అప్పట్లో క్యూనెట్, ఇప్పుడు ఇగ్నైట్ - 18 రోజుల్లోనే లోపలేసిన హైదరాబాద్ పోలీసులు
పేరు మార్చి ప్రజలను ఏమార్చేందుకు ప్రయత్నం చేసిన ముఠాను పట్టుకున్న పోలీసులు - ఇగ్నైట్ పేరుతో మోసాలకు ప్లాన్ చేసిన అంతర్జాతీయ ముఠా - 18 రోజుల్లోనే ఆరుగురిని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు
Published : June 11, 2026 at 8:25 PM IST
IGNITE Multi Level Money Circulation Scam : పేరు మార్చి ప్రజలను ఏమార్చేందుకు ప్రయత్నం చేసిన ముఠాను పోలీసులు పట్టుకున్నారు. మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ పేరిట దేశవ్యాప్తంగా వేల కోట్ల దోపిడీకి ప్లాన్ చేసిన అంతర్జాతీయ ముఠాను హైదరాబాద్ పోలీసులు గుట్టురట్టు చేశారు. గతంలో క్యూనెట్ పేరిట అనేక మందిని ముంచేసిన ఆ కేటుగాళ్లే, ఇప్పుడు ఇగ్నైట్ పేరుతో మోసాలకు పాల్పడుతున్నారని పోలీసులు గుర్తించారు. సంస్థను ప్రారంభించిన 18 రోజుల్లోనే గ్యాంగ్ను కటకటాల్లోకి నెట్టారు.
కొత్తగా ప్లాన్ చేసినా : రంగులు మార్చే ఊసరవెల్లిలా పాతికేళ్లుగా పలు పేర్లతో క్యూనెట్ సరికొత్త అవతారాలు ఎత్తుతోంది. చిన్న చిన్న పనులు చేసి కూడబెట్టిన సొమ్మును స్వాహా చేసేందుకు సిద్ధమైంది. గోల్డ్క్వెస్ట్, క్వెస్ట్నెట్, క్యూనెట్ వంటి అనేక పేర్లతో రూపాంతరం చెందుతూ వస్తున్న ఈ నెట్వర్క్, హైదరాబాద్ పోలీసుల కళ్లుగప్పేందుకు సరికొత్త ప్లాన్ వేసింది.
ఇగ్నైట్ పేరుతో చైన్ లింక్ దందా : ఈ సంవత్సరం మే 18వ తేదీన చండీగఢ్ కేంద్రంగా ఇండీకనెక్ట్ వెంచర్స్ అనే డమ్మీ సంస్థని రిజిస్టర్ చేసింది. దీని ద్వారా 'ఇగ్నైట్' అనే చైన్ లింక్ దందాను దేశవ్యాప్తంగా విస్తరించాలని పక్కాగా ప్లాన్ చేసింది. జనాలను ఆకర్షించేందుకు ఈ ముఠా ఎంచుకున్న మార్గాలు చాలా వినూత్నంగా ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. వాట్సాప్ గ్రూపులు, జూమ్ కాల్స్ మీటింగులు, ప్రముఖ షాపింగ్ మాల్స్ వేదికగా, మధ్యతరగతి, ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కుటుంబాలనే లక్ష్యంగా చేసుకున్నారని తెలిపింది.
మరికొంత మందిని చేర్పిస్తే కమీషన్ : మార్కెట్లో కేవలం రూ.600 మాత్రమే విలువ చేసే ఓ సాధారణ ఎలక్ట్రిక్ టూత్బ్రష్ చేతిలో పెట్టి, ఏకంగా సభ్యత్వ రుసుం పేరుతో ఏకంగా రూ.60 వేలు వసూలు చేసినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. తొలుత చేరిన వారు మరికొంత మందిని చేర్పిస్తే, భారీగా కమీషన్లు వస్తాయని ఆశచూపినట్లు విచారణలో వెల్లడైంది. ఆ దందా హైదరాబాద్లో కాలుమోపుతున్న తరుణంలోనే కొందరు బాధితులు ఎస్ఆర్నగర్, కాచిగూడ, పంజాగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్లలో ఫిర్యాదు చేశారు. రంగంలోకి దిగిన సీసీఎస్ పోలీసులు సాంకేతిక ఆధారాలతో వివరాలు సేకరించగా భారీ అంతర్జాతీయ కుట్రగా తేలింది. ఈ వివరాలతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు దేశవ్యాప్త మెరుపు దాడులు నిర్వహించారు.
కేరళ, ఉత్తరప్రదేశ్, దిల్లీ వంటి రాష్ట్రాల్లో ఏకకాలంలో దాడులు చేసి నెట్వర్క్ను నడిపిస్తున్న ఆరుగురు కీలక నిందితులను కటకటాల్లోకి పంపినట్లు హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ వెల్లడించారు. ఈ ముఠా బాధితుల నుంచి వసూలు చేసిన కోట్లాది రూపాయల సొమ్మును విదేశాలకు తరలిస్తున్నట్లు దర్యాప్తులో గుర్తించారు. షెల్ కంపెనీల ద్వారా ఏడు దశలుగా మారుస్తూ, హవాలా మార్గంలో క్రిప్టో కరెన్సీ రూపంలోకి మార్చి నేరుగా హాంగ్కాంగ్కు మళ్లించారు. ఈ అంతర్జాతీయ మనీలాండరింగ్ కోణాన్ని పూర్తిగా బయటపెట్టేందుకు కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలతో సమన్వయం చేసుకుంటున్నామని హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ తెలిపారు.
"రూ.5 వేల కోట్ల మేరకు మోసం చేసే ప్లాన్ వారి దగ్గర ఉంది. గతంలోనూ ఇదే ముఠా రూ.7500 కోట్ల వరకు మోసం చేశారు. లక్షల్లో బాధితులున్నారు. 2001 నుంచే వివిధ పేర్లతో మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇటీవల ఇగ్నైట్ పేరుతో కొత్త సంస్థను ప్రారంభించారు. మీరు జాయిన్ అయ్యాక మరొకరిని చేర్చుకోవాలని కోరితే అప్రమత్తం కావాలి, చట్టరీత్య అలాంటివి నేరం" - వీసీ సజ్జనార్, హైదరాబాద్ సీపీ