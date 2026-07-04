హైదరాబాద్లో ఆహార కల్తీపై హెచ్-ఫాస్ట్ ఉక్కుపాదం - 100 రోజుల్లో 185 కేసులు నమోదు
నగరంలో కల్తీ ఆహారంపై ఉక్కుపాదం మోపుతున్న హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ - హెచ్-ఫాస్ట్ పేరుతో ప్రత్యేక బృందం వంద రోజుల్లోనే రికార్డు స్థాయి దాడులు - నగరవ్యాప్తంగా 185 కేసులు నమోదు
Published : July 4, 2026 at 10:11 PM IST
H-Fast Cracks Down on Food Adulteration : కాదేదీ నకిలీకి అనర్హం అన్నట్లు కాసుల కక్కుర్తితో కొందరు కేటుగాళ్లు పసిబిడ్డలు తాగే పాల నుంచి తినే అన్నం వరకు ప్రతి దాంట్లో కల్తీ చేస్తూ ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్నారు. అలాంటి కల్తీ ముఠాల ఆగడాలపై హైదరాబాద్ పోలీసులు ఉక్కుపాదం మోపుతున్నారు. 'హెచ్-ఫాస్ట్' పేరుతో రంగంలోకి దిగిన ప్రత్యేక బృందం వంద రోజుల్లోనే రికార్డు స్థాయిలో కల్తీ సామ్రాజ్యం పునాదులు కదిలించింది.
హెచ్ఫాస్ట్ పేరుతో ప్రత్యేక బృందం : కొందరు అక్రమార్కులు ఆహార పదార్ధాలు కల్తీ చేస్తు యావత్ సమాజంపై నిశ్శబ్ద దాడికి దిగుతున్నారు. ఒకప్పుడు స్వచ్ఛమైన ఆహారంతో నూరేళ్లు సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో జీవిస్తే నేడు కల్తీ విషంతో సగటు ఆయుష్షు సగానికి పడిపోతోంది. రసాయనాలు, నాణ్యత లేని పదార్థాలతో జనం ఆరోగ్యంపై చెలగాటం ఆడుతున్నారు. కల్తీఆహారంపై ఉక్కుమోదం మోపాలన్న ప్రభుత్వ ఆదేశాలతో హైదరాబాద్ పోలీసులు చర్యలు చేపట్టారు. హెచ్ ఫాస్ట్ పేరిట ప్రత్యేక బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసి కల్తీ పదార్ధాలపై కఠిన చర్యలు చేపడుతున్నారు. కల్తీ లేని స్వచ్ఛమైన ఆహారం పొందడం ప్రతి పౌరుడి హక్కు అని టాస్క్ఫోర్స్ డీసీపీ వైభవ్ గైక్వాడ్తెలిపారు. ఆ హక్కును కాపాడుతూ భావితరాలకు సురక్షితమైన భవిష్యత్తును అందించడమే లక్ష్యంగా హెచ్-ఫాస్ట్ నిఘా పనిచేస్తుందని వైభవ్ వెల్లడించారు.
వంద రోజుల్లోనే రికార్డు స్థాయి దాడులు : టాస్క్ ఫోర్స్ డీసీపీ నేతృత్వంలో 36 మంది సుశిక్షితులైన అధికారులతో పనిచేస్తున్న హెచ్-ఫాస్ట్ క్షేత్రస్థాయిలో కల్తీ రక్కసిని కూకటివేళ్లతో పెకిలించేందుకు ప్రణాళికాబద్ధంగా అడుగులు వేస్తోంది. వంద రోజుల్లో నగరవ్యాప్తంగా వివిధ జోన్ల పరిధిలో 185 కేసులు నమోదు చేసి, సుమారు 121.87 టన్నుల ప్రమాదకరమైన కల్తీ ఆహార పదార్థాలను స్వాధీనం చేసుకుంది. రాజేంద్రనగర్ జోన్లో 55, గోల్కొండ జోన్లో 44, సికింద్రబాద్ జోన్లో35, చార్మినార్ జోన్లో 21, శంషాబాద్ జోన్ 13, జూబ్లీహిల్స్ జోన్లో 12, ఖైరతాబాద్ జోన్లో 5 ఆహార కల్తీ కేసులు నమోదైనట్టు అధికారులు తెలిపారు. ఆయా కేసుల్లో 27వేల 25 కేజీల కల్తీ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ నకిలీ నిల్వలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కృత్రిమరసాయనాలతో పండ్లను మగ్గబెట్టే 16 ముఠాల గుట్టురట్టు చేసి 25 వేల 845 కేజీల పండ్లను సీజ్ చేశారు. చికెన్ వ్యర్థాల విక్రయాలకు సంబంధించిన 6 కేసుల్లో ఏకంగా 60 టన్నులకుపైగా చికెన్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిల్వ పచ్చళ్లు, కల్తీ కోవా, నకిలీ టీ పొడి, కల్తీ క్రీమ్, కల్తీ నెయ్యి, నాణ్యత లేని డ్రై ఫ్రూట్స్, కల్తీ పెరుగు, కల్తీ పనీర్ను స్వాధీనం చేసుకున్నట్టు అధికారులు తెలిపారు.
హోటళ్ల నిర్వాహకులకు కఠిన మార్గదర్శకాలు జారీ : ఆహార కల్తీ నివారణ అనేది కేవలం ఒకే విభాగానికి పరిమితమైన అంశం కాదు. అందుకే హెచ్-ఫాస్ట్ విభాగం, జీహెచ్ఎంసీ, ఫుడ్ సేఫ్టీ, వెటర్నరీ విభాగాల అధికారులతో సంపూర్ణ సమన్వయంతో క్షేత్రస్థాయిలో పని చేస్తోంది. పోలీసు చర్యలతో పాటు జీహెచ్ఎంసీ ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులకు తదుపరి చర్యల నిమిత్తం మరో 247 కేసులు అప్పగించారు. అందులో పనీర్ అవుట్లెట్లపై 70 కేసులు, ప్రజల నుంచినేరుగా వచ్చిన ఫిర్యాదులపై 90 కేసులు ఉన్నాయి. సమోసా తయారీ కేంద్రాలు వాటర్ ప్యాకింగ్ ప్లాంట్లు, బేకరీలు, హాస్టళ్లు, జెప్టో వంటి ఆన్లైన్ డెలివరీ సంస్థలపైనా కేసులు దాఖలయ్యాయి. కల్తీ నియంత్రణసహా నివారణ చర్యలపై పోలీస్ ఉన్నతాధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. ఈమేరకు హైదరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలోని హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, బేకరీల నిర్వాహకులతో ప్రత్యేక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి కఠినమైన మార్గదర్శకాలను జారీ చేశారు.
హెచ్-ఫాస్ట్ ప్రారంభించిన తక్కువ రోజుల్లోనే అద్భుత ఫలితాలు సాధించడంపై హైదరాబాద్ సీపీ వీసీ సజ్జనర్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ప్రజల నుంచి ప్రతి రోజు సగటున 15 వరకు కల్తీ ఆహార సమాచారం అందుతోందని, ప్రజల మద్దతు అభినందనీయమని కొనియాడారు. ఈ మహమ్మారిని అరికట్టడంలో పౌరుల భాగస్వామ్యం అత్యంత కీలకమన్న సీపీ ఆహార కల్తీ జరిగినట్టు తెలిస్తే వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
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