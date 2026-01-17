లక్కీ డ్రా పేరుతో మోసాలు - సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లూయెన్సర్లకు వీసీ సజ్జనార్ వార్నింగ్
లక్కీ డ్రాల ముసుగులో మోసాలు - బెట్టింగ్ యాప్ల తర్వాత లక్కీ డ్రాల కొత్త వేషం - సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లూయెన్సర్లకు హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ సీపీ సజ్జనార్ వార్నింగ్
Published : January 17, 2026 at 9:54 PM IST
VC Sajjanar Warns Influencers Over Fake Lucky Draw Scams : బెట్టింగ్ యాప్ల మోసాలపై ఉక్కుపాదం మోపి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గుర్తింపు పొందిన హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ వీసీ సజ్జనార్ ఎక్స్ వేదికగా మరోసారి కీలక హెచ్చరిక జారీ చేశారు. బెట్టింగ్ యాప్ల ప్రమోషన్లపై కఠిన చర్యలతో ఆ దందాకు దాదాపు బ్రేక్ పడటంతో, ఇప్పుడు కొందరు సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లూయెన్సర్లు "లక్కీ డ్రా" పేరుతో కొత్త మోసాలకు తెరలేపుతున్నారని ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. కార్లు, బైకులు, ఖరీదైన గ్యాడ్జెట్లు ఇస్తామంటూ అమాయక ప్రజలను ఆకర్షించి నగదు దోచుకుంటున్న ఘటనలు పెరుగుతున్నాయని తెలిపారు.
సోషల్ మీడియా వేదికగా అమాయకుల మోసం : ఇటీవల సామాజిక మాధ్యమాల్లో లక్కీ డ్రా పేరుతో జరుగుతున్న మోసాలపై పోలీసులకు అనేక ఫిర్యాదులు అందుతున్నాయని సజ్జనార్ అన్నారు. కొందరు సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లూయెన్సర్లు, సెలబ్రిటీలు తమ ఫాలోయింగ్ను ఉపయోగించి "డ్రాలో పాల్గొంటే కచ్చితంగా బహుమతి" అన్నట్లుగా ప్రచారం చేస్తున్నారని విమర్శించారు. వాస్తవానికి ఈ డ్రాలకు ఎలాంటి చట్టబద్ధత లేకపోవడం, బహుమతులు అందకుండా ప్రజలు మోసపోవడమే జరుగుతోందని స్పష్టం చేశారు.
రీల్స్లో బిల్డప్.. రియాలిటీలో ఫ్రాడ్!— V.C. Sajjanar, IPS (@SajjanarVC) January 17, 2026
లక్కీ డ్రా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ల పట్ల జాగ్రత్త!
సోషల్ మీడియాలో కొంతమంది ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు కార్లు, బైకులు, ప్లాట్లు, డీజేలు ఇస్తామంటూ లక్కీ డ్రాల పేరుతో మోసాలు చేస్తున్నట్లు మా దృష్టికి వచ్చింది.
బెట్టింగ్ యాప్ ల ప్రమోషన్ల దందా బంద్ కావడంతో… pic.twitter.com/m34NzGwIjp
లక్కీ డ్రాలు కాదు - ఇది నేరమే : లక్కీ డ్రా పేరుతో డబ్బులు వసూలు చేయడం, ప్రజలకు లాభాల ఆశ చూపించి మోసం చేయడం నేరమని సీపీ సజ్జనార్ స్పష్టంగా చెప్పారు. ఈ తరహా కార్యకలాపాలు ది ప్రైజ్ చిట్స్ అండ్ మనీ సర్క్యులేషన్ స్కీమ్స్ (బ్యానింగ్) యాక్ట్, 1978 కింద నేరంగా పరిగణించబడతాయని పేర్కొన్నారు. చట్టాన్ని అతిక్రమించి లక్కీ డ్రాలు నిర్వహించే వారిపై, వాటిని ప్రమోట్ చేసే వారిపై కేసులు నమోదు చేస్తామని తీవ్రంగా హెచ్చరించారు.
సెలబ్రిటీ అయినా సరే ఉపేక్ష లేదు : తాము ప్రసిద్ధులమన్న అహంకారంతో ప్రజలను మోసం చేస్తే ఎవరినీ వదిలిపెట్టబోమని హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ తేల్చి చెప్పారు. సెలబ్రిటీలైనా, సోషల్ మీడియా స్టార్లైనా, యూట్యూబర్లు లేదా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇన్ఫ్లూయెన్సర్లైనా చట్టం ముందు అందరూ సమానమేనని స్పష్టం చేశారు. పాపులారిటీని అడ్డం పెట్టుకుని అమాయకుల ఆశలను దోపిడీ చేస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు.
ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి : లక్కీ డ్రాలు, ఈజీ మనీ, భారీ బహుమతుల ప్రకటనలు చూసి ప్రజలు మోసపోవద్దని సీపీ సజ్జనార్ సూచించారు. "డబ్బులు చెల్లిస్తే కార్లు, బైకులు వస్తాయి" వంటి హామీలు ఎక్కువగా మోసాలేనని, అలాంటి ప్రకటనలను నమ్మకూడదని సూచించారు. ఏదైనా డ్రా లేదా స్కీమ్లో పాల్గొనే ముందు దాని చట్టబద్ధతను పరిశీలించాలని, అనుమానం కలిగితే పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలని కోరారు.
మోసాలపై కఠిన చర్యల దిశగా పోలీసులు : బెట్టింగ్ యాప్ల మోసాలపై ఇప్పటికే తీసుకున్న చర్యల మాదిరిగానే, లక్కీ డ్రాల ముసుగులో జరిగే మోసాలపై కూడా ప్రత్యేక నిఘా ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు సజ్జనార్ వెల్లడించారు. సోషల్ మీడియాను గమనిస్తూ, అక్రమ ప్రమోషన్లపై ఆధారాలు సేకరించి కేసులు నమోదు చేస్తామని తెలిపారు. అవసరమైతే ఆర్థిక లావాదేవీలను కూడా లోతుగా విచారిస్తామని స్పష్టం చేశారు.
సమాజ బాధ్యతగా మారాల్సిన అప్రమత్తత : లక్కీ డ్రాల మోసాలు కేవలం వ్యక్తిగత నష్టం మాత్రమే కాకుండా, సమాజాన్ని దెబ్బతీసే అంశమని సజ్జనార్ తెలిపారు. అందుకే ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యతతో వ్యవహరించాలని, మోసాలకు దూరంగా ఉండాలని సూచించారు. ప్రజల అప్రమత్తతే ఇలాంటి నేరాలకు చెక్ పెట్టే ఆయుధమని వివరించారు.
వీళ్లు ఆదర్శ ఆటగాళ్లు ఎలా అవుతారు? : క్రికెటర్లపై సీపీ సజ్జనార్ ఫైర్
ప్రత్యేక యాప్లతో గాలం వేస్తున్న సైబర్ మోసగాళ్లు - ఆన్లైన్ బెట్టింగ్కు బలైపోతున్న యువత