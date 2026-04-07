ETV Bharat / state

నగరంలో నానాటికీ పెరుగుతున్న ట్రాఫిక్ సమస్య - కార్​ పూలింగే సరైన పరిష్కారమా?

సింగిల్ రైడ్​లతో నగరంలో ట్రాఫిక్​ ఇబ్బందులు - కార్​ పూలింగ్ లేదా బైక్​ షేర్​తో చిక్కులు దూరం - ప్రజా రవాణా వ్యవస్థను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరుతున్న పోలీసులు

Etv Bharat
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 7, 2026 at 7:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

carpooling services in Hyderabad : హైదరాబాద్​ నగరంలో ఐటీ సెక్టార్​లో వేల సంఖ్యలో ఐటీ, వాణిజ్య, వ్యాపార సంస్థలు ఉన్నాయి. వీటిలో లక్షలాది మంది రోజూ విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. వారిలో చాలా మంది సింగిల్ రైడింగ్​తో ప్రయాణాలు సాగిస్తుండటంతో కొన్ని సమయాల్లో తీవ్ర ట్రాఫిక్ సమస్య తలెత్తుతోంది. ఈ ప్రాంతంలో గంటకు సుమారు 10 వేలకు పైగా వాహనాలు రాకపోకలు సాగిస్తుంటాయని ఓ అధ్యయనంలో వెల్లడైంది. అధికశాతం మంది ఉద్యోగులు కార్లలో, బైక్‌లపై ఒక్కొక్కరే ప్రయాణం చేస్తున్నారు.

కార్​ పూలింగ్​తో ట్రాఫిక్ చిక్కులు దూరం : వర్షం కురిసిన సందర్భాల్లో ప్రతిసారీ హైటెక్‌ సిటీ, మాదాపూర్, ఫైనాన్షియల్‌ డిస్ట్రిక్ట్, కొండాపూర్, గచ్చిబౌలి తదితర ప్రాంతాల్లో వాహనదారులు నరకయాతన అనుభవిస్తున్నారు. ఈ సమస్యకు పరిష్కారం చూపే దిశగా గచ్చిబౌలి, హైటెక్‌ సిటీ, మైండ్‌స్పేస్, సైబరాబాద్‌ ప్రాంతాల్లో కార్‌ పూలింగ్‌ లేదా బైక్‌ షేర్‌తో పాటు ఆర్టీసీ, మైట్రో సేవలను విరివిగా ఉపయోగించుకోవాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. పూలింగ్‌ విధానాన్ని ప్రోత్సహించి ట్రాఫిక్ సమస్యకు చెక్​ పెట్టేందుకు ఇతర ప్రభుత్వ విభాగాలతో కలిసి కార్యాచరణ రూపొందిస్తున్నారు. నగరవాసులు వ్యక్తిగతంగా ఉపయోగించే కార్లలో దాదాపు 75 శాతం వరకు ఒకరిద్దరు మాత్రమే ఉంటున్నారు. భాగ్యనగరంలో రోడ్లను ఎంతగా విస్తరించినప్పటికీ పెరుగుతున్న వాహనరద్దీకి మాత్రం సరిపోవడం లేదు. దీంతో కారు పూలింగ్‌ విధానంతో సమస్యకు చెక్ పెట్టవచ్చన్నది ట్రాఫిక్‌ పోలీసుల ఆలోచనగా తెలుస్తోంది.

ప్రయోజనాలెన్నో :

  • కారులో లేదా ద్విచక్రవాహనంపై ఒక్కరే ప్రయాణించడం కంటే సహచరులతో కలిసి రాకపోకలు సాగించవచ్చు. ఒక్కో రోజు ఒక్కొక్కరు వాహనం డ్రైవ్ చేయాలి. ప్రయాణ ఖర్చు పంచుకోవడం వల్ల ఆయిల్​ వ్యయ భారమూ కొంత తగ్గుతుంది.
  • ఇప్పటికే హైటెక్‌ సిటీ, గచ్చిబౌలి, మాదాపూర్, సైబరాబాద్‌ ప్రాంతాల్లో కార్‌ పూలింగ్, బైక్‌ షేర్‌ల కోసం క్విక్‌ రైడ్, పూలిట్‌ లాంటి పలు యాప్‌లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
  • ప్రభుత్వం, పోలీసులు సంయుక్తంగా ఆయా సంస్థలు పూలింగ్‌ యాప్‌లు, రూట్‌ బేస్డ్‌ కారు పూలింగ్‌ నెట్‌వర్క్‌లను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చినట్లయితే ఉద్యోగులకు భద్రత కూడా ఉంటుంది.
  • మియాపూర్‌-గచ్చిబౌలి, కూకట్‌పల్లి నుంచి హైటెక్‌ సిటీ, హైటెక్‌ సిటీ, ఫైనాన్షియల్‌ డిస్ట్రిక్, కొండాపూర్‌ ప్రాంతాల్లో పలు రకాల కార్‌ పూలింగ్‌ సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. చాలామంది ఐటీ ఉద్యోగులు, ఇతరులు వీటిని సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నారు.
  • ప్రజారవాణా వ్యవస్థను సద్వినియోగం చేసుకోవడం వల్ల ప్రభుత్వానికి కూడా ఆదాయం సమకూరుతుంది.
  • కార్​పూలింగ్, బైక్​ షేరింగ్ లాంటి వాటివల్ల సమయం, డబ్బు ఆదా అవుతుంది.
  • ఈ సేవలను ఉపయోగించుకోవడం వల్ల ట్రాఫిక్​ అంతరాయం ఏర్పడకుండా ఉంటుంది.
  • మన గమ్యస్థానానికి నేరుగా బస్సు వెళ్లే అవకాశం ఉండొచ్చు లేకపోవచ్చు. స్థానికంగా ఉండే ఆటోలు, ఇతర వాహనాలకు అదనపు ఖర్చు కాకుండా కార్​ పూలింగ్‌తో నేరుగా వెళ్లవచ్చు. బస్సులు, రైళ్లు సకాలంలో దొరక్కపోవడం వల్ల ముఖ్యమైన పనులు ఆలస్యం కాకుండా చూసుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. దీనివల్ల సమయం ఆదా అవుతుంది.
  • రోజూ ఒక్కరే ప్రయాణం చేయడం వల్ల బోరు కొడుతుంది. కార్ పూలింగ్‌ విధానంలో నలుగురు కలిసి వెళ్లడం వల్ల ప్రయాణం సరదాగా, సాఫీగా సాగేందుకు అవకాశం ఏర్పడుతుంది. ఎక్కువ మంది ఉంటే రాత్రి వేళల్లో జరిగే ప్రమాదాలు తగ్గేందుకు అవకాశం ఉంది.

అప్రమత్తత అవసరం : కార్ పూలింగ్ వల్ల అనేక ప్రయోనాలున్నప్పటికీ అప్రమత్తంగా ఉండాలంటున్నారు అనుభవజ్ఞులు. అనధికారిక కార్‌ పూలింగ్‌ నిర్వాహకుల కారణంగా మహిళలకు భద్రత సమస్యలు, దొంగతనాల భయం ఉండే అవకాశం ఉంది. ప్రయాణ ఖర్చులు లెక్కల్లో పక్కాగా లేకుంటే వివాదాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

TAGGED:

CARPOOLING SERVICES IN HYDERABAD
ADVANTAGES OF CARPOOLING SERVICES
కార్​పూలింగ్​తో ప్రయోజనాలు ఇవే
Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.