క్యూనెట్ కేసులో 32 మంది అరెస్ట్ - భారీగా ఒప్పంద పత్రాలు, లాప్టాప్లు, వస్తువులు స్వాధీనం
Published : March 23, 2026 at 10:16 PM IST
CP Sajjanar on Qnet Scams In Hyderabad : పిరమిడ్ తరహాలో మల్టీలెవల్ మార్కెటింగ్ చేస్తూ అధిక లాభాలు వస్తాయని అమాయకులను మోసం చేస్తున్న క్యూనెట్ సంస్థపై పోలీసులు మరోసారి కొరడా ఝుళిపించారు. తెలంగాణ, ఏపీ, కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో సోదాలు నిర్వహించి నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ మేరకు వివరాలను మీడియా సమావేశంలో సీపీ సజ్జనార్ వెల్లడించారు.
క్యూనెట్ కేసులో 32 మంది అరెస్టు : దేశవ్యాప్తంగా కోట్ల రూపాయలు మోసం చేసిన క్యూనెట్ సంస్థ కేసులో 32 మందిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. మూడు రాష్ట్రాల్లో సోదాలు నిర్వహించి వారిని అరెస్టు చేసినట్టు హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ వెల్లడించారు. క్యూనెట్పై తెలంగాణలో 68, హైదరాబాద్లో 22 కేసులు ఉన్నట్టు సజ్జనార్ చెప్పారు. మొత్తం 27చోట్ల సోదాలు చేసి 32 మందిని అరెస్ట్ చేశారు. వీరిలో 11మంది మహిళలు ఉండగా నిందితుల నుంచి భారీగా ఒప్పంద పత్రాలు, లాప్టాప్లు, వస్తువులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
వెల్నెస్ ప్రొడక్ట్స్, బిస్కెట్స్, హెల్త్ఫుడ్స్ తయారీ పేరిట ప్రజల్లోకి వెళ్తూ ట్రాప్లోకి దించుతున్నారని సీపీ సజ్జనార్ తెలిపారు. సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగులను టార్గెట్ చేస్తూ వాళ్లకు ప్రొడక్ట్ చూపెట్టి సైడ్ ఇన్కమ్ పేరుతో ట్రాప్ చేస్తున్నారన్నారు. ఉద్యోగస్థులు పెట్టుబడి పెట్టడానికి డబ్బులు లేకపోతే వాళ్లే ప్రైవేట్ ఫైనాన్స్ ద్వారా ఇప్పించి అధికంగా డబ్బులు వసూలు చేశారని వెల్లడించారు. మోసపోయిన ఉద్యోగుల్లో ప్రముఖ ఐటి కంపెనీల వాళ్లే అధికంగా ఉన్నారని పేర్కొన్నారు.
"దేశావ్యాప్తంగా కోట్ల రూపాయలు మోసం చేస్తున్న క్యూ నెట్ కేసులో కీలక వ్యక్తులను అరెస్ట్ చేశాం. క్యూనెట్ పై తెలంగాణ లో 68, హైదరాబాద్ లో 22కేసులు ఉన్నాయి. ఇటీవల మరో నాలుగు కేసులు నమోదు అయ్యాయి. స్పెషల్ బ్రాంచ్ జాయింట్ సిపి ఆధ్వర్యంలో లో దీనిపై ప్రత్యేక టీమ్ ఫామ్ చేసాంమూడు రాష్ట్రలో 27ప్రాంతాల్లో సోదాలు చేసి 32మందిని అరెస్ట్ చేసాం. ఐటీ ఉద్యోగులను సెకండ్ ఇంకమ్ పేరుతో ఎక్కువగా ఆకర్షిస్తున్నారు. గతంలో వెల్నెస్ ప్రాడక్ట్స్ అమ్మేవారు కానీ ఇప్పుడు బిస్కెట్లు, తేనే ఇతర వస్తువులు అమ్ముతున్నారు. ఐటీ ఉద్యోగులను సెకండ్ ఇంకమ్ పేరుతో ఎక్కువగా ఆకర్షిస్తున్నారు. సులభంగా డబ్బు లు సంపాదించవచ్చని ఆశజూపి అమాయకుల చెత పెట్టుబడి పెట్టిస్తున్నారు. ఈ కేసుపై ఈడీకి సమాచారం ఇస్తాము. ఐటి కంపెనీలకు కూడా లేఖలు రాశాం"- సజ్జనార్, సీపీ
క్యూనెట్ గుట్టురట్టు చేసిన పోలీసులు : స్కీమ్ చేరే ముందు సంస్థ పేరు చెప్పకుండా అఫిడవిట్ పై సంతకాలు చేయించుకుంటున్నారు. 4లక్షలు కట్టి స్కీమ్ లో చేరిన తర్వాత ఇతరులను చేరిస్తేనే లాభాలు ఇస్తామని మోసం చేస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఇటీవల మరో నాలుగు కేసులు నమోదు కాగా వాటి దర్యాప్తుకు ప్రత్యేక బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసినట్లు హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ వెల్లడించారు.