పోలీసన్నా - ఇదేం చోద్యం : ఆరున్నరేళ్ల మనవరాలితో కారు డ్రైవింగ్
ఆరున్నరేళ్ల పాపతో కారు నడిపించిన పోలీస్ అధికారి - అడ్డుకున్న అటుగా వెళ్తున్న వాహనదారులు - జనాల ప్రశ్నలకు ఉదాసీనంగా జవాబిచ్చిన ఎస్సై తిరుపతి - ఎస్సైపై కేసు నమోదు చేసిన నార్సింగి పోలీసులు
Published : July 13, 2026 at 10:12 AM IST
Six Year Old Girl drive car Issue in Hyderabad : ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటించాలని, మైనర్ల చేత వాహనాలు నడపించవద్దని ప్రజలకు నిరంతరం అవగాహన కల్పించే పోలీస్ శాఖకు చెందిన ఓ అధికారి, తన ఆరేళ్ల మనవరాలితో కారు నడిపించిన ఘటన హైదర్షాకోట్లో ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. హడావిడిగా రాకపోకలు సాగించే రోడ్డుపై ఓ ఎస్సై ఆరున్నరేళ్ల వయసున్న తన మనవరాలికి కారు నేర్పిస్తుండగా స్థానికులు అడ్డుకున్న ఘటన నార్సింగి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధి గంధంగూడలో శనివారం సాయంత్రం వెలుగు చూసింది. తన కారు (టీఎస్ 07 జీపీ 7450)ను మనవరాలికి ఇచ్చిన ఎస్సైపై నార్సింగి పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
రద్దీ రోడ్డుపై మనవరాలి చేతికి స్టీరింగ్ : నార్సింగి ఇన్స్పెక్టర్ హరికృష్ణారెడ్డి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలో ఎస్సైగా పని చేస్తున్న పూజారి తిరుపతి తన మనవరాలికి గంధంగూడ రోడ్డులో కారు డ్రైవింగ్ నేర్పిస్తుండగా, ఆ మార్గంలో వెళుతున్న వారు అడ్డుకున్నారు. ప్రమాదం జరిగితే బాధ్యత ఎవరిదని గట్టిగా నిలదీశారు. దీంతో సదరు ఎస్సై స్పందిస్తూ, కారు ఆటోమేటిక్దని, కంట్రోల్ మొత్తం తన చేతిలో ఉంటుందని చెప్పి సమర్థించుకునే ప్రయత్నం చేశారు. అంతలో బాలిక 'మా తాతే ఓ ఎస్సై' అంటూ గంభీరంగా మాట్లాడటం అక్కడివారిని ఆశ్యర్యపరిచింది.
వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ : ఈ క్రమంలో రోడ్డుపై వాహనాలతో ట్రాఫిక్ స్తంభించింది. కొందరు ఈ ఘటనను వీడియో తీసి సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్ట్ చేశారు. వీడియోలో చిన్నారి డ్రైవింగ్ సీటులో కూర్చొని స్టీరింగ్ పట్టుకుని ఉండగా, పక్కనే కూర్చున్న ఆమె తాత అయిన పోలీస్ అధికారి స్టీరింగ్ను పట్టుకుని వాహనాన్ని నడిపిస్తున్న దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు క్షణాల్లోనే సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. దీనిపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు నార్సింగి పోలీసులు తెలిపారు.
బాధ్యతను గుర్తు చేయాల్సిన మీరే ఇలా? : అధికారి, బాలిక తీరుపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. మైనర్లకు వాహనాలు ఇవ్వొద్దంటూ ప్రచారం చేసే పోలీసులే నిబంధనలకు విరుద్ధంగా చిన్న పిల్లలకు కారు ఇవ్వడం ఏంటని సోషల్ మీడియా వేదికగా పెద్ద ఎత్తున ప్రశ్నిస్తున్నారు. చట్టాన్ని అమలు చేయాల్సిన బాధ్యత ఉన్న పోలీసు అధికారి ఇలాంటి చర్యకు పాల్పడటం పట్ల స్థానికులూ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వైరల్ అవుతున్న వీడియోపై ఉన్నతాధికారులు విచారణ జరిపి అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
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