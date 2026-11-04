రెండుమూడు వందలు డిపాజిట్ చేసి స్పానర్లు తీసుకుంటాడు - వాటితో ఏం చేస్తాడో తెలిస్తే షాకే!
Cars Spare Wheels Theft in Hyderabad - ఎంబీఏ మధ్యలోనే ఆపేసి దొంగతనాలకు అలవాటు పడ్డాడు. హైదరాబాద్లోని ఖరీదైన కార్ల స్పేర్ వీల్స్ను చోరీ చేస్తూ పోలీసులకు చిక్కాడు.
Published : November 4, 2026 at 8:10 PM IST
కష్టపడి గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తిచేశాడు. ఇంకా ఉన్నత చదువులు చదవాలనుకొని ఎంబీఏ మొదటి సంవత్సరంలో చేరాడు. చదువుతో పాటు జల్సాలపై మోజు పెరిగింది. ఫలితంగా చదువును గాలికొదిలి జులాయిగా తిరగడం ప్రారంభించాడు. చదువు పూర్తి చేయకపోయినా, అతని దగ్గర సంపాదనకు మాత్రం కొదవలేదు. వివిధ ప్రాంతాల్లో పంచర్ షాపుల వద్దకు వెళ్లి కొంత డబ్బు పూచీకత్తుగా పెట్టి బోల్ట్లు బిగించే స్పానర్లు తీసుకెళ్లేవాడు. మాట తప్పకుండా వాటిని జాగ్రత్తగా సదరు షాపులో అప్పగించి, ఇచ్చిన డబ్బు తీసుకెళ్లేవాడు. అందులో ఆదాయమార్గం ఏముంది అనే డౌట్ రాకుండా ఉండదు. తీసుకెళ్లిన స్పానర్లతో ఏమైనా మెకానిక్ పనిచేసేవాడేమో అనుకుంటున్నారా! అస్సలు కానేకాదు. మరి ఆ చిన్నపాటి పనిముట్లతో అతను చేస్తున్న పనేంటి? అది అతన్ని కటకటాల్లోకి ఎలా నెట్టింది?.
జల్సాలకు అలవాటు పడి చెడుమార్గంలో
హైదరాబాద్ మాసబ్ట్యాంక్ ఓవైసీ పురాకు చెందిన 23 ఏళ్ల సోబన్ అలీ ఖాన్ ఎంబీఏ మొదటి సంవత్సరంలో జల్సాలకు అలవాటు పడి చోరీల బాటపట్టాడు. నగరంలో రోడ్ల పక్కన, అపార్ట్మెంట్ల వద్ద పార్కింగ్ చేసిన కార్లే టార్గెట్గా రెక్కీ చేసేవాడు. స్పేర్ వీల్ చోరీల కోసం సోబన్ అలీఖాన్ ఓ కొత్త పంథాను ఎంచుకున్నాడు.
రెక్కీ నిర్వహించి ఆపై చోరీ
ముందుగా పార్క్ చేసిన ఖరీదైన కార్ల కోసం రెక్కీ నిర్వహించేవాడు. అనంతరం సమీపంలోని పంక్చర్ షాపుల వద్దకు వెళ్లి తన వాహనానికి పంక్చర్ అయిందని నమ్మించి, రూ.200 - రూ.300 సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ చెల్లించి, వీల్స్ తొలగించే పనిముట్లను తీసుకునేవాడు. వాటితో నిమిషాల వ్యవధిలోనే టార్గెట్ చేసిన కార్ల స్పేర్ వీల్స్ తొలగించి, ఆ పనిముట్లను తిరిగి పంక్చర్ షాపుల్లో ఇచ్చి తన డిపాజిట్ సొమ్మును వెనక్కి తీసుకునేవాడు. ఇలా దాదాపు 15కు పైగా స్పేర్ వీల్స్ చోరీలు చేశాడు. ఎక్కడా తనపై అనుమానం రాకుండా అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాడు.
అయితే హైదరాబాద్ నగరంలో ఖరీదైన కార్ల స్పేర్ వీల్స్ చోరీలపై వరుసగా ఫిర్యాదులు రావడంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. చోరీలు జరిగిన ప్రాంతాల వద్దనున్న సీసీ కెమెరాల ఆధారంగా దర్యాప్తు చేపట్టారు. విచారణలో భాగంగా స్పేర్ వీల్స్ను సోబన్ అలీ ఖాన్ చోరీ చేసినట్లుగా గుర్తించి అరెస్ట్ చేశారు. నిందితుడిపై అప్పటికే 11 కేసులున్నట్లు విచారణలో తేలింది.
"శోభన్ అలీఖాన్ అనే యువకుడు మాసాబ్ట్యాంక్లో ఉంటున్నాడు. ఎంబీఏ మధ్యలోనే ఆపేసి దొంగతనాలు చేయటం మొదలుపెట్టాడు. ఇలా హైదరాబాద్లోని 11 పోలీస్ స్టేషన్ల పరిధిలో చోరీలు చేశాడు. సీసీ కెమెరాల ఆధారంగా దర్యాప్తు చేపట్టి నిందితుడిని అరెస్ట్ చేశారు" - రామయ్య, గుడిమల్కాపూర్ సీఐ
విలువైన స్పేర్ వీల్స్
నిందితుడి వద్ద నుంచి దాదాపు రూ.7 లక్షలకుపైగా విలువైన 15 స్పేర్ వీల్స్, వాటి రిమ్లను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వాహనదారులు తమ కార్లను సురక్షితమైన ప్రాంతాల్లో, నిఘా ఉన్న ప్రదేశాల్లో పార్క్ చేయాలని సూచించారు. పార్కింగ్ ప్రాంతాల్లో అనుమానాస్పదంగా ఎవరైనా కనిపిస్తే వెంటనే సమాచారమివ్వాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
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