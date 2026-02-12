ETV Bharat / state

ముద్ర రుణాల పేరుతో లక్షల్లో మోసాలు - ఐదుగురి ముఠాను అరెస్టు చేసిన పోలీసులు

ముద్ర రుణాల పేరుతో మోసాలకు పాల్పడుతున్న ముఠా - అమాయకులే టార్గెట్​గా కోట్లు కొల్లగొడుతున్న ముఠా - ఓ బాధితురాలు ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు - ఐదుగురు నిందితులు అరెస్టు

Frauds In The Name Of Mudra Loan
Frauds In The Name Of Mudra Loan (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 12, 2026 at 10:25 PM IST

|

Updated : February 12, 2026 at 10:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Frauds In The Name Of Mudra Loan : డిగ్రీ పాస్‌ అవ్వాల్సిన పనిలేదు, ఇంగ్లీష్ కూడా రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఉండటానికి ఇల్లు, తిండి పెడుతున్నారు. వచ్చిన వాటాల్లో 30శాతం వాటాలు కూడా ఇస్తున్నారు. ఏ రాష్ట్రం వాళ్లు ఆ రాష్ట్ర కస్టమర్లతో మాట్లాడితే చాలు. ఇదంతా చూసి మంచి ఆఫర్ అనుకుంటున్నారా అయితే మీరు పొరబడినట్లే. దేశ వ్యాప్తంగా ముద్ర లోన్‌ పేరిట అమాయకులను లక్ష్యంగా చేసుకుని కోట్లు కొల్లగొడుతున్న ముఠా వ్యవహారం ఇది. కీలక నిందితులను అరెస్ట్ చేసిన హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు సూత్రధారుల కోసం గాలిస్తున్నారు.

ముద్రాలోన్​ పేరుతో మోసాలు : హైదరాబాద్‌కు చెందిన ఓ మహిళ నవంబర్​లో ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో లోన్‌ ప్రకటన చూశారు. దానిని ఓపెన్ చేసి వెంటనే మూసివేశారు. మరుసటి రోజు ఆమెకు తెలియని నంబర్ నుంచి ఫోన్‌ వచ్చింది. అవతలి వ్యక్తి తనను తాను 'ముద్రా లోన్ సర్వీసెస్' అధికారి పవన్ కుమార్‌గా పరిచయం చేసుకున్నాడు. బాధితురాలి పేరుపై రూ.3లక్షలు లోన్ మంజూరైందని చెప్పారు. ఎటువంటి ప్రాసెసింగ్ ఫీజు అవసరం లేదని నమ్మించాడు. అర్హత కోసం ఆధార్, పాన్ కార్డ్ వివరాలు తీసుకున్నారు. అనంతరం ఇన్సూరెన్స్ ఛార్జీల పేరుతో రూ. 7,200, టీడీఎస్ పేరుతో రూ. 15,000 డిమాండ్ చేశారు. ఇలా వివిధ కారణాలతో ఆమె నుంచి మొత్తం రూ. 1,08,274 వసూలు చేశారు. బాధితురాలు లోన్ వద్దని డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వమని కోరగా, క్యాన్సిలేషన్ ఫీజు పేరుతో మరింత నగదు డిమాండ్ చేశారు. దీంతో ఆందోళనకు గురైన బాధితురాలు హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైం పోలీసులను ఆశ్రయించింది.

బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు క్రైమ్ కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. మోసాలకు పాల్పడుతున్న ఐదుగురు నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు. వీరు బోచు అరుణ్, గడ్డం భరత్, సామర్ల తిరుపతి, వెల్పుగొండ తరుణ్, చుక్క శ్యామ్ లు గుర్తించారు. వీరంతా వరంగల్ జిల్లాకు చెందిన వారని నకిలీ ఆన్‌లైన్ లోన్ వెబ్‌సైట్లు, సోషల్ మీడియా ప్రకటనల ద్వారా అమాయక ప్రజలకు రుణాలు ఇప్పిస్తామని నమ్మించి, లోన్ ఆఫీసర్లుగా నటిస్తూ మోసాలకు పాల్పడుతున్నారని తెలిపారు.నిందితులన నుంచి 8 మొబైల్ ఫోన్లు, 10సిమ్ కార్డులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

మోసాలు చేసే విధానంపై శిక్షణ : పోలీసులు కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా వీరి నేర తీరును గుర్తించారు. ప్రధాన నిందితులు ఒక ముఠాగా ఏర్పడి నకిలీ ముద్రాలోన్లు, ఇతర ఆన్‌లైన్ లోన్ల పేరుతో ఎటువంటి వడ్డీ, ముందస్తు చెల్లింపులు లేకుండా రుణాలు ఇస్తామని సోషల్ మీడియాలో ప్రకటనలు ఇస్తున్నారు. ఆసక్తి చూపిన వారి డేటాను సేకరించి రాష్ట్రాల వారీగా విభజించి, తెలుగు రాష్ట్రాల డేటాను ఈ నిందితులకు పంపుతున్నారు. ప్రధాన నిందితులు కోల్‌కతా, దిల్లీలో ఉంటూ బాధితులకు ఫోన్ చేసి, ప్రాసెసింగ్ ఫీజు, టీడీఎస్, ఇన్‌కమ్ టాక్స్ ఛార్జీల పేరుతో డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. అరెస్ట్ అయిన నలుగురు నిందితులు వరంగల్ జిల్లాకు చెందిన వారని, చదువు మధ్యలో ఆపేసి కూలీ పనులు చేసేవారని వెల్లడించారు. సులభంగా డబ్బు సంపాదించాలనే ఆశతో ఫేస్‌బుక్ ప్రకటనల ద్వారా రాహుల్ అనే వ్యక్తిని సంప్రదించి ఈ అక్రమ కాల్ సెంటర్లలో చేరారన్నారు. కృష్ణ అలియాస్‌ కిట్టు అనే మేనేజర్ వీరికి కోల్‌కతాలో అశ్రయం కల్పించి మోసం చేసే విధానంపై శిక్షణ ఇచ్చినట్లు పేర్కొన్నారు. వీరు ప్రతిరోజూ 180–200 కాల్స్ చేస్తూ బాధితులను దోచుకునేవారు. వసూలైన మొత్తంలో వీరికి 30% కమిషన్ లభించేవారని పోలీసులు తెలిపారు.

ఆ ప్రకటనల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండండి : సోషల్ మీడియాలో సులభంగా లోన్లు ఇస్తామనే ప్రకటనల పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలని రిజర్వ్ బ్యాంక్ గుర్తింపు పొందిన బ్యాంకులు లేదా ఎన్​బీఎఫ్​సీల ద్వారా మాత్రమే రుణాలు పొందాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. అపరిచిత యాప్‌లను డౌన్లోడ్ చేయవద్దని హెచ్చరిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ ముద్రా లోన్ పథకాలను వాట్సాప్ లేదా ఫేస్‌బుక్ ప్రకటనల ద్వారా ప్రచారం చేయరని తెలియని వ్యక్తులకు యూపీఐ లేదా బ్యాంక్ బదిలీల ద్వారా ఎప్పుడూ డబ్బు పంపవద్దని చెబుతున్నారు. సైబర్ క్రైమ్ బాధితులు వెంటనే 1930 నంబర్‌కు కాల్ చేయడం లేదా cybercrime.gov.in లో ఫిర్యాదు చేయాలని చెబుతున్నారు

Last Updated : February 12, 2026 at 10:53 PM IST

TAGGED:

FAKE ONLINE LOAN RACKET ARRESTED
POLICE BUST FAKE ONLINE LOAN RACKET
FRAUDS IN THE NAME OF MUDRA LOAN
ముద్ర లోన్​పేరుతో మోసాలు
FAKE ONLINE LOAN GANG ARRESTED

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.