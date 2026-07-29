సీసీ కెమెరాలు, సెక్యూరిటీ - లేడీస్ హాస్టల్స్ కోసం పోలీసుల 'ప్రాజెక్ట్ సేఫ్ స్టే'
'సేఫ్ స్టే' కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టిన భాగ్యనగర పోలీసులు - సురక్ష నివాస్ 1.0 ద్వారా హాస్టళ్ల నిర్వాహకులకు కీలక ఆదేశాలు - హస్టళ్లు భద్రతా ప్రమాణాలు పాటించాలని సూచించిన సీపీ సజ్జనార్
Published : July 29, 2026 at 4:39 PM IST
Hyderabad City police Launched project Safe Stay : ఉద్యోగాలు, ఉన్నత చదువుల కోసం భాగ్యనగరానికి వచ్చే మహిళలు, విద్యార్థినుల భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యమిస్తూ హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ కీలక ముందడుగు వేసింది. యువతులు, తల్లిదండ్రులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలకు స్వస్తి పలికి, అమ్మాయిల భద్రతకై మేమున్నామంటూ భాగ్యనగర పోలీసులు సరికొత్తగా 'సేఫ్ స్టే' అనే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. ఇంతకీ అధికారులు చేపడుతున్న ఈ కార్యక్రమ విశేషాలేంటి, దీని ద్వారా ఎలాంటి ప్రయోజనాలుంటాయి అనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మహిళలు, విద్యార్థినుల భద్రతే లక్ష్యంగా : హైదరాబాద్లో రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న మహిళా హాస్టళ్లు, పీజీ వసతి గృహాల్లో రక్షణ ప్రమాణాలను మరింత పటిష్టం చేసేందుకు పోలీసులు చర్యలు చేపట్టారు. నగర పోలీస్ కమిషనర్ వీసీ సజ్జనార్ 'సేఫ్ స్టే' అనే వినూత్న కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా విడుదల చేసిన సురక్ష నివాస్ 1.0 బ్రోచర్ ద్వారా వసతి గృహాల నిర్వాహకులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. నగరంలోని ప్రతీ లేడీస్ హాస్టల్ కచ్చితంగా లోకల్ పోలీస్ స్టేషన్లో వివరాలు నమోదు చేసుకోవాలనే నిబంధనను తెచ్చారు.
ఉద్యోగాలు, ఉన్నత చదువుల కోసం నగరానికి వచ్చే మహిళలు, విద్యార్థినుల భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యమిస్తూ హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ కీలక అడుగు వేసింది.— V.C. Sajjanar, IPS (@SajjanarVC_IPS) July 17, 2026
వారికి మరింత సురక్షితమైన వాతావరణాన్ని కల్పించడమే ధ్యేయంగా ప్రాజెక్ట్ సేఫ్ స్టే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాం.
మొదటి దశ కింద రూపొందించిన… pic.twitter.com/cfHz5WdQiv
రాజధాని మహానగరం ఐటీ, ఎడ్యుకేషన్ హబ్గా దూసుకుపోతుండటంతో దేశం నలుమూలల నుంచి వేలాది మంది మహిళలు, విద్యార్థినులు ఇక్కడికి వస్తున్నారు. వీరిలో అత్యధికులు నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉన్న మహిళా హాస్టళ్లు, పేయింగ్ గెస్ట్ వసతి గృహాల్లో నివసిస్తున్నారు. అయితే ఈ వసతి గృహాల్లో సరైన భద్రతా ప్రమాణాలు లేకపోవడం, నిర్వాహకుల వివరాలు సరిగ్గా అందుబాటులో ఉండకపోవడం వంటి అంశాలపై పోలీసుల దృష్టి సారించారు. ఈ నేపథ్యంలో మహిళల రక్షణే తొలి ప్రాధాన్యంగా భావించిన హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్, సొసైటీ ఫర్ సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్, యునైటెడ్ వే ఆఫ్ హైదరాబాద్ సంస్థలతో కలిసి "ప్రాజెక్ట్ సేఫ్ స్టే" అనే కార్యక్రమాన్ని రూపొందించింది.
కఠిన నిబంధనలు రూపొందించిన పోలీసులు : ఇటీవల పోలీసులు నిర్వహించిన విస్తృత సర్వేలో వసతి గృహాల్లో భద్రతా ప్రమాణాలకు సంబంధించి కొన్ని దిగ్భ్రాంతికరమైన విషయాలు వెలుగు చూశాయి. నగరంలోని వందలాది మహిళా హాస్టళ్లలో తనిఖీలు చేపట్టగా కేవలం అతి తక్కువ శాతం హాస్టళ్లలోనే కనీస భద్రతా నిబంధనలు పాటిస్తున్నట్లు తేలింది. చాలా చోట్ల సీసీటీవీ కెమెరాలు లేకపోవడం, సెక్యూరిటీ గార్డుల కొరత, సరైన రిజిస్టర్లు నిర్వహించకపోవడం వంటి తీవ్రమైన లోపాలను గుర్తించారు. ఈ సమస్యలను తక్షణమే సరిదిద్ది మహిళలకు వంద శాతం సురక్షితమైన వాతావరణాన్ని అందించడమే లక్ష్యంగా పోలీసులు ఈ కఠిన నిబంధనలను తీసుకొచ్చారు. వివిధ ప్రాంతాలనుంచి నగరానికి వస్తున్న మహిళలను సురక్షితంగా చూసుకుంటున్నారన్న భరోసా కల్పించేందుకు ఈ కార్యక్రమం చేపట్టినట్లు సజ్జనార్ తెలిపారు.
నిబంధనలు ఉల్లంఘించే వారిపై కఠిన చర్యలు : నివాస ప్రాంతాల్లో పెద్ద ఎత్తున భవనాలను సమూహంగా అద్దెకు తీసుకుని హాస్టళ్ల రూపంలో నడపడం ఒక వ్యాపార లావాదేవీ కిందికే వస్తుందని అధికారులు గుర్తుచేశారు. నిర్వాహకులు కేవలం లాభాపేక్షతోనే కాకుండా అక్కడ ఉండే మహిళల ప్రాణాలకు, ఆస్తులకు పూర్తి రక్షణ కల్పించేలా బాధ్యతతో వ్యవహరించాలన్నారు. నిబంధనలను ఉల్లంఘించే వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు ఉంటాయని పోలీసులు హెచ్చరించారు. భవిష్యత్తులో హాస్టళ్ల పర్యవేక్షణను మరింత సులభతరం చేసేందుకు మహిళల అత్యవసర సహాయం కోసం ఒక ప్రత్యేక మొబైల్ యాప్ను కూడా త్వరలోనే అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నట్లు సజ్జనార్ వెల్లడించారు. ప్రతీ హాస్టల్ను ఒక సురక్షిత నివాసంగా మార్చడమే ధ్యేయంగా ప్రారంభమైన సేఫ్ స్టే ప్రాజెక్ట్ నగరానికి వచ్చే మహిళల్లో, వారి కుటుంబ సభ్యుల్లో సరికొత్త ధీమాను నింపుతోంది.
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