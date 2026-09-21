అర్థరాత్రి యువతికి వీడియో కాల్ చేసి కానిస్టేబుల్ బలవన్మరణం
మూసారాంబాగ్లోని శాలివాహననగర్లో ఓ కానిస్టేబుల్ ఆత్మహత్య చేసుకోవడం కలకలం రేపింది. మలక్పేట పీఎస్లో పనిచేస్తున్న కానిస్టేబుల్ అర్ధరాత్రి ఓ యువతికి వీడియో కాల్ చేసి తన నివాసంలోనే ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. ఘటనపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
Published : September 21, 2026 at 2:37 PM IST
Malakpet Police Constable Suspicious Death : హైదరాబాద్లోని మూసారాంబాగ్ ప్రాంతంలో ఓ కానిస్టేబుల్ మృతి స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది. శాలివాహననగర్లో నివాసం ఉంటున్న కానిస్టేబుల్ ఓ యువతికి వీడియో కాల్ చేసి తన ఇంట్లోనే ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం, మలక్పేట పోలీస్ స్టేషన్లో రైటర్గా పనిచేస్తున్న ముత్తె చంద్రశేఖర్ (35) అనే కానిస్టేబుల్ ఈ చర్యకు పాల్పడ్డారు. ఆదివారం అర్ధరాత్రి వేళలో ఆయన ఓ యువతికి వీడియో కాల్ చేసి, తాను ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకోబోతున్నట్లు చెప్పారు. దీంతో ఆందోళనకు గురైన సదరు యువతి వెంటనే చైతన్యపురి పోలీసులకు సమాచారం అందించగా వారు మలక్పేట పోలీసులకు విషయం తెలియజేశారు.
ఈ ఘటనపై మలక్పేట పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. కానిస్టేబుల్ చంద్రశేఖర్ ఆత్మహత్యకు దారితీసిన పరిస్థితులపై విచారణ చేస్తున్నారు. యువతికి చేసిన వీడియో కాల్, ఆ సమయంలో జరిగిన సంభాషణ, ఇతర సంబంధిత అంశాలకు సంబంధించిన వివరాలను పోలీసులు సేకరిస్తున్నట్లు సమాచారం. చంద్రశేఖర్ వ్యక్తిగత జీవితం, ఉద్యోగపరమైన విషయాలు సహా వివిధ అంశాలను దర్యాప్తు అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు.
ఆత్మహత్యే పరిష్కారం కాదు
జీవితమన్నాక ఏదో ఓ సందర్భంలో సమస్యలు రావడం సహజమని, వాటికి సరైన రీతిలో ఆలోచిస్తే పరిష్కార మార్గాలు లభిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీకు ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన ఆలోచనలు వచ్చినా, తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నా, మీ సమస్యను ఎవరితోనైనా పంచుకోవాలని అనుకుంటున్నా మీకు సహకరించేందుకు హెల్ప్లైన్ సెంటర్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అందుకోసం స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది) లేదా టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్లైన్ - 9152987821కి సంప్రదించవచ్చు. వీరు సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటారు. వారిని సంప్రదించి మీ సమస్యలను వివరించవచ్చు. తద్వారా తగిన పరిష్కార మార్గాలను పొందొచ్చు.