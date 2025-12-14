Telangana Panchayat Elections Results2025

Published : December 14, 2025 at 4:57 PM IST

Choose ETV Bharat

CP Sajjanar Issued Key Guidelines To Hotels : హైదరాబాద్​ నగరం నూతన సంవత్సర వేడుకలకు సిద్ధం అవుతోంది. ఈసారి మరింత వినూత్నంగా కొత్త ఏడాదికి స్వాగతం పలికేందుకు నగరవాసులు ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే నగరంలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తల్లో భాగంగా పలు కట్టుదిట్టమైన చర్యలను చేపడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే పోలీసులు స్టార్​ హోటళ్లు, క్లబ్​లు, బార్​లకు కొన్ని నిబంధనలు విధించారు.

15 రోజుల ముందుగానే అనుమతి తీసుకోవాలి : నూతన సంవత్సర వేడుకల నిర్వహణకు సంబంధించి హోటళ్లు, క్లబ్​లు, బార్​లకు నగర సీపీ సజ్జనార్​ కీలక మార్గదర్శకాలు చేశారు. డిసెంబర్​ 31వ తేదీ రాత్రి, జనవరి 1 హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ వేడుకల నిర్వహణకు నక్షత్రాల హోటళ్లు(స్టార్​ హోటళ్లు), క్లబ్స్, బార్‌ అండ్‌ రెస్టారెంట్స్, పబ్‌ల నిర్వాహకులు 15 రోజుల ముందుగానే తమకు దరఖాస్తు చేసుకుని అనుమతి తీసుకోవాలని సజ్జనార్ సూచించారు. నూతన సంవత్సర వేడుకలకు హాజరయ్యే వారికి ఇబ్బంది కలగకుండా, శాంతిభద్రతల సమస్య తలెత్తకుండా రూల్స్​ ప్రకారం ఏర్పాట్లు ఉండాలని స్పష్టంచేశారు.

నిబంధనలివే :

  • కార్యక్రమం జరిగే ప్రాంతంలో ప్రవేశం, బయటకు వెళ్లే మార్గాల్లో సీసీ కెమెరాలు తప్పనిసరిగా ఉండాలి
  • గెస్ట్​ల భద్రత, ట్రాఫిక్‌ నిర్వహణకు సిబ్బంది ఉండాలి
  • పార్టీల్లో అశ్లీల డ్యాన్సులు, అసభ్యత ఉండొద్దు
  • బహిరంగ ప్రదేశాల్లో లౌడ్‌స్పీకర్లు, డీజేలను రాత్రి 10 గంటలకు నిలిపివేయాలి
  • ఇండోర్‌లో అర్ధరాత్రి 1 గంట వరకు తక్కువ శబ్ధం(45 డెసిబుల్‌) సౌండ్‌ మాత్రమే ఉపయోగించాలి
  • పార్టీల్లో బాణసంచాకు అనుమతి లేదు
  • వెహికల్ పార్కింగ్‌కు తగిన ఏర్పాట్లు చేయాలి
  • పబ్‌లు, బార్లలో మైనర్లను ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ అనుమతించకూడదు
  • మత్తుపదార్థాలు(డ్రగ్స్​) విక్రయించినా, వాడినా కేసులు తప్పవు
  • ప్రాంతం కెపాసిటీకి మించి పాస్‌లు/టికెట్లు/కూపన్లు ఇవ్వొద్దు

బయటకు వచ్చాక బీకేర్​ఫుల్ :

పైన వివరించిన వాటితో పాటు సీపీ మరికొన్ని సూచనలు కూడా చేశారు.

  • బార్లు, పబ్​ల నిర్వాహకులు కస్టమర్స్‌ను సురక్షితంగా గమ్యం చేర్చేందుకు క్యాబ్స్, డ్రైవర్లను ఏర్పాటు చేయాలి
  • మద్యం సేవించి వెహికల్​ నడుపుతూ పట్టుబడితే కేసు నమోదు చేస్తారు
  • పట్టుబడిన వాహనాన్ని పోలీస్‌స్టేషన్‌కు తరలిస్తారు
  • న్యాయస్థానం రూ.10వేల వరకు జరిమానా, 6 నెలల జైలుశిక్షను విధించొచ్చు
  • నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారి డ్రైవింగ్‌ లైసెన్స్‌ 3 నెలలు లేదా పూర్తిగా సస్పెండ్‌ చేసే అవకాశం
  • మైనర్లు బండి నడుపుతూ పట్టుబడినా, ప్రమాదానికి గురైనా ఓనర్​దే బాధ్యత
  • బైక్​లకు సైలెన్సర్‌ తొలగించి శబ్ధకాలుష్యానికి కారకులు కావొద్దు
  • హైదరాబాద్ నగరవ్యాప్తంగా షీటీమ్స్‌ నిఘా ఉంటుంది

శాంతిభద్రతల సమస్య తలెత్తకుండా : ఆంగ్ల నూతన సంవత్సతర వేడుకలను రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పెద్ద ఎత్తున నిర్వహిస్తారు. ఈ సందర్భంగా పలుచోట్ల సెలబ్రేషన్ పార్టీలు ఏర్పాటు చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో కొంతమంది ఆకతాయిలు ఫుల్​గా మధ్యం సేవించి రోడ్లపైకి వచ్చి బైకులతో స్వైర విహారం చేస్తుంటారు. దీనివల్ల శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగే అవకాశం ఉంది. మరికొంతమంది డీజేలు పెట్టి భారీ శబ్ధాలతో మిగతా వారికి ఇబ్బంది కలిగే విధంగా వ్యవహరిస్తుంటారు. గత అనుభవాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని పోలీసులు ప్రత్యేక చర్యలను చేపట్టారు. ప్రశాంత వాతావరణంలో నూతన సంవత్సర వేడుకలను నిర్వహించుకోవాలని పోలీసులు కోరుతున్నారు. నిబంధనలు అతిక్రమించితే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు.

