గండిపేట భూకబ్జా కేసు - బొల్లా బ్రహ్మనాయుడుపై పోలీసుల ప్రశ్నల వర్షం
నిమ్మల దశరథ్ కుటుంబంతో లావాదేవీలు, కుదిరిన ఒప్పందాలపై పోలీసుల ఆరా - వెల్ది రాధాకృష్ణ ద్వారా నకిలీ స్టాంపులు, నకిలీ జీవోలు తయారుపైనా ఆరా - బొల్లా బ్రహ్మనాయుడును ఉప్పరపల్లి కోర్టులో హాజరుపరిచిన పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 6, 2026 at 5:16 PM IST
Hyderabad Police Questioned YSRCP Former MLA Brahmanaidu : హైదరాబాద్ గండిపేటలో ప్రభుత్వ భూములు కొట్టేసేందుకు యత్నించిన కేసులో అరెస్టైన వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడిని పోలీసులు ప్రశ్నించారు. నిన్న(శుక్రవారం) తమిళనాడు కాంచీపురంలో బొల్లా బ్రహ్మనాయుడును అరెస్టు చేసిన హైదరాబాద్ పోలీసులు, మొదట అక్కడ స్థానిక కోర్టులో హాజరుపరిచారు. అనంతరం ట్రాన్సిట్ వారెంట్పై హైదరాబాద్ తీసుకువచ్చారు. సీపీ కార్యాలయంలో ఆయన్ను విచారించారు.
నిమ్మల దశరథ్ కుటుంబంతో లావాదేవీలు, కుదిరిన ఒప్పందాలపై, వారి ఖాతాలకు ట్రాన్ఫర్ చేసిన కోట్ల రూపాయల నగదుపైనా పోలీసులు ప్రశ్నించారు. అలాగే వెల్ది రాధాకృష్ణ ద్వారా నకిలీ స్టాంపులు, నకిలీ జీవోలు తయారుపైనా పోలీసులు ఆరా తీశారు. రాధాకృష్ణకు బదిలీ చేసిన నగదుపైనా పోలీసులు ప్రశ్నించారు. ఈ కేసులో ఇప్పటికే అరెస్టైన వ్యక్తుల నుంచి సేకరించిన సమాచారం ఆధారంగా బొల్లా బ్రహ్మనాయుడిని ప్రశ్నించారు. వారితో జరిపిన లావాదేవీలపై పూర్తి ఆధారాలతో విచారించారు. గండిపేట సర్వేనెంబరు 18లో ఉన్న 9.28 ఎకరాల భూమిని బ్రహ్మనాయుడు గ్యాంగ్ కాజేసేందుకు యత్నించిన విషయం తెలిసిందే.
మరోవైపు కడపకు చెందిన ఒక వైఎస్సార్సీపీ నేతతో ఉన్న లావాదేవేల విషయంపైనా బ్రహ్మనాయుడుని పోలీసులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. స్టేట్మెంట్లు రికార్డు చేసిన తర్వాత రిమాండ్ రిపోర్టును సిద్ధం చేయనున్నారు. మధ్యాహ్నం తర్వాత బొల్లా బ్రహ్మనాయుడిని ఉప్పరపల్లి కోర్టులో పోలీసులు హాజరుపరిచి, రిమాండ్ రిపోర్టును దాఖలు చేశారు.
కేసు పూర్తి వివరాలు : హైదరాబాద్ కోకాపేట నియోపొలిస్లో కొంతకాలం క్రితం ఎకరా రూ.100 కోట్లకు అమ్ముడుపోయింది. ఆ ప్రాంతానికి సమీపంలోనే ఉన్న గండిపేట సర్వే నెంబర్-18లో తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి 104 ఎకరాల 25 గుంటల భూమి ఉంది. 1954-55 రికార్డుల ప్రకారం పోరంబోకు కంచెగా ఇది నమోదైంది. ఆ భూమిపై కన్నేసిన నిందితులు కొట్టేసేందుకు పక్కాగా ప్లాన్ చేశారు. ఆ సర్వే నెంబర్లోని కొంత భూమిని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఐదుగురికి ఇచ్చిందంటూ వాట్సప్ గ్రూపుల్లో ప్రచారం చేశారు. శేరిలింగంపల్లి డీసీపీ ఈ విషయాన్ని ధ్రువీకరించారు.
కబ్జా భూమి విలువ రూ.1000 కోట్లు : ఈ వ్యవహారంపై గండిపేట మండల తహసీల్దార్ నార్సింగి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీనిపై దర్యాప్తు చేసిన పోలీసులు కోర్టు అనుమతితో నిందితుల ఇళ్లలో సోదాలు చేశారు. కీలక డాక్యుమెంట్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వాటి ఆధారంగా వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు పాత్రను గుర్తించినట్లు డీసీపీ తెలిపారు. బొల్లా బ్యాచ్ కబ్జా చేయాలనుకున్న గండిపేటలోని భూమి విలువ కనీసం వెయ్యి కోట్లుకు పైగానే ఉంటుందన్నారు. ఈ కేసులో ఇప్పటికే ముగ్గురిని అరెస్టు చేశామన్నారు. ఏకంగా నకిలీ జీవోలు సృష్టించి భూమిని కాజేసేందుకు బ్రహ్మనాయుడు కుట్ర చేసినట్లు వివరించారు. పరారీలో ఉన్న మాజీ ఎమ్మెల్యే బ్రహ్మనాయుడి కోసం విస్తృతంగా గాలించి ఎట్టకేలకు నిన్న(శుక్రవారం) అరెస్టు చేశారు.
గండిపేట ల్యాండ్ స్కామ్ - వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు అరెస్ట్
నకిలీ పత్రాలతో రూ. 1500 కోట్ల భూమి కబ్జాకు వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా యత్నం: డీసీపీ