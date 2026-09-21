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అర్థరాత్రి యువతికి వీడియో కాల్​ చేసి కానిస్టేబుల్ బలవన్మరణం

మూసారాంబాగ్​లోని శాలివాహననగర్​లో ఓ కానిస్టేబుల్ ఆత్మహత్య చేసుకోవడం కలకలం రేపింది. మలక్​పేట పీఎస్​లో పనిచేస్తున్న కానిస్టేబుల్​ అర్ధరాత్రి ఓ యువతికి వీడియో కాల్​ చేసి తన నివాసంలోనే ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. ఘటనపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.

Malakpet Police Constable Suspicious Death
మలక్​పేట్ కానిస్టేబుల్ ఆత్మహత్య (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 21, 2026 at 2:37 PM IST

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Malakpet Police Constable Suspicious Death : హైదరాబాద్​లోని మూసారాంబాగ్​ ప్రాంతంలో ఓ కానిస్టేబుల్ మృతి స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది. శాలివాహననగర్‌లో నివాసం ఉంటున్న కానిస్టేబుల్ ఓ యువతికి వీడియో కాల్ చేసి తన ఇంట్లోనే ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం, మలక్​పేట పోలీస్ స్టేషన్‌లో రైటర్​గా పనిచేస్తున్న ముత్తె చంద్రశేఖర్ (35) అనే కానిస్టేబుల్ ఈ చర్యకు పాల్పడ్డారు. ఆదివారం అర్ధరాత్రి వేళలో ఆయన ఓ యువతికి వీడియో కాల్ చేసి, తాను ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకోబోతున్నట్లు చెప్పారు. దీంతో ఆందోళనకు గురైన సదరు యువతి వెంటనే చైతన్యపురి పోలీసులకు సమాచారం అందించగా వారు మలక్​పేట పోలీసులకు విషయం తెలియజేశారు.

ఈ ఘటనపై మలక్‌పేట​ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. కానిస్టేబుల్​ చంద్రశేఖర్ ఆత్మహత్యకు దారితీసిన పరిస్థితులపై విచారణ చేస్తున్నారు. యువతికి చేసిన వీడియో కాల్, ఆ సమయంలో జరిగిన సంభాషణ, ఇతర సంబంధిత అంశాలకు సంబంధించిన వివరాలను పోలీసులు సేకరిస్తున్నట్లు సమాచారం. చంద్రశేఖర్ వ్యక్తిగత జీవితం, ఉద్యోగపరమైన విషయాలు సహా వివిధ అంశాలను దర్యాప్తు అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు.

ఆత్మహత్యే పరిష్కారం కాదు
జీవితమన్నాక ఏదో ఓ సందర్భంలో సమస్యలు రావడం సహజమని, వాటికి సరైన రీతిలో ఆలోచిస్తే పరిష్కార మార్గాలు లభిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీకు ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన ఆలోచనలు వచ్చినా, తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నా, మీ సమస్యను ఎవరితోనైనా పంచుకోవాలని అనుకుంటున్నా మీకు సహకరించేందుకు హెల్ప్​లైన్ సెంటర్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అందుకోసం స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది) లేదా టాటా ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్‌లైన్ - 9152987821కి సంప్రదించవచ్చు. వీరు సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటారు. వారిని సంప్రదించి మీ సమస్యలను వివరించవచ్చు. తద్వారా తగిన పరిష్కార మార్గాలను పొందొచ్చు.

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