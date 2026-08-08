విహార యాత్రల్లో విభిన్న రుచులు, చారిత్రక కట్టడాలకు ముగ్ధులవుతున్న హైదరాబాదీలు
సాంస్కృతిక, వారసత్వ కట్టడాలను వీక్షించేందుకు అధిక ప్రాధాన్యమిస్తున్న హైదరాబాద్ వాసులు - ఆయా ప్రాంతాల పండుగలు, వేడుకలను తిలకించేందుకు అమితాసక్తి - ట్రావెలింగ్లో హైదరాబాదీలు ఆసక్తి చూపుతున్న వాటి పట్ల ఓ సంస్థ సర్వే
Published : August 8, 2026 at 8:10 AM IST
Hyderabad People Most Visiting Tourist Spots : హైదరాబాద్ మహానగరవాసులది నిత్యం ఉరుకులు పగుగుల జీవితం. ఉద్యోగంలో ఒత్తిళ్లు, వ్యాపారంలో ఒడుదుడుకులు. వీటికి తోడు రోజూ ట్రాఫిక్లో తంటాలు. వీటి నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు అప్పుడప్పుడు ట్రావెలింగ్, టూరిజం చేస్తుంటారు. అయితే హైదరాబాదీలు ఇలా సందర్శనీయ ప్రాంతాలకు వెళ్తున్నప్పుడు ఎక్కువగా వేటి మీద ఆసక్తి చూపుతున్నారో ఓ ట్రావెల్ సంస్థ వెల్లడించింది. రొటీన్ ప్లేసులు, వంటకాలకు బదులు భిన్నంగా ఉండేవాటి వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారని తెలిపింది.
స్థానిక వంటకాలకు ఫిధా అవుతూ : హైదరాబాద్ వాసులు దేశ, విదేశాల యాత్రలో భాగంగా అక్కడి సందర్శనీయ ప్రాంతాలకంటే సాంస్కృతిక, వారసత్వ కట్టడాలను వీక్షించేందుకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. అక్కడి జీవనశైలి, సంప్రదాయాలకు ముగ్ధులవుతున్నారు. స్థానిక ప్రజల పట్ల అవగాహన పెంచుకునేందుకు ఇష్టపడుతున్నారు. ఆయా ప్రాంతాల ప్రత్యేక వంటకాలు, ఆహారం రుచి చూసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నట్లు 'స్కైస్కానర్' అనే ట్రావెల్ సంస్థ సర్వే వెల్లడించింది.
వీటిపైనే ప్రజలకు ఎక్కువ ఆసక్తి : టూరిజం వెళ్తున్న హైదరాబాద్ వాసుల్లో ఆహార అనుభూతులు, సాంస్కృతిక పర్యాటకానికి 56 శాతం మంది ప్రధాన్యం ఇస్తున్నారు. అక్కడి పండుగలు, వేడుకలను తిలకించేందుకు 54 శాతం మంది ఆసక్తి కనబరుస్తున్నట్లు సర్వేలో వెల్లడైంది. 51 శాతం మంది ఆధ్యాత్మిక యాత్రలకు వెళ్లేందుకు మొగ్గు చూపుతున్నట్లు తెలిపింది. మన దేశంలో విభిన్న సంప్రదాయాలతో పాటు ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం ఉండే ప్రంతాలకు వెళ్లేందుకు హైదరాబాదీలు ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నట్లు సర్వే నిర్వహిస్తున్న ఏజెన్సీ ప్రతినిధి నీల్ ఘోష్ తెలిపారు.
సర్వేలో గుర్తించిన ఇతర అంశాలు
- దేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్, కేరళ రాష్ట్రాలు అత్యంత సంపన్నమైన సాంస్కృతిక అనుభూతులను అందిస్తున్నాయి.
- ఆయా ప్రాంతాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక వేడుకలు, పండుగులను వీక్షించేందుకు హైదరాబాద్ పర్యాటకులు ఇష్టపడుతున్నారు. ప్రధానంగా దీపావళి, దుర్గాపూజ, సంక్రాంతి, కుంభమేళా, బతుకమ్మ, బోనాలు, నవరాత్రి గర్బా ముందు వరుసలో ఉంటున్నాయి.
- హైదరాబాద్ నుంచి వెళ్తున్న పర్యాటకుల్లో అత్యధిక మంది జపాన్ను (సుమారు 22 శాతం) సందర్శిస్తున్నారు. ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో థాయిలాండ్-వియత్నాం, ఇంగ్లాండ్, ఫ్రాన్స్ ఉన్నాయి.
- నగరంలోని చార్మినార్తో పాటు ఇతర చారిత్రక కట్టడాలు, యాదగిరిలోని లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయం, భద్రాచల రామాలయం, చిలుకూరు బాలాజీ వంటి ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాలను దర్శించుకునేందుకు ఎక్కువమంది పర్యాటకులు ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
- భద్రత, రద్దీ, వాతావరణ మార్పులు, వసతి లభ్యత, ప్రయాణ ఖర్చుల వంటి అంశాలు పర్యాటకానికి ప్రతిబంధకంగా ఉంటున్నాయని హైదరాబాద్ పర్యాటకులు సర్వేలో తమ అభిప్రాయం తెలిపారు.
హైదరాబాద్ సిటీ టూర్ కోసం : ప్రస్తుతం పని నుంచి ఎక్కువ కాలం సెలవు తీసుకోలేని చాలా మంది హైదరాబాదీలు, వారాంతంలో తమ కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో కలిసి సమీపంలోని పర్యాటక ప్రదేశాలను సందర్శిస్తూ నగర పర్యటనలకు ప్రణాళికలు వేసుకుంటున్నారు. ఇలాంటి వారి కోసం తెలంగాణ రాష్ట్ర పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థ హైదరాబాద్ వాసులకు ఒక శుభవార్తను అందించింది. ఇతర పర్యాటక ప్రదేశాలతో పాటు యాదాద్రి, స్వర్ణగిరి వంటి ఆధ్యాత్మిక ప్రదేశాలను కూడా కలుపుకొని ఒక అద్భుతమైన టూర్ ప్యాకేజీని ప్రవేశపెట్టింది.
ప్రసిద్ధ ఆధ్యాత్మిక, చారిత్రక ప్రదేశాలను అనుసంధానించే విధంగా, "హైదరాబాద్ - యాదగిరిగుట్ట - స్వర్ణగిరి దేవాలయం" అనే పేరుతో ఒక ఆకర్షణీయమైన ప్యాకేజీని ప్రారంభించింది. ఈ టూర్ ప్రతి శనివారం అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇందులో యాదగిరిగుట్ట, శిల్పారామం, కోలనుపాక జైన దేవాలయం, స్వర్ణగిరి దేవాలయం, పోచంపల్లి సందర్శనలు ఉంటాయి.
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