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మెడిసిన్​ పేరుతో స్పీడ్‌పోస్ట్‌లో గంజాయి డోర్​ డెలివరీ - 21 రాష్ట్రాల్లో భారీ నెట్​వర్క్​

గంజాయి సరఫరా చేస్తున్న సిండికెట్ నెట్‌వర్క్‌ను ఛేదించిన పోలీసులు - ఔషధాల పేరుతో స్పీడ్ పోస్ట్‌లో గంజాయి డోర్‌డెలివరీ ఇస్తున్న నిందితుడు - 21 రాష్ట్రాల్లో గంజాయి దందా చేసినట్లు పోలీసులు గుర్తింపు

HYDERABAD POLICE BUST GANJA RACKET
HYDERABAD POLICE BUST GANJA RACKET (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 2, 2026 at 8:02 PM IST

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Hyderabad Police Bust Ganja Racket Mastermind : దేశవ్యాప్తంగా స్పీడ్‌ పోస్ట్‌, ప్రైవేట్ కొరియర్‌ల ద్వారా గంజాయి సరఫరా చేస్తున్న అంతర్రాష్ట్ర ముఠా గుట్టురట్టయింది. హైదరాబాద్‌తో పాటు 21 రాష్ట్రాలకు గంజాయిని సరఫరా చేస్తున్నట్లు పోలీసుల దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. ఝూర్ఖండ్‌కు చెందిన కీలక నిందితుడిని హైదరాబాద్‌ పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేయగా, పరారీలో ఉన్న మరో నలుగురి కోసం ముమ్మరంగా గాలిస్తున్నారు.

గంజాయి నెట్​వర్క్​ను ఛేదించిన పోలీసులు : దేశవ్యాప్తంగా గంజాయి సరఫరా చేస్తున్న సిండికెట్ నెట్‌వర్క్‌ను హైదరాబాద్‌ పోలీసులు ఛేదించారు. ఔషధాల పేరుతో జార్ఖండ్ నుంచి స్పీడ్ పోస్ట్‌లో దేశంలోని 21 రాష్ట్రాలకు నిందితుడు గంజాయి పంపిణీ చేస్తున్నట్లు గుర్తించారు. గుడి మల్కాపూర్ పోలీసుల సహాయంతో జార్ఖండ్‌కు చెందిన సత్యం మిశ్రా, రాహుల్‌ను అరెస్ట్ చేశారు. పరారీలో ఉన్న మరో నలుగురు నిందితుల కోసం గాలిస్తున్నట్లు హైదరాబాద్‌ సీపీ సజ్జనార్‌ తెలిపారు.

ఇద్దరు కొనుగోలదారులు అరెస్టు : స్పీడ్ పోస్ట్, ప్రైవేట్ కొరియర్‌లు, రైళ్లు, విమానాల ద్వారా గంజాయి రవాణా చేశారని సీపీ సజ్జనార్‌ వెల్లడించారు. పార్సిల్‌లో మెడిసిన్ ఉందని చెప్పి పోస్టల్ అధికారులను నిందితులు ఏమార్చారని చెప్పారు. ఏడాదికి రూ.4 కోట్ల నుంచి రూ.5 కోట్ల టర్నోవర్ జరిగిందని సజ్జనార్ వివరించారు. మ్యాంగో ఫ్లవర్, స్టిక్ వంటి కోడ్ పదాలతో డ్రగ్స్ లావాదేవీలు నిర్వహించినట్లు గుర్తించామన్నారు. హైదరాబాద్‌లో ఇద్దరు కొనుగోలుదారులను అరెస్ట్ చేసి 2 కిలోల గంజాయి స్వాధీనం చేసుకున్నామన్నారు. అనుమానాస్పద పార్సిళ్ల సమాచారాన్ని డయల్ 100 ద్వారా తెలపాలని సజ్జనార్‌ సూచించారు. ఈ ఆపరేషన్‌లో పాల్గొన్న 22 మంది హెచ్​-న్యూ పోలీసు సిబ్బందిని సీపీ అభినందించారు.

"దేశవ్యాప్తంగా గంజాయి సరఫరా నెట్‌వర్క్‌ను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ గ్యాంగ్ 21 రాష్ట్రాల్లో గంజాయిని డోర్ డెలివరీ కూడా చేస్తారు. ఔషధాల పేరుతో గంజాయి సరఫరా చేస్తున్నారు. వాట్సాప్‌, సోషల్‌ మీడియా ద్వారా గంజాయి ఆర్డర్లు తీసుకుంటారు. స్పీడ్ పోస్టు ద్వారా గంజాయి ఆర్డర్లు సరఫరా చేస్తున్నారు. ఏడాదికి రూ.4 కోట్ల గంజాయి వ్యాపారం చేశారు. ఈ గంజాయి గ్యాంగ్‌కు సత్యం మిశ్రా కింగ్‌పిన్‌. రాహుల్ అనే డాక్టర్‌ అసలు లేరు. జార్ఖండ్‌కు వెళ్లి నిందితులను అరెస్టు చేశాం"- సజ్జనార్, సీపీ

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POLICE BUST GANJA SUPPLY GANG
POLICE BUST GANJA RACKET
HYDERABAD POLICE BUST GANJA RACKET
HYDERABAD POLICE BUST GANJA RACKET

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