'స్పెషల్'గా ఉండాలి - ఆరోగ్యానికీ మంచిదవ్వాలి : హెల్దీ ఫుడ్ కోసం హైదరాబాద్ వాసుల వేట
ఆహారంతో పాటు ప్రత్యేకత కోరుకుంటున్న హైదరాబాదీలు - జస్ట్ డయల్ నివేదికలో నగరవాసుల ఆహార వేటపై ఆసక్తికరమైన విషయాలు వెల్లడి
Published : July 28, 2026 at 12:10 PM IST
Justdial latest analysis about food : హైదరాబాద్ నగరవాసులు. ఈ పేరు వినగానే వారి దైనందిన జీవనం కళ్లముందు కనపడుతుంది. పొద్దున లేచింది మొదలు రాత్రి పడుకునే వరకు పనులతో పరుగెడుతూనే ఉంటారు. అసలు వీరు వండుకుని ప్రశాంతంగా తింటారా? ఆరోగ్యం గురించి పట్టించుకుంటారా? వంటి సందేహలు కూడా వస్తాయి. ఎందుకంటే రోడ్డు పక్కన ఉండే టిఫిన్ బండి దగ్గర వీరి క్యూ ఉంటుంది. జోమాటో, స్వీగ్గీలో బిర్యానీల ఆర్డర్లు కుప్పలుగా ఉంటాయి. కానీ ఇదంతా నిజం కాదని రుజువు చేస్తుంది జస్ట్ డయల్ సెర్చ్ ఇంజిన్ డేటా. ఎంత బిజిగా ఉన్నా హైదరాబాదీలు ఆరోగ్యకరమైన తిండికి ప్రాధాన్యత ఇస్తూనే అందులో ప్రత్యేకతను కూడా ఆస్వాదిస్తున్నారని జస్ట్ డయల్ తాజా విశ్లేషణలో తెలిసింది.
గతేడాది కంటే అదనంగా 25శాతం : దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలు వెతికిన వివరాల ఆధారంగా జస్ట్డయల్ నగరవాసుల గురించి పలు ఆసక్తికరమైన విషయాలు వెల్లడించింది. వీరు ఆరోగ్యాన్ని అందించే వైవిధ్య ఆహారానికే మొదటి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారని తేలింది. తాజాగా జస్ట్ డయల్ సంస్థ దీనికి సంబంధించిన నివేదికను విడుదల చేసింది. దాంట్లో జులై 2024-జూన్ 2025 మధ్య జస్ట్ డయల్లో వెతికిన వారి గణాంకాలను జులై 2025-2026 మధ్య సెర్చ్ చేసిన వారి సంఖ్యతో పోల్చారు. అయితే గతేడాది కంటే అదనంగా 25శాతం ఆరోగ్యకర- ప్రత్యేకమైన ఆహారం కోసం నగరవాసులు వెతికినట్టు ఉంది. దాంతో హైదరాబాద్ ముందు వరుసలో నిలిచింది. అలాంటి ఆహారం ఎక్కడ దొరుకుతుందోనని నగరవాసులు వెతికి మరీ వెళ్లి తింటున్నారని గణాంకాలు వెల్లడించాయి. ఈ విభాగంలో అహ్మదాబాద్ 21 శాతం, చెన్నై 24 శాతంతో తర్వాతి స్థానాల్లో నిలిచాయి.
|ఆరోగ్యం, ప్రత్యేక ఆహారం కోసం వెతికిన గణాంకాలు
|దేశం మొత్తం
|9 శాతం
|హైదరాబాద్
|25 శాతం
|అహ్మదాబాద్
|24 శాతం
|చెన్నై
|21 శాతం
|బెంగళూరు
|20 శాతం
ఆర్గనిక్ ఫుడ్ స్టోర్ల గణాంకాలు : దేశవ్యాప్తంగా గత సర్వే కాలంతో పోల్చుకుంటే ప్రజలు సేంద్రియ, ఆరోగ్యాన్ని అందించే రెస్టారెంట్ల కోసం ఈ ఏడాది 28శాతం ఎక్కువగా వెతికారు. దీంట్లో దిల్లీ ప్రజలు ముందంజలో ఉన్నారు. గతంతో పోల్చి చూస్తే దేశ రాజధాని ప్రజలు ఈసారి అదనంగా 74శాతం అధికంగా వెతికినట్టు తేలింది. దీని ప్రకారం చూసుకుంటే 28 శాతం శోధించి హైదరాబాద్ ఆరో స్థానంలో నిలిచింది. అయితే ఈ మధ్యకాలంలో ఆర్గనిక్ ఫుడ్ స్టోర్స్ అధికంగా వస్తుడంటంతో ప్రజలు వాటివైపు మొగ్గుచూపుతున్నారని వెల్లడవుతోంది.
జస్ట్ డయల్లో ఆర్గనిక్తో పాటు ఆరోగ్యకరమైన ఫుడ్ స్టోర్ల కోసం వెతికిన గణాంకాలు ఇవే! :
|దేశం మొత్తంలో
|28 శాతం
|దిల్లీ
|74 శాతం
|అహ్మదాబాద్
|44 శాతం
|చెన్నై, జైపూర్
|30 శాతం
|పుణె
|29 శాతం
|హైదరాబాద్
|28 శాతం
నిత్య అవసరాలకు డిమాండ్ : దేశవ్యాప్తంగా నిత్య అవసరాలకు ఉన్న డిమాండ్ ఏంటనేది ఈ విశ్లేషణ తెలియజేస్తుంది. ప్రజలు ఎక్కువగా సేంద్రియ, ప్రత్యేక ఆహారం, పోషకాహార నిపుణులు, నాణ్యత ధ్రువీకరణకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఆహార పదార్థాల కొనుగోలులో దేశీయ వినియోగదారుల్లో విస్తృతమైన మార్పులు వస్తున్నట్లు ఆ నివేదిక పేర్కొంది. పూర్తి స్థాయిలో నాణ్యతను గుర్తించటంలో అన్ని నగరాల ప్రజలు పూర్తి అవగాహనతో ఉంటున్నారని తెలుస్తోంది. దీంట్లో పాట్నా 29, లఖ్నవూ 23, వడోదర 12, కాన్పూర్ 18శాతంతో వృద్ధి నమోదయ్యింది.
ఆహార విషయంలో పోషకాహార నిపుణుల సలహాల కోసం కూడా వెతికారని తేలింది. దాంట్లో దిల్లీ ప్రజలు 31, బెంగళూరులో 28, పుణెలో25, ముంబయిలో 20, చెన్నైలో 16 శాతంగా వెతికినట్లు వెల్లడైంది. ఈ విషయం ద్వారా మెట్రో నగరవాసులు ఆరోగ్యం, ఆహారం పట్ల అప్రమత్తంగా ఉంటున్నారని వెల్లడైంది. వీటితో పాటు కిరాణా, ఆహార రిటైల్ స్టోర్ల కోసం గ్వాలియర్ 25 శాతం పెరుగుదలతో ముందుంది.
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