ఐపీఎల్ బెట్టింగ్​లతో ఆగమాగం - పిల్లల అప్పులు తీర్చేందుకు ఆస్తులమ్ముకుంటున్న తల్లిదండ్రులు

ఐపీఎల్​ సీజన్​తో జోరుగా బెట్టింగ్​లు - బెట్టింగ్​లో మోసపోయి ​స్టేషన్లకు వస్తున్న కొందరు, దొంగలుగా మారుతున్న మరికొందరు - పిల్లల అప్పులు తీర్చేందుకు ఆస్తులు అమ్మేస్తున్న తల్లిదండ్రులు

Online and Offline Betting
Published : April 16, 2026 at 6:37 PM IST

Online and Offline Betting in IPL : ఆన్‌లైన్‌ బెట్టింగ్‌ పరోక్షంగా కొత్త నేరగాళ్లను సృష్టించడం ఆందోళనకరంగా మారుతోంది. క్రికెట్‌ మ్యాచ్‌ల మీద పందెం కాసి భారీగా డబ్బు నష్టపోతూ కొందరు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటుండగా ఇంకొందరు పోయిన చోటే తిరిగి రాబట్టుకోవడానికి మొండిగా ప్రవర్తించి ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటున్నారు. చేసిన అప్పులు తీర్చేందుకు వాహనాలు, చైన్‌ స్నాచింగ్‌లు, ఇతర చోరీలు చేస్తూ పట్టుబడుతున్నారు. ఆశ్చర్యకరంగా ఐపీఎల్‌ సీజన్‌ సమయంలో ఈ కొత్త నేరగాళ్ల చోరీ కేసులు ఎక్కువగా వెలుగులోకి రావడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. అప్పటి వరకూ బాగా చదివిన పిల్లాడు బెట్టింగ్‌కు బానిసై దొంగతనాలు చేసినట్లు తెలుసుకుని తల్లిదండ్రులు ఏం చేయాలో తెలియక నిస్సహయులుగా మిగిలిపోతున్నారు.

పిల్లలు చేసే అప్పులు భరించలేక తల్లిదండ్రులు ఇల్లు, స్థలాలు ఆస్తులు అమ్మేసుకుంటున్న ఉదంతాలు ఐపీఎల్​ సీజన్​లోనే ఎక్కువగా నమోదవుతున్నాయి. తాజాగా ఐపీఎల్‌ సీజన్‌ మొదలైన నేపథ్యంలో ఇలాంటి ఉదంతాలు పోలీస్‌స్టేషన్ల వద్దకు వెళ్తుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఎక్కువగా 18 నుంచి 30 ఏళ్ల మధ్య యువత బెట్టింగ్​లకు అలవాటు పడటం బాధాకరమైన విషయం.

మంచి కుర్రాళ్లు అప్పులతో దొంగతనాలు : సూర్యాపేటకు చెందిన ఓ యువకుడు బాచుపల్లిలో ఉంటూ ఫుడ్‌ డెలివరీ బాయ్‌గా పనిచేస్తున్నాడు. డబ్బు సరిపోక హాస్టళ్లు, హోటళ్లలో గ్యాస్‌ సిలిండర్లు దొంగిలిస్తూ ఇటీవల పోలీసులకు చిక్కాడు. దొంగతనాలు ఎందుకు చేస్తున్నావని ప్రశ్నించగా ఆన్‌లైన్‌లో బెట్టింగ్‌ పెట్టడం వల్ల విపరీతంగా అప్పులయ్యాయని వాటిని తీర్చేందుకు దొంగతనాలు చేస్తున్న పోలీసులకు చెప్పాడు. ఎల్బీనగర్‌లో హోటల్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ చదివే కుర్రాడు బెట్టింగ్‌కు బానిసయ్యాడు. భారీగా నష్టపోయి చేసిన అప్పులు తీర్చలేక చైన్‌స్నాచింగ్‌ చేసి పోలీసులకు దొరికాడు. బెట్టింగ్‌కు బానిసై చదువును అర్థంతరంగా వదిలేశాడు.

బెట్టింగ్‌ ఒక మాయలాంటిది. ప్రారంభంలో బాగా లాభాలిచ్చి వచ్చిన మొత్తాన్ని నష్టం పేరుతో ఒకేసారి లాక్కోవడం. కష్టపడకుండా త్వరగా డబ్బు సంపాదించాలనే(ఈజీమనీ) మనస్తత్వం ఉండడం ఎక్కువ మంది మోసపోవడానికి ప్రధాన కారణం అవుతోంది. లాభాలు వస్తాయనే ఆశతో ఎడాపెడా అప్పులు చేయడం, వాహనాలు, బంగారం తాకట్టుపెడుతున్నారు. ఇంట్లో నాన్న జేబులో డబ్బు, బీరువాలో బంగారు నగలు కొట్టేయడం నుంచి ప్రారంభమై ద్విచక్రవాహనాలు, ఒంటరి మహిళల బంగారం దోపిడీల వరకూ వెళ్తోంది.

బ్యాంకు ఖాతా నుంచి డబ్బు డెబిట్‌ అయ్యేలా : కొన్నిసార్లు భారీగా బెట్టింగ్‌ పెట్టి గెలిచాక డబ్బు విత్‌డ్రా చేసుకునే సమయంలో సాంకేతిక సమస్యలు, సగం వరకే చెల్లిస్తామంటూ మెలిక పెడతారు. చివరికి ఐడీలు బ్లాక్‌ చేసి మొత్తం ఇవ్వకుండా మోసగిస్తారు. ఒకవేళ పందెంలో ఓడిపోతే మాత్రం క్షణాల వ్యవధిలో బ్యాంకు ఖాతా నుంచి డబ్బు డెబిట్‌ అయ్యేలా యాప్‌లను రూపొందిస్తున్నారు. అర్థంతరంగా మోసపోవడం, ఎక్కువ మంది సమస్యను ఇంట్లో చెప్పలేక లోన్​యాప్‌ల నుంచి డబ్బు తీసుకోవడం, వడ్డీలను చెల్లించలేక చెడుదారి పడుతున్నారు.

ఇతర సందర్భాలతో పోలిస్తే ఐపీఎల్‌ సీజన్‌లో బెట్టింగ్‌ ఎక్కువగా జరగడానికి అనేక కారణాలున్నాయి. ఇతర క్రికెట్‌ టోర్నమెంట్లతో పోలిస్తే ఐపీఎల్‌ సుదీర్ఘంగా సాగుతుంది. స్థానికత ఆధారంగా జట్లు, ప్రతిరోజూ సగటున రెండు మ్యాచ్‌ల చొప్పున నిర్వహిస్తారు. టీ20 మ్యాచ్‌కావడం, జట్టుకు బదులు ఆటగాళ్లు ఆకర్షణగా ఉంటూ ఫలితాలు ఆఖరి నిమిషంలో తారుమారవుతూ ఉత్కంఠ రేకెత్తిస్తుంటాయి. ఈ ఆకర్షణలకు తోడు గోవా, బెంగళూరు కేంద్రంగా ఉండే బుకీలు ప్రత్యేక యాప్‌ల ద్వారా పంటర్లను ఆకర్షిస్తున్నారు. టెలిగ్రామ్, వాట్సాప్‌తో పాటు తక్కువ సమయంలో సంపాదన అంటూ సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఇన్‌ఫ్లూయెన్సర్ల ద్వారా ప్రచారం చేస్తూ యువతను ముగ్గులోకి దించుతున్నారు. క్రికెట్‌ బెట్టింగ్‌తో డబ్బు సంపాదించామంటూ సామాజిక మాధ్యమాలు వేదికగా ప్రచారం చేయడంతో ఎక్కువ మంది పందెంకాస్తున్నట్లు పోలీసుల దర్యాప్తులో బయటపడుతోంది.

మ్యాచ్​ సమయంలో ఇంట్లో ఉండరు : బెట్టింగ్‌కు బానిసైనవారు క్రికెట్‌ మ్యాచ్‌ జరిగే సమయంలో ఇంట్లో ఉండరు. పోటీ ప్రారంభమయ్యే సమయానికి కుటుంబ సభ్యులకు చెప్పకుండా వెళ్లిపోతారు. ఏకాంతంగా ఉండడం, లేదా మద్యం తాగుతూ పెద్ద స్క్రీన్లపై మ్యాచ్‌ చూస్తూ పందెం కాస్తుంటారు. ఒకవేళ ఇంట్లో ఉన్నా మ్యాచ్‌ జరిగే సమయంలో పదే పదే ఫోన్‌ చూస్తూ ఆందోళనకు గురవుతారు. భారీగా డబ్బు కోల్పోతే ఆందోళనకు గురై రాత్రి ఇంటికి ఆలస్యంగా రావడం, ఉదయాన్నే త్వరగా వెళ్లిపోతారు. ఏకాంతంగా ఉండేందుకు ఇష్టపడతారు. కళాశాల, ఉద్యోగాలకు వెళ్లపోవడం, వేడుకల్లో ఇతరులతో కలవలేకపోవడం. తెలిసిన వారిని కారణం చెప్పకుండా ఎక్కువ మొత్తంలో డబ్బు అడుగుతుంటారు. ఈజీమనీకి అలవాటై బెట్టింగ్‌లో ఎన్నిసార్లు డబ్బు నష్టపోయినా పదేపదే పందెం కాసి సంపాదించాలని ప్రయత్నిస్తుంటారు. ఈ డబ్బు కోసం చివరకు దొంగతనాలు చేస్తుంటారు.

ఐపీఎల్ ప్రిడిక్షన్ పేరిట బెట్టింగ్ ఉచ్చు - సోషల్ మీడియా ఇన్​ఫ్లూయెన్సర్ల మాటలు నమ్మొద్దు!

క్రికెట్ అభిమానులను ఊపేస్తున్న ఐపీఎల్‌ పండుగ - సమయానికి గాలం వేస్తున్న బెట్టింగ్ మాఫియా

