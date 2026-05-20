సైబర్‌ నేరగాళ్లకు ఘోస్ట్‌ సిమ్‌ కార్డులు - 66 మందిని అరెస్ట్‌ చేసిన పోలీసులు

Police Bust Ghost Sim Network
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 20, 2026 at 8:48 PM IST

Police Bust Ghost Sim Network : సైబర్ నేరగాళ్లకు సిమ్‌ కార్డులు సప్లై చేస్తున్నవారే లక్ష్యంగా హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైం పోలీసులు కీలక ఆపరేషన్‌ను నిర్వహించారు. ఆపరేషన్ ఆక్టోపస్ పేరుతో ఘోస్ట్ సిమ్ నెట్‌వర్క్‌ను ఛేదించారు. దేశవ్యాప్తంగా 13 రాష్ట్రాల్లో సాగిన ఆపరేషన్‌లో 66 మంది నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు. 1194 ఘోస్ట్ సిమ్ కార్డులు గుర్తించి 544 స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితులు దేశవ్యాప్తంగా 76 సైబర్ నేరాల్లో భాగస్వామ్యులైనట్లు గుర్తించారు. ఈ సిమ్‌ కార్డులు వాడి 101 కోట్లకు పైగా మోసాలకు పాల్పడినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.

హైదరాబాద్​ పోలీసుల భారీ ఆపరేషన్​ : సైబర్ నేరగాళ్లకు అస్త్రంగా మారుతున్న ఘోస్ట్ సిమ్ కార్డుల నెట్‌వర్క్‌ను లక్ష్యంగా చేసుకుని హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ విభాగం ఆపరేషన్ ఆక్టోపస్ 3.0ను నిర్వహించింది. గతంలో మ్యూల్ ఖాతాదారులపై ఆపరేషన్ ఆక్టోపస్ 1.0, నేరాలకు సహకరిస్తున్న బ్యాంకు అధికారులపై ఆపరేషన్ ఆక్టోపస్ 2.0 నిర్వహించగా తాజాగా సైబర్ నేరాలకు కీలకంగా నిలుస్తున్న ఘోస్ట్ సిమ్ వ్యవస్థపై ఆపరేషన్ ఆక్టోపస్ 3.0తో ఉక్కుపాదం మోపింది. 18 ప్రత్యేక బృందాలు దేశవ్యాప్తంగా 13 రాష్ట్రాల్లో ఏడు రోజుల పాటు దాడులు నిర్వహించాయి. మొత్తం 66 మంది నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు. అరెస్ట్ అయిన పీఓఎస్ ఏజెంట్లలో వొడాఫోన్ ఐడియాకు చెందిన 10 మంది, ఎయిర్‌టెల్‌ ఏడుగురు, జియోకు చెందిన ముగ్గురు ఉన్నట్లు హైదరాబాద్‌ సీపీ సజ్జనార్‌ తెలిపారు.

వినియోగదారులకు తెలియకుండానే సిమ్​కార్డులు : కొత్తసిమ్, మొబైల్ నంబర్ పొర్టబిలిటీ కేవైసీ కోసం వినియోగదారులు వచ్చినప్పుడు వారికి తెలియకుండానే అదనపు సిమ్ కార్డులను యాక్టివేట్ చేస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. మారుమూల, గిరిజన ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేకంగా క్యాంపులు ఏర్పాటు చేసి.. నిరక్షరాస్యులు, నిరుపేదలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారు. అక్రమంగా యాక్టివేట్ చేసిన సిమ్ కార్డులను భౌతికంగా విదేశాలకు తరలించాల్సిన అవసరం లేకుండానే ఈ-సిమ్‌గా మారుస్తున్నారు. విదేశాల నుంచి సైబర్ ముఠాలు మన దేశపు మొబైల్‌ నంబర్లతో దందా చేస్తున్నారు.

వాట్సాప్, టెలిగ్రామ్ ఖాతాలు తెరవడంతోపాటు మ్యాట్రిమోనియల్ సైట్లు, ప్రముఖ డేటింగ్ యాప్స్‌లో అత్యంత ఆకర్షణీయమైన నకిలీ ప్రొఫైల్స్ సృష్టిస్తున్నారన్నారు. ఘోస్ట్ సిమ్ నెట్‌వర్క్ వ్యవహారాన్ని హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ చాలా సీరియస్‌గా తీసుకున్నారు. త్వరలోనే టెలికాం సర్వీస్ ప్రొవైడర్ల ఉన్నతాధికారులతో సమావేశం కావాలని సీపీ సజ్జనార్ భావిస్తున్నారు. సైబర్ మోసానికి గురైతే వెంటనే 1930 టోల్ ఫ్రీ హెల్ప్‌లైన్ నంబర్‌కు కాల్ చేయాలని. లేదా www.cybercrime.gov.in లో ఫిర్యాదు చేయాని పోలీసులు తెలిపారు.

