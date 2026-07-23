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క్యూనెట్ కేసులో ఐదుగురు నిందితుల అరెస్ట్ - గోవా నుంచి హైదరాబాద్​కు తరలింపు

క్యూనెట్ పిరమిడ్ మోసం కేసులో ఐదుగురు అరెస్టు - కేరళకు చెందిన ఐదుగురు నిందితులను హైదరాబాద్‌కు తరలింపు - పరారీలో ఉన్న ఇతర నిందితుల కోసం గాలిస్తున్న పోలీసులు

QNET Suspects Arrested
QNET Suspects Arrested (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 23, 2026 at 8:13 PM IST

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Hyderabad Police Arrest QNET Suspects : సులభంగా కోట్లు సంపాదించవచ్చనే ఆశ చూపించి, బహుళ అంచెల మార్కెటింగ్ పేరుతో అమాయకులను ముంచేస్తున్న క్యూనెట్ నెట్‌వర్క్ మోసంపై హైదరాబాద్ పోలీసులు ఉక్కుపాదం మోపారు. గోవాలోని ఓ స్టార్ రిసార్ట్‌లో విలాసవంతమైన జీవితం గడుపుతూ ఈవెంట్ నిర్వహిస్తున్న కేరళకు చెందిన ఐదుగురు కీలక సూత్రధారులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. వారి వద్ద నుంచి టయోటా ఫార్చ్యూనర్, కియా, ఎంజీ హెక్టర్ వంటి లగ్జరీ కార్లతో పాటు పలు డిజిటల్ ఆధారాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

రూ.3 నుంచి 4 లక్షలు సంపాదించవచ్చు : హైదరాబాద్‌కు చెందిన సర్దార్ శరణ్‌పాల్ సింగ్ హైదరాబాద్, బెంగళూరు నగరాల్లో జిమ్ ఏర్పాటు చేసేందుకు స్థలం కోసం వెతుకుతుండగా ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ద్వారా కేరళకు చెందిన మహ్మద్ ఫవాజ్ పరిచయమయ్యాడు. మంచి వ్యాపార అవకాశాలు ఉన్నాయని నమ్మించి శరణ్‌పాల్‌ సింగ్​ను బెంగళూరుకు పిలిపించారు. అక్కడ ఫవాజ్ అతని బృందం కలిసి క్యూనెట్ సంస్థను పరిచయం చేశారు. క్యుఐ గ్రూప్​తో అనుబంధం ఉందని, లగ్జరీ ఉత్పత్తుల విక్రయాల ద్వారా నెలకు రూ.3 నుంచి 4 లక్షలు సంపాదించవచ్చని కల్పిత కథలు చెప్పారు. పలు వీడియోల ద్వారా బాధితుడి నమ్మించినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.

క్యూనెట్ పిరమిడ్ మోసం కేసులో ఐదుగురు అరెస్టు
క్యూనెట్ పిరమిడ్ మోసం కేసులో ఐదుగురు అరెస్టు (ETV Bharat)

షరతు పెట్టడంతో అనుమానం : ఒత్తిడి తెచ్చి ఏకంగా రూ.7.50 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టించేందుకు ప్లాన్ చేశారు. వ్యాపారంలో పొజిషన్ రిజర్వ్ చేసుకోవడానికి, గోవాలో జరిగే లీడర్‌షిప్ ఈవెంట్ పాస్ కోసం తక్షణమే డబ్బులు కట్టాలనడంతో బాధితుడు రూ.25,000 యూపీఐ ద్వారా బదిలీ చేసుకున్నారు. అయితే, తన భార్య, స్నేహితుల సలహాతో అనుమానం వచ్చి విచారించగా, అది చట్టవిరుద్ధమైన పిరమిడ్ మనీ సర్క్యులేషన్ స్కీమ్ అని బాధితుడికి తెలిసింది. నిందితులు చాటింగ్‌లు, మెయిల్స్ వాడకుండా కేవలం జూమ్ కాల్స్, ఫోన్ కాల్స్‌లోనే మాట్లాడాలని షరతు పెట్టడం కూడా అనుమానాలకు బలమిచ్చింది. దీంతో బాధితుడు జూలై 16న హైదరాబాద్ సీసీఎస్ పోలీసులను ఆశ్రయించారు.

గోవా నుంచి హైదరాబాద్​కు తరలింపు : విచారణ చేపట్టిన పోలీసులకు క్యూనెట్ ప్రతినిధులు ఉత్తర గోవాలోని కాండోలిమ్‌లో ఉన్న నోవాటెల్ రిసార్ట్, స్పాలో ఓషన్ 25వ వార్షికోత్సవం పేరుతో గ్రాండ్ ఈవెంట్ నిర్వహిస్తున్నట్లు సమాచారం అందింది. ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్ నేతృత్వంలో ప్రత్యేక పోలీస్ బృందం గోవాకు చేరుకున్నారు. పోలీసుల రాకను గమనించి పరారయ్యేందుకు యత్నించిన ఐదుగురు నిందితులను పోలీసులు వెంటాడి పట్టుకున్నారు. అరెస్టైన వారిలో మహ్మద్ ఫవాజ్, అశ్విన్ సురేష్, విను జాన్సన్ డిక్రూజ్, మనోజ్ రవీంద్రన్ నాయర్, శివరాజన్ బలరాజ్ ఉన్నారు. వీరిని గోవాలోని మపుసా ఫస్ట్ క్లాస్ జ్యుడీషియల్ మేజిస్ట్రేట్ కోర్టులో నిందితులను ప్రవేశపెట్టిన పోలీసులు ట్రాన్సిట్ వారెంట్ పొంది హైదరాబాద్‌కు తరలించారు.

కఠిన క్రిమినల్ చర్యలు ఉంటాయి : ఉత్పత్తుల విక్రయం లేకుండా, కేవలం కొత్త సభ్యులను చేర్పించడం ద్వారా మాత్రమే లాభాలు వస్తాయని చెబితే అది పక్కా మోసం అని గుర్తించాలి. ఐటీ ఉద్యోగులు, నిరుద్యోగ యువత, గృహిణులను లక్ష్యంగా చేసుకుని బంధువులు, స్నేహితుల ద్వారానే ఈ వల విసురుతారు. ఇటువంటి చట్టవిరుద్ధమైన స్కీమ్‌లను ప్రచారం చేసినా ఈవెంట్‌లు నిర్వహించినా ప్రైజ్ చిట్స్ అండ్ మనీ సర్క్యులేషన్ స్కీమ్స్ (నిషేధ) చట్టం, 1978 కింద కఠిన క్రిమినల్ చర్యలు ఉంటాయని పోలీసులు హెచ్చిరించారు. అనుమానాస్పద స్కీమ్‌లపై వెంటనే డయల్ 100కి సమాచారం ఇవ్వాలని పోలీసులు విజ్జప్తి చేస్తున్నారు.

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QNET SUSPECTS ARREST IN GOA
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