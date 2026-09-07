గణేశా క్షేమంగా రావయ్యా! - విగ్రహాల తరలింపులో జాగ్రత్త సుమీ
గణేశ్ విగ్రహాల తరలింపులో ఏటా ప్రమాదాలు - జాగ్రత్తలు తీసుకోకుంటే ప్రమాదాలు కొనితెచ్చుకున్నట్లే - మార్గ మధ్యలో ఫ్లైఓవర్లు, మెట్రో రైలు వయాడక్ట్లు, విద్యుత్తు లైన్లు చూసుకోవాలంటున్న పోలీసులు
Published : September 7, 2026 at 9:40 AM IST
Ganesh Idols Transport in Hyderabad City : పండుగలు ఆనందాలను పంచాలి కానీ, కుటుంబాల్లో తీవ్ర విషాదాలను నింపొద్దు. వినాయక చవితి పండుగ సందర్భంగా గణేశ్ విగ్రహాల తరలింపులో ఏటా ప్రమాదాలు చోటు చేసుకోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఇటీవల ఈ తరహా ఘటనలు పెరగడం మరింత కలవరపెడుతోంది. సెప్టెంబర్ 14న వినాయక చవితి కావడంతో ఇప్పటికే విగ్రహాల తరలింపు ప్రక్రియ మొదలైంది. అప్రమత్తంగా లేకపోతే ప్రమాదాలు పొంచి ఉంటాయని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
- గతేడాది రామంతాపూర్లో కృష్ణాష్టమి సందర్భంగా ఊరేగిస్తున్న రథానికి కరెంటు తీగలు తగిలి ఐదుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
- వినాయక చవితి పండగకు ముందు బండ్లగూడలో విగ్రహ తరలింపులో తెగిపడిన తీగ తాకి ఇద్దరు మృత్యువాతపడ్డారు.
- ఈ ఏడాది ఇప్పటికే విగ్రహాల తరలింపు సందర్భంగా వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో రెండు ప్రమాదాలు చోటుచేసుకున్నాయి.
ఎత్తయిన విగ్రహాలతోనే సమస్య : హైదరాబాద్ నగరంలో ఎత్తయిన విగ్రహాలను ఏర్పాటు చేసేందుకు ఉత్సవ కమిటీలు తీవ్రంగా పోటీ పడుతున్నాయి. ముందుగానే ఆర్డర్లు ఇచ్చి మరీ విగ్రహాలను అందంగా సిద్ధం చేయిస్తున్నారు. వాటిని తరలించేటప్పుడు మార్గ మధ్యలోని ఫ్లైఓవర్లు, ఫుట్ఓవర్ బ్రిడ్జిలు, మెట్రో రైలు వయాడక్ట్లు, విద్యుత్తు లైన్లు అడ్డుగా ఉంటున్నాయి. పలు ప్రాంతాల్లో చెట్ల కొమ్మలు రహదారిపై వేళాడటంతో ఇబ్బంది కలుగుతోంది. ఇవన్నీ గమనించకుండా ఒక్కసారిగా వెళ్లడంతో ప్రమాదాలు ముంచుకొస్తున్నాయి.
ఇవి పాటిస్తే మంచిది :
- గణేశ్ విగ్రహాల ఎత్తును బట్టి మార్గాన్ని ఎంచుకోవాలి. ముందుగా రూట్ను పరిశీలించాకే తరలించాలి. తరలించే వాహనం ఎత్తును సైతం పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. వీటి ఎత్తు మూడు నాలుగు అడుగులు ఉంటుంది. ఇక్కడే ఉత్సవ కమిటీల అంచనాలు కచ్చితంగా తప్పుతుంటాయి.
- ఇండియన్ రోడ్స్ కాంగ్రెస్ ప్రకారం కనీస ఎత్తు 5.5 మీటర్ల ఎత్తు వదిలి మెట్రో స్టేషన్ గానీ ఫ్లైఓవర్ వంటివి గానీ కడతారు. అంతకు మించి ఎత్తయిన విగ్రహాలను వాటి కింద నుంచి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేయవద్దు.
- విగ్రహాల తరలింపు సమయంలో కరెంట్ తీగల నుంచి కనీసం రెండు అడుగుల దూరాన్ని తప్పకుండా పాటించాలి. లేదంటే విద్యుదాఘాదానికి గురయ్యే ప్రమాదం పొంచి ఉంటుంది.
- విగ్రహాన్ని తీసుకెళ్లే ట్రాలీలు, క్రేన్లు, డీసీఎంలు మంచి కండిషన్లో ఉండాలి. అనుభవం కల్గిన డ్రైవర్ల ద్వారా మాత్రమే విగ్రహాలను వాహనాల్లో తరలించాలి.
- ప్రయాణంలో వాహనం బ్రేకులు వేసినా, గతుకుల రహదారిపై విగ్రహం అటూఇటూ కదలకుండా గట్టి తాళ్లతో కట్టాలి.
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