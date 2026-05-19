ETV Bharat / state

సోషల్​ మీడియాలో తప్పుడు పోస్టులు పెడుతున్నారా? - 'సాక్‌ ఐ' పోలీసులకు పట్టిస్తుంది జాగ్రత్త!

విద్వేషపూరిత పోస్టులు, తప్పుడు ప్రచారాలను గుర్తించేలా చర్యలు - నేరాల నివారణ, మహిళలు, చిన్నారుల భద్రతే లక్ష్యంగా చర్యలు - 'సాక్ ఐ' పేరుతో ఏఐ ఆధారిత ప్రత్యేక నిఘా వ్యవస్థ ఏర్పాటు

Hyderabad City Police launched SOCEYE
Hyderabad City Police launched SOCEYE (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 19, 2026 at 10:03 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad City Police launched SOC EYE : సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందిపుచ్చుకోవడంలో రాష్ట్ర పోలీసులు దేశంలో అగ్రగామిగా నిలుస్తున్నారు. శాంతిభద్రతల పరిరక్షణలో మరో భారీ డిజిటల్ విప్లవానికి హైదరాబాద్ పోలీసులు ముందుకొచ్చారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో విద్వేష ప్రచారాలు, తప్పుడు పుకార్లు, సైబర్ నేరాలకు చెక్ పెట్టేందుకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆధారిత సరికొత్త నిఘా నేత్రం సాక్‌ ఐ వ్యవస్థను సిద్దం చేశారు.

శాంతి భద్రతల పరిరక్షణలో భాగంగా ఎన్నో విప్లవాత్మక సంస‌్కరణలు అమలు చేస్తున్న రాష్ట్ర పోలీసులు సోషల్ మీడియాలో విద్వేషపూరిత పోస్టులు, తప్పుడు ప్రచారాలను గుర్తించేందుకు చర్యలు చేపట్టారు. నేరాల నివారణ, శాంతి భద్రతల పరిరక్షణ, మహిళలు, చిన్నారుల భద్రతే లక్ష్యంగా సాక్ ఐ పేరుతో ఏఐ ఆధారిత ప్రత్యేక నిఘా వ్యవస్థను హైదరాబాద్ పోలీసులు ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పటి వరకు విడివిడిగా ఉన్న పోలీస్ విభాగాలు, అప్లికేషన్లను సాక్‌ ఐతో ఒకే వేదికపైకి తీసుకువచ్చారు. భాగ్యనగరంలో శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగించే ఎలాంటి చిన్న సంఘటన జరిగినా క్షణాల్లో విశ్లేషించేందుకు వీలుగా డయల్ 100 కాల్స్, ఇంటెలిజెన్స్ సమాచారంతో పాటు నగరంలో జరిగే శాంతిభద్రతల ఘటనలన్నింటినీ క్రోడీకరించి ఒకే లైవ్ డ్యాష్‌బోర్డ్‌లో పోలీసులు నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తారు.

భద్రతే లక్ష్యంగా ఏఐతో నిఘా : క్షేత్రస్థాయిలో సమాచారంతో పాటు ఆయా ఘటనలపై సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న రియాక్షన్లను ఏఐ క్షణాల్లో విశ్లేషించి అధికారుల్ని అప్రమత్తం చేసేలా సాక్‌ఐ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు. పురానాపూల్, గుడి మల్కాపూర్ ఘటనల్లో సాక్‌ఐ వ్వవస్ధ ద్వారా ఇప్పటికే క్షేత్రస్థాయిలో ప్రయోగాత్మకంగా అద్భుతమైన ఫలితాలు సాధించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఇటీవల హైదరాబాద్‌లో ఉద్రిక్తతలకు దారి తీసిన ఉదంతాల్లో విద్వేషాల్ని రెచ్చగొట్టేలా సాగిన పోస్టుల్ని సాక్‌ ఐ ద్వారా పసిగట్టినట్లు వివరించారు.

సోషల్ మీడియాలో ఉద్దేశపూర్వకంగా ఉద్రిక్తతలు పెంచేలా షేర్ చేసిన 85 విద్వేషపూరిత పోస్టులను ఆ యాప్‌ ద్వారా గుర్తించారు. ఇటీవలే జరిగిన గుడి మల్కాపూర్ వివాదంపై వివాదానికి సంబంధించి మత సామరస్యానికి భంగం కలిగించేలా ఉన్న 126 సోషల్ మీడియా పోస్టులను ఈ ఏఐ వ్యవస్థ ట్రేస్ చేసి పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చినట్లు వివరించారు.

ఏఐతో మూడు విభాగాలుగా వర్గీకరణ : సామాజిక మాధ్యమాల్లో అప్‌లోడ్ అయ్యే ప్రతి అభ్యంతరకర పోస్ట్ తీవ్రతను బట్టి ఏఐ వ్యవస్థ వాటిని మూడు విభాగాలుగా వర్గీకరిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

హై రిస్క్ : సమాజంలో తక్షణమే అల్లర్లకు, తీవ్ర ఉద్రిక్తతలకు దారితీసే పోస్టులను గుర్తిస్తుంది.

మీడియం రిస్క్ : సమాజాన్ని పక్కదారి పట్టించే తప్పుడు ప్రచారాలు, మార్ఫింగ్ వీడియోలు, పుకార్ల గురించి వివరిస్తోంది.

లో రిస్క్ : వ్యక్తిగత దూషణలు, ఇతర చిన్నపాటి అభ్యంతరకర కంటెంట్‌లను ముందుగానే గుర్తించి వివరిస్తున్నట్లు చెప్పారు.

ఆ వర్గీకరణ ఆధారంగా పోలీసులు అలర్ట్‌ అయి సమాజానికి ప్రమాదకరంగా మారిన పోస్టులను తక్షణమే తొలగించేలా ఫేస్‌బుక్, ఎక్స్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్, యూట్యూబ్ వంటి సోషల్ మీడియా సంస్థలకు తక్షణ నివేదికలను పంపి డిలీట్ చేయించవచ్చని తెలిపారు. హైదరాబాద్ పోలీసుల ఈ సరికొత్త ఏఐ నిఘా నేత్రంతో సైబర్ నేరగాళ్ల ఆటలు సాగవని, శాంతి భద్రతల పరిరక్షణలో ఇదొక మైలురాయిగా నిలుస్తుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఈ అత్యాధునిక టెక్నాలజీ భవిష్యత్‌ పోలీసింగ్‌ వ్యవస్థలో విప్లవాత్మక మార్పులు తెస్తుందని డీజీపీ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

దేశ సరిహద్దుల్లో ఉద్రిక్తతలు - హైదరాబాద్​లో భద్రత పెంచిన పోలీసులు

ఆదర్శ నగరాలతో పోటీపడేలా భారత్ ఫ్యూచర్‌ సిటీని తీర్చిదిద్దాలి : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

TAGGED:

SOC EYE NEW AI WEAPON
AI TOOL SOC EYE
SOCEYE MEANS
HYD POLICE LAUNCHED NEW AI TOOL
HYDERABAD POLICE LAUNCHED SOCEYE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.