ఐ బొమ్మ నిర్వాహకుల్లో కీలక వ్యక్తి అరెస్ట్​ - నిందితుడి ఖాతాలోని రూ.3 కోట్లు ఫ్రీజ్

కరేబియన్ దీవుల్లో ఉంటూ ఐ బొమ్మ వెబ్‌సైట్ నిర్వహణ - దమ్ముంటే పట్టుకోవాలంటూ గతంలో సవాల్ విసిరిన ఐ బొమ్మ నిర్వాహకులు

Police arrest key person in iBomma management
Police arrest key person in iBomma management (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 15, 2025 at 10:23 AM IST

Updated : November 15, 2025 at 10:41 AM IST

Hyderabad Police Arrest iBOMMA Key Person : ఐ బొమ్మ నిర్వాహకుల్లో కీలక వ్యక్తిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. కీలక నిందితుడు ఇమ్మడి రవిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఇమ్మడి రవిని కూకట్​పల్లిలో సైబర్​క్రైమ్​ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. భార్యతో విడాకులు తీసుకుని ఒంటరిగా ఉంటున్న ఇమ్మడి రవి, కరేబియన్​ దీవుల్లో ఉంటూ ఐ బొమ్మ వెబ్​సైట్​ నిర్వహణ చూసుకున్నారు. శుక్రవారం ఫ్రాన్స్​ నుంచి హైదరాబాద్​కు వచ్చాడు. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి, అతడి బ్యాంకు ఖాతాలోని రూ.3 కోట్లను ఫ్రీజ్​ చేశారు. అనంతరం సర్వర్లు లాగిన్​ చేయించి ,పైరసీ కంటెంట్​ను పోలీసులు తనిఖీ చేశారు. ఓటీటీ కంటెంట్​, తెలుగు సినిమాల పైరసీ విషయంలో గతంలో ఐ బొమ్మపై తెలుగు ఫిలిం యాంటీ పైరసీ టీమ్​ ఫిర్యాదు చేసింది. దమ్ముంటే పట్టుకోవాలంటూ గతంలో ఐ బొమ్మ నిర్వాహకులు సవాల్ కూడా విసిరారు.

నలుగురు నిందితులు అరెస్టు : కొద్ది రోజుల క్రితం థియేటర్​లో రికార్డు చేసే వారితో పాటు సర్వర్లు హ్యాక్​ చేస్తున్న ప్రధాన నిందితులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ దర్యాప్తు క్రమంలో ఐ బొమ్మ వెబ్​సైట్​పై పోలీసులు దృష్టి పెట్టారు. దీంతో ఆ వెబ్​సైట్​ నిర్వాహకులు పోలీసులకు సవాల్​ విసిరారు. దమ్ముంటే పట్టుకోవాలని ఛాలెంజ్ చేశారు. దీన్ని ఛాలెంజింగ్​గా తీసుకున్న సైబర్​ క్రైమ్​ పోలీసులు ఆ వైబ్​సైట్​ కోసం పని చేస్తున్న నలుగురు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఉత్తర్​ప్రదేశ్​, బిహార్​లలో ఐ బొమ్మకు ఏజెంట్లు ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ క్రమంలో పైరసీ వెబ్​సైట్​ నుంచి సోషల్​ మీడియా వేదికగా ఓ ప్రకటన వచ్చింది. తాము ఎప్పుడూ తెలుగు వారి గురించి ఆలోచిస్తామని అందులో పేర్కొన్నారు.

సినిమా ఇండస్ట్రీకి రూ.3,700 కోట్లు నష్టం : సినిమా పరిశ్రమకు పెను సవాల్​గా మారిన పైరసీ భూతాన్ని తరిమికొట్టాలని సైబర్​ క్రైమ్​ పోలీసులు భావిస్తున్నారు. తెలుగు, ఇతర భాషల్లోని సినిమాలను పైరసీ చేస్తూ సినిమా ఇండస్ట్రీకి దాదాపు రూ.3,700 కోట్లు నష్టం జరిగిందని పోలీసులు తెలిపారు. గతంలో హ్యాష్​ ట్యాగ్​ సింగిల్​ సినిమా పైరసీపై పోలీసులకు కంప్లైంట్​ అందింది. ఆ పైరసీ ముఠా సభ్యులు నెదర్లాండ్​, దుబాయి, మయన్మార్​లో ఉన్నట్లు గుర్తించారు.

IBOMMA
IBOMMA KEY PERSON ARREST

