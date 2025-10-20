మీ ఇంటిని ఇలా మార్చేయండి - అడుగుపెట్టాలంటేనే దొంగలు భయపడతారు!
ఇంటిని దుర్భేద్యంగా మార్చడానికి మార్కెట్లో అధునాతన వస్తువులు - దొంగల ముఠాలు అడుగుపెట్టాలంటే భయపడతాయంటున్న పోలీసులు - దసరా సెలవుల్లో జరిగిన చోరీల దృష్యా పోలీసుల సూచన
Published : October 20, 2025 at 12:13 PM IST
Central locking System for House : ఇంట్లో దాచుకున్న బంగారు ఆభరణాలు, నగదు దొంగలపాలైతే ఆ మనోవేదన అంతా ఇంతా కాదు. ఇటీవల దసరా సెలవుల సందర్భంగా హైదారాబాద్ నగరంలో జరిగిన దొంగతనాలు తీవ్ర ఆందోళన కలిగించాయి. రూ.10 వేల నుంచి రూ.20 వేల వరకు ఖర్చు చేయగలిగితే మన ఇంటిని దుర్భేద్యంగా మార్చుకోవచ్చని, దొంగల ముఠాలు అడుగుపెట్టేందుకే భయపడతాయని హైదరాబాద్ పోలీసులు అంటున్నారు.
సెంట్రల్ లాకింగ్ వ్యవస్థ : దొంగలు దాదాపుగా ప్రధాన ద్వారం తాళం, వెనక వైపు నుంచి తలుపు బద్దలు కొడుతుంటారు. వెనక వైపు తలుపుల్ని కేవలం బోల్టులతో మూసి ఉంచితే తేలిగ్గా తెరవడానికి అవకాశముంది. దీనికి బదులు ప్రధాన ద్వారానికి సెంట్రల్ లాకింగ్ వ్యవస్థలు ఏర్పాటు చేయాలి. మార్కెట్లో రూ.3 వేల నుంచి ఇవి అందుబాటులో ఉన్నాయి.
స్మార్ట్ విండోస్ : పీవీసీ కిటికీలకు అలారం బిగించుకోవచ్చు. ఇవి సెన్సార్ల ఆధారంగా పనిచేస్తాయి. ఎవరైనా తెరవడానికి ప్రయత్నిస్తే సైరన్ మోగుతుంది. యాప్ ద్వారా ఇవి పనిచేస్తాయి. ధర రూ.వెయ్యి నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
సీసీ కెమెరాలు : మార్కెట్, ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్లలో రూ.5 వేలలోపు ధరకు అధునాతన ఫీచర్లున్న సీసీ కెమెరాలు లభిస్తున్నాయి. ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లినప్పుడు ఫోన్ ద్వారా మీ నివాసం దగ్గర పరిస్థితుల్ని లైవ్లో చూసుకోవచ్చు.
స్మార్ట్ డోర్లు : స్మార్ట్ లాక్ విధానం ఇప్పుడు అందరికీ అందుబాటులో ఉంది. ముందస్తుగా రిజిస్టర్ చేసిన వేలిముద్రలతో తెరుచుకునేవి, డోర్బెల్ కొట్టగానే తలుపు ముందున్న వ్యక్తి ఫొటో తీసి మొబైల్కు నోటిఫికేషన్తో సహా పంపడం వీటికున్న ప్రత్యేకత. ధర రూ.10 వేల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
దొంగల నుంచి మీ ఇంటిని రక్షించడానికి ఉత్తమ మార్గం అన్ని ప్రవేశ మార్గాలను భద్రపరచడం. తలుపులు, కిటికీలను సురక్షితంగా ఉంచండి. ఇంట్లో స్లైడింగ్ బాల్కనీ ఉంటే, మీరు అక్కడి నుంచి బయలుదేరినప్పుడు తలుపులు మూసివేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. ఎందుకంటే ఇది దొంగలకు ఒక సులభమైన ఎంట్రీ పాయింట్ అవుతుంది. లోపల గ్రిల్స్తో స్లైడింగ్ డోర్లు ఉంటే వాటిని సురక్షితం చేయండి.
ప్రవేశ మార్గాలు ముఖ్యం : చాలా వరకు చోరీలు రాత్రిపూట చీకటిలోనే జరుగుతాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇంట్లోని గార్డెన్, ఎంట్రీ పాయింట్లలో మంచి లైట్లు ఏర్పాటు చేసుకోండి. మోషన్-యాక్టివేటెడ్ సెక్యూరిటీ లైట్లు దీనికోసం మంచి ఎంపిక. అవి సోలార్తో కూడా నడుస్తాయి. అంతేకాకుండా చీకటి పడినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వాటంతట అవే ఆన్ అవుతాయి. ఇంటి వెనుక కూడా వీటిని అమర్చుకుంటే ఉత్తమం.
పెంపుడు జంతువులు : అన్నింటి కంటే ముఖ్యంగా ఇంటి భద్రత విషయంలో పెంపుడు జంతువులు చాలా ముఖ్యం. అందులో డాగ్స్ యజమానుల పట్ల మరింత ఎక్కువగా విశ్వాసంతో ఉంటాయి. కుక్కలు చోరీకి వచ్చినప్పుడు దొంగలను క్షణాల్లో పట్టిస్తాయి. అందువల్ల వీలైతే ఒకటి లేదా రెండు పెట్స్ను పెంచుకోవడం చాలా మంచిది. దీంతో అర్థరాత్రి ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు కుక్కల అరపులతో మనం అప్రమత్తం కావచ్చు. రాత్రి కుక్కలు అరిచాయంటే దానికి బలమైన కారణాలుంటాయని పెద్దలు చెబుతుంటారు.
