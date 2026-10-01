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ఐటీ ఉద్యోగులకు 'కరెంట్​ కష్టాలు' - తరచూ పవర్​ కట్స్​తో 'వర్క్​ ఫ్రమ్​ హోం'కు ఇబ్బందులు

కరెంట్ కోతలతో హైదరాబాద్ నగరవాసులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. వర్క్‌ ఫ్రం హోం ఉద్యోగులు విద్యుత్​ పోగానే వెంటనే ఎక్స్‌ వేదికగా పోస్టులు చేస్తున్నారు. అధికారులు స్పందించి నిరంతరం కరెంట్ సరఫరా చేయాలని కోరుతున్నారు.

Power Cuts in Hyderabad
విద్యుత్ సరఫరా అంతరాయంతో ఇబ్బందులు పడుతున్న ప్రజలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 1, 2026 at 10:14 AM IST

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Power Cuts in Hyderabad : గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్​లో విద్యుత్ డిమాండ్‌ నూతన రికార్డులకు చేరింది. సోమవారం గరిష్ఠ డిమాండ్‌ 4,072 మెగా వాట్లుగా నమోదైంది. సెప్టెంబర్​ 15న ఏకంగా 4,176 మెగావాట్లుగా నమోదైన సంగతి తెలిసిందే. ఎల్‌నినో ప్రభావంతో వానలు లేకపోవడం వల్ల పగలూ రాత్రి సాధారణం కంటే అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. దీంతో విద్యుత్తు వాడటం అమాంతం పెరిగిపోయింది. ఒక్క రోజులో సుమారుగా 80 మిలియన్‌ యూనిట్ల విద్యుత్​ను హైదరాబాద్​ నగరవాసులు వాడుతున్నారు. ఇటీవల కాలంలో పలుమార్లు గచ్చిబౌలి, శివరాంపల్లి 132 కేవీ ఉప కేంద్రాల నుంచి సమీపంలోని 33 కేవీ ఉప కేంద్రాలకు సరఫరాలో సమస్యలు తలెత్తాయి.

సెంట్రల్‌ బ్రేక్‌ డౌన్‌ వ్యవస్థ లేదు

గతంతో పోలిస్తే బ్రేక్‌ డౌన్​లు తగ్గినా ఇప్పటికీ హైదరాబాద్​ శివార్లలో విద్యుత్ అంతరాయాల సమస్యలు ఎక్కువగా వేధిస్తూనే ఉన్నాయి. మెట్రో జోన్‌తో పోలిస్తే మేడ్చల్‌, రంగారెడ్డి జోన్ల పరిధిలోని సర్కిళ్లలో సెంట్రల్‌ బ్రేక్‌ డౌన్‌ (సీబీడీ) వ్యవస్థ లేదు. ఆపరేషన్‌ సిబ్బందినే సర్దుబాటు చేసుకుని షిప్టుల్లో పని చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒక్కో ఫీడర్‌ దూరం, పని చేసే పరిధి ఎక్కువ కిలోమీటర్లు ఉండటంతో వినియోగదారుల ఫిర్యాదులకు హాజరు కావడానికి అధిక సమయం పడుతోంది.

ఎక్స్‌లో పోస్ట్ చేస్తున్న ఐటీ ఉద్యోగులు

హైదరాబాద్​ నగరంలోని మాదాపూర్, కూకట్‌పల్లి, గచ్చిబౌలి, కొండాపూర్, మణికొండ, ఎల్బీనగర్, అల్వాల్, ఉప్పల్, చందానగర్, బోయిన్‌పల్లి, నిజాంపేట, మెహిదీపట్నం, అమీర్‌పేట, చార్మినార్‌ సెక్షన్ల నుంచి అధికంగా ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయి. వర్క్‌ ఫ్రం హోం ఐటీ ఉద్యోగులు విద్యుత్​ పోగానే వెంటనే ఎక్స్‌ వేదికగా పోస్టులు చేస్తున్నారు. ఐటీ ఉద్యోగులు వీటిని స్క్రీన్‌ షాట్‌ తీసి తమ బాస్‌కు పంపిస్తున్నారు.

రోజూ నాలుగు సార్లు కరెంట్ పోతుంది

ప్రతి రోజు కరెంట్‌ 4 సార్లయినా పోతోందని చందానగర్‌ హుడా కాలనీలో ఉంటున్న రవికాంత్ అనే ఐటీ ఉద్యోగి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అధికారులను అడిగితే మరమ్మతులు అని ప్రతిసారి ఏదో ఒక కారణం చెబుతూనే ఉన్నారని తెలిపారు. వర్క్‌ ఫ్రం హోంకు తీవ్ర ఇబ్బంది అవుతోందని పేర్కొన్నారు. అధికారులు స్పందించి నిరంతరం కరెంట్ సరఫరా చేయాలని కోరారు.

'రాష్ట్రంలో కరెంట్‌ కోతలు లేవు'

రాష్ట్రంలో కరెంట్‌ కోతలు లేవని, అక్కడక్కడ సాంకేతిక సమస్యలతో ట్రిప్‌ అయి సరఫరా నిలిచిపోతే వెంటనే పునరుద్ధరిస్తున్నామని దక్షిణ డిస్కం సీఎండీ జితేశ్‌ వి.పాటిల్‌ తెలిపారు. విద్యుత్‌ డిమాండ్‌ ఏటా సగటున 6-7 శాతం అదనంగా పెరుగుతోందని, రాబోయే వేసవి అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రత్యేక కార్యాచరణ రూపొందించామని చెప్పారు. బుధవారం డిస్కం కార్యాలయంలో ఆయన మాట్లాడారు. సబ్‌ స్టేషన్లు, ఫీడర్ల సామర్థ్య పెంపు, ఫీడర్‌ విభజన, కొత్త సబ్‌స్టేషన్ల ఏర్పాటు వంటి చర్యలు చేపడుతున్నామని తెలిపారు. వ్యవసాయ విద్యుత్‌ కనెక్షన్ల మంజూరులో ఎటువంటి ఆలస్యం జరగడం లేదని, అవసరమైన పత్రాలు లేదా ఛార్జీలు చెల్లించని కొన్ని దరఖాస్తులు మాత్రమే పెండింగ్‌లో ఉన్నాయని వివరించారు.

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