని మందలించేది. ఇదే విషయాన్ని తమతో పాటే గేమ్ ఆడుతున్న గుర్తుతెలియని మాయగాళ్లతో పంచుకోగా, ఈసారి మీ అమ్మ కోప్పడితే బిహార్ వచ్చేయాలని సూచించారు. ఇక్కడ ఆన్లైన్ గేమ్స్ ఉచితంగా ఆడుకోవచ్చని వారికి మాయమాటలు చెప్పారు. ఇంకేం, వెనకా ముందూ, మంచీచెడు అలోచించకుండా ఆ ముగ్గురూ ఈ నెల 22వ తేదీన రైలు ఎక్కేశారు. ఎంత వెదికినా పిల్లలు కన్పించకపోవడంతో తల్లి పోలీసులను ఆశ్రయించారు. వారు తీవ్రంగా శ్రమించి ముగ్గుర్నీ ఏపీలో రక్షించారు. ఈ ఘటన హైదరాబాద్ నగరంలోని ఫలక్నుమాలో చోటుచేసుకుంది.
ఫ్రీ ఫైర్ గేమ్, ఆన్లైన్ పరిచయం : బాలికలు తమ కుటుంబసభ్యుల సెల్ఫోన్లో ఫ్రీ ఫైర్ గేమ్ ఆడేవారు. దీన్ని ఆన్లైన్లో ఒకేసారి 4-16 మంది కలిసి ఆడొచ్చు. ఈ క్రమంలో బాలికలకు బిహార్ రాష్ట్రానికి చెందిన అపరిచిత వ్యక్తులతో పరిచయం ఏర్పడి, వారితో గంటల తరబడి పలు విషయాలను ముచ్చటించేవారు. ఈ క్రమంలో గేమ్స్ ఆడుతున్నందుకు తన తల్లి కోప్పడుతోందని బాలికలు వారికి చెప్పారు. అదనుగా తీసుకున్న ఆ అపరిచితులు బిహార్ వచ్చినట్లయితే ఉచితంగా ఫ్రీ ఫైర్ ఆడుకోవచ్చని, తమ వద్ద చాలా ఫోన్లున్నాయని ఆశ చూపించారు. ఈ నెల 22న తల్లి కోప్పడటంతో ముగ్గురూ సికింద్రాబాద్ రైల్వేస్టేషన్ చేరుకుని బిహార్ వెళ్లే ట్రైన్ ఎక్కారు.
ముగ్గుర్నీ ఎలా గుర్తించారంటే? : పిల్లలు కనిపించకపోవడంతో తల్లి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. దీంతో ఫ్రీ పైర్ ఆడిన సెల్ఫోన్ను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దానిలో లభించిన ఐడీ ఆధారంగా ముంబయికి చెందిన ఓ బాలుడితోనూ బాలికలు ప్రీఫైర్ ఆడినట్లు గుర్తించారు. ఐపీ అడ్రస్ ఆధారంగా అతడిని కనిపెట్టి ప్రశ్నించడంతో బాలికలు బిహార్ వెళ్లినట్లు సమాచారం ఇచ్చాడు. ఈ క్రమంలో ప్రయాణంలో ఉన్న బాలికలు రైలులో పరిచయమైన ఓ వ్యక్తి స్మార్ట్ఫోన్ తీసుకొని బిహార్లోని అపరిచితులతో తాము ట్రైన్లో బిహార్ వస్తున్నట్లు ఇన్స్టా ద్వారా సమాచారమిచ్చారు.
అట్నుంచి అపరిచితులు ‘కోల్కతా రండి. ఇక్కడ చాలా గేమ్లు ఆడుకోవచ్చు’ అంటూ రిప్లై ఇచ్చినట్లుగా పోలీసులు గుర్తించారు. పిల్లలు ఉపయోగించిన ఫోన్ నంబరు ఆధారంగా వారు ఫలక్నుమా ఎక్స్ప్రెస్లో వెళ్తున్నట్లు గుర్తించి రైల్వే, ఏపీలోని ఏలూరు పోలీసులకు ముగ్గురు బాలికల సమాచారమిచ్చారు. వారు అప్రమత్తమై బాలికలు మాయగాళ్ల చెరకు చిక్కకుండా సురక్షితంగా కాపాడారు. పిల్లల్ని భద్రంగా తల్లి ఒడికి చేర్చిన పోలీసు సిబ్బందిని సీపీ సజ్జనార్ అభినందించారు.
పిల్లలపై తీవ్ర ప్రభావం :
- ఆన్లైన్ గేమ్స్కు బానిసలుగా మారడం వల్ల నిత్య జీవితంలో ముఖ్యమైన అంశాలు గాలికొదిలేస్తున్నారు.
- మొబైల్కు మితిమీరి అతుక్కుపోవడం వల్ల ఊబకాయం, ఇతర ఆరోగ్య, దృష్టి సమస్యలు వస్తున్నాయి.
- మానసికంగానూ ఇబ్బంది పడుతున్నారు. నిద్రలేమి సమస్యలు లాంటివి ఎదురవుతున్నాయి. ఒంటరిగా ఉండటం వల్ల సామాజికంగా ఇతరులతో కలవలేకపోతున్నారు.
- తమ స్థోమతకు మించి వీటికి వెచ్చిస్తుండడం వల్ల ఆర్థిక పరిస్థితులు తలకిందులవుతున్నాయి.
- ఆన్గేమ్ల ప్రభావంతో చదువులో వెనకబడిపోతున్న విద్యార్థులు
స్వీయ జాగ్రత్తలే మేలు : ఆన్లైన్ గేమ్లు, పరిచయాల విషయంలో పిల్లలను అప్రమత్తం చేయాలి. వాటివల్ల కలిగే నష్టాలపై అవగాహన కల్పించాలి. విద్యార్థులకు పాఠశాలల్లో సైబర్ అవగాహన సదస్సులు ఏర్పాటు చేయాలి. సెల్ఫోన్ అడిక్షన్ ఉన్న విద్యార్థులకు నిపుణులతో కౌన్సెలింగ్ ఇప్పించాలి. ఫ్రీఫైర్ లాంటి గేమ్ల వల్ల కలిగే నష్టాలను విద్యార్థులకు వివరించాలి.
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