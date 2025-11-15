ఐ బొమ్మ నిర్వాహకుల్లో కీలక వ్యక్తి అరెస్ట్ - నిందితుడి ఖాతాలోని రూ.3 కోట్లు ఫ్రీజ్
కరేబియన్ దీవుల్లో ఉంటూ ఐ బొమ్మ వెబ్సైట్ నిర్వహణ - దమ్ముంటే పట్టుకోవాలంటూ గతంలో సవాల్ విసిరిన ఐ బొమ్మ నిర్వాహకులు
Published : November 15, 2025 at 10:23 AM IST|
Updated : November 15, 2025 at 10:41 AM IST
Hyderabad Police Arrest iBOMMA Key Person : ఐ బొమ్మ నిర్వాహకుల్లో కీలక వ్యక్తిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. కీలక నిందితుడు ఇమ్మడి రవిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఇమ్మడి రవిని కూకట్పల్లిలో సైబర్క్రైమ్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. భార్యతో విడాకులు తీసుకుని ఒంటరిగా ఉంటున్న ఇమ్మడి రవి, కరేబియన్ దీవుల్లో ఉంటూ ఐ బొమ్మ వెబ్సైట్ నిర్వహణ చూసుకున్నారు. శుక్రవారం ఫ్రాన్స్ నుంచి హైదరాబాద్కు వచ్చాడు. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి, అతడి బ్యాంకు ఖాతాలోని రూ.3 కోట్లను ఫ్రీజ్ చేశారు. అనంతరం సర్వర్లు లాగిన్ చేయించి ,పైరసీ కంటెంట్ను పోలీసులు తనిఖీ చేశారు. ఓటీటీ కంటెంట్, తెలుగు సినిమాల పైరసీ విషయంలో గతంలో ఐ బొమ్మపై తెలుగు ఫిలిం యాంటీ పైరసీ టీమ్ ఫిర్యాదు చేసింది. దమ్ముంటే పట్టుకోవాలంటూ గతంలో ఐ బొమ్మ నిర్వాహకులు సవాల్ కూడా విసిరారు.
నలుగురు నిందితులు అరెస్టు : కొద్ది రోజుల క్రితం థియేటర్లో రికార్డు చేసే వారితో పాటు సర్వర్లు హ్యాక్ చేస్తున్న ప్రధాన నిందితులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ దర్యాప్తు క్రమంలో ఐ బొమ్మ వెబ్సైట్పై పోలీసులు దృష్టి పెట్టారు. దీంతో ఆ వెబ్సైట్ నిర్వాహకులు పోలీసులకు సవాల్ విసిరారు. దమ్ముంటే పట్టుకోవాలని ఛాలెంజ్ చేశారు. దీన్ని ఛాలెంజింగ్గా తీసుకున్న సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు ఆ వైబ్సైట్ కోసం పని చేస్తున్న నలుగురు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఉత్తర్ప్రదేశ్, బిహార్లలో ఐ బొమ్మకు ఏజెంట్లు ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ క్రమంలో పైరసీ వెబ్సైట్ నుంచి సోషల్ మీడియా వేదికగా ఓ ప్రకటన వచ్చింది. తాము ఎప్పుడూ తెలుగు వారి గురించి ఆలోచిస్తామని అందులో పేర్కొన్నారు.
సినిమా ఇండస్ట్రీకి రూ.3,700 కోట్లు నష్టం : సినిమా పరిశ్రమకు పెను సవాల్గా మారిన పైరసీ భూతాన్ని తరిమికొట్టాలని సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు భావిస్తున్నారు. తెలుగు, ఇతర భాషల్లోని సినిమాలను పైరసీ చేస్తూ సినిమా ఇండస్ట్రీకి దాదాపు రూ.3,700 కోట్లు నష్టం జరిగిందని పోలీసులు తెలిపారు. గతంలో హ్యాష్ ట్యాగ్ సింగిల్ సినిమా పైరసీపై పోలీసులకు కంప్లైంట్ అందింది. ఆ పైరసీ ముఠా సభ్యులు నెదర్లాండ్, దుబాయి, మయన్మార్లో ఉన్నట్లు గుర్తించారు.
‘ఐ బొమ్మ’పై పోలీసుల దృష్టి - సంచలన ప్రకటన విడుదల చేసిన పైరసీ వెబ్సైట్