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అమెరికాలో మేడ్చల్ జిల్లా యువకుడి ​హత్య - పిజ్జా డెలివరీ చేయడానికి వెళ్లగా దుండగుల కాల్పులు

కేడబ్ల్యూసీ కంపెనీలో జాబ్ చేస్తున్న అన్షుల్ - వీకెండ్​లో పిజ్జా డెలివరీ బాయ్​గా పని - హఠాత్తుగా దాడి చేసిన దుండగులు - తల వెనుక భాగంలో బుల్లెట్ తగిలి అక్కడికక్కడే మృతి

Hyderabad Person Died in America
Hyderabad Person Died in America (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 7, 2026 at 12:21 PM IST

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Hyderabad Person Died in America : అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నచోట నైపుణ్యాలు కనబరిచి, జీవితాన్ని గొప్పగా తీర్చిదిద్దుకోవాలని తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి ఎందరో విద్యార్థులు అమెరికా, యూకే మొదలైన విదేశాలకు వెళ్తుంటారు. అక్కడ విద్య కొనసాగిస్తూనే, అదనపు ఆదాయం కోసం పార్ట్​ టైమ్​ జాబ్​లు చేస్తూ చదువును కొనసాగిస్తుంటారు. అలా అమెరికాలో జాబ్​ చేస్తున్న ఓ తెలంగాణ యువకుడు గుర్తు తెలియని దుండగులు జరిపిన కాల్పుల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయాడు.

అసలు ఏం జరిగిందంటే? : తెలంగాణకు చెందిన యువకుడు అమెరికాలో దారుణ హత్యకు గురయ్యాడు. పిజ్జా డెలివరీ కోసం వెళ్లినప్పుడు దుండగులు కాల్పులు జరపడంతో తీవ్రంగా గాయపడి అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. కుటుంబ సభ్యులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, మేడ్చల్‌-మల్కాజిగిరి జిల్లా గుండ్లపోచంపల్లికి చెందిన కుంచ శ్రీనివాస్, నీలిమ దంపతుల కుమారుడు కుంచ అన్షుల్‌ 2023లో అమెరికా వెళ్లారు. కేడబ్ల్యూసీ కంపెనీలో జాబ్​ చేస్తున్నారు. నార్త్‌ ఫిలడెల్ఫియాలో ఉంటున్నారు. అదనపు ఆదాయం కోసం వీకెండ్​లో పిజ్జా డెలివరీ బాయ్‌గా పని చేసేవారు.

Hyderabad Person Died in America
మృతుడు అన్షుల్ (Eenadu)

డెలివరీ చేయడానికి అర్ధరాత్రి వెళ్లిన అన్షుల్ : ఎడ్‌గ్లీ స్ట్రీట్‌లోని రేమండ్‌ రోజెస్‌ హోమ్స్‌ ప్రాంగణంలో నిర్మానుష్యంగా ఉండే ఇంటికి శుక్రవారం రాత్రి మూడు పిజ్జాల డెలివరీ ఆర్డర్‌ వచ్చింది. అన్షుల్ డెలివరీ చేయడం కోసం రాత్రి 12.30 గంటల సమయంలో ఆ ఇంటికి వెళ్లారు. అన్షుల్ డెలివరీ చేయడం కోసం తన వాహనం దిగి, ఆర్డర్ వచ్చిన ఇంటి పరిసరాల్లోకి వెళ్లారు. కొద్ది సమయంలోనే మాస్కులు ధరించిన గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు హఠాత్తుగా వచ్చి మూడు రౌండ్లు కాల్పులు జరిపారు. దీంతో అన్షుల్ తల వెనక భాగంలో బుల్లెట్ తగిలి గాయాలు కావడంతో తీవ్రంగా గాయపడి అక్కడికక్కడే కుప్పకూలారు.

మూడు బుల్లెట్​ షెల్స్​ స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు : అక్కడి నుంచి వెళ్తున్న కొందరు అన్షుల్​ను చూసి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. అన్షుల్ హత్యకు దారితీసిన కారణాలేమిటో తెలియ రాలేదని, ఘటనా స్థలంలో మూడు బుల్లెట్‌ షెల్స్‌ స్వాధీనం చేసుకున్నామని పోలీసులు తెలిపారు. తమ సోదరుడు అన్షుల్ మృతదేహం అమెరికా నుంచి భారత్​కు తీసుకువచ్చేలా ప్రభుత్వం చొరవ చూపించాలని అతడి సోదరి మీడియా ముందు విలపించారు. ప్రయోజకుడు అవుతాడనుకున్న కుమారుడు దుండగుల చేతుల్లో చనిపోవడంతో కుటుంబమంతా దుఃఖ సంద్రంలో మునిగిపోయింది.

అమెరికాలో కాల్పులు - తెలంగాణ విద్యార్థి మృతి

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TAGGED:

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