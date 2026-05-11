డ్రైనేజ్ మేం బాగు చేయలేం, మీరే చేసుకోండి - చేతులెత్తేసిన జలమండలి!
హైదరాబాద్లో ప్రతిరోజు 25 లక్షల లీటర్ల మురుగునీరు ఉత్పత్తి - డ్రైనేజీ సమస్యను తీర్చడానికి తగినంత కార్మికులు లేని వైనం - భూగర్భ జలాలు తరలించలేక చేతులెత్తేసిన జలమండలి
Published : May 11, 2026 at 1:27 PM IST
Underground Sewage Drainage System In Hyderabad : "అయ్యా, మా కాలనీలోని భూగర్భ మురుగునీటి పారుదల వ్యవస్థ (యుజీడీ) పొంగిపొర్లుతోంది. దీనివల్ల మురుగునీరు రోడ్ల పైకి ప్రవహిస్తోంది. ఇది చూడటానికి అత్యంత అసహ్యకరంగా ఉంది. దీనివల్ల రాకపోకలు సాగించడం చాలా కష్టంగా మారింది." ఇది జీహెచ్ఎంసీ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ పరిధిలోని ఓ కాలనీ సంఘం ప్రతినిధి ఫిర్యాదు.
"ఈ సమస్య కాలనీలోని ప్రధాన యూజీడీ లైన్కు సంబంధించినదైతే, మేమే పరిష్కరిస్తాము. అయితే, కాలనీలోని అనుసంధాన రహదారులలోని యూజీడీ లైన్లను మీరే శుభ్రం చేసుకోవాలి. వాటికి సంబంధించి మాకు ఎటువంటి బాధ్యతా లేదు." ఇది జలమండలి మేనేజర్ సమాధానం.
దీనిపై సదరు వ్యక్తి మీరెందుకు అలా మాట్లాడుతున్నారు, నీటి పన్నులో భాగంగా మేము 35% యూజీడీ పన్ను చెల్లిస్తున్నాము కదా అని ప్రశ్నిస్తే మాకు ఎటువంటి బాధ్యతా లేదు, ప్రస్తుతం మాకు అవసరమైన సిబ్బంది కూడా అందుబాటులో లేరని ఆ మేనేజర్ తేల్చిచెప్పేశారు.
ఔటర్ రింగ్ రోడ్ పరిధిలోని మూడు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ల పరిధిలో భూగర్భ మురుగునీటి వ్యవస్థలను నిర్వహించే బాధ్యత జలమండలిపై ఉంది. హైదరాబాద్ నగరంలో, ప్రతిరోజూ సుమారు 25 లక్షల లీటర్ల మురుగునీరు ఉత్పత్తి అవుతూ, 6,34,000 మ్యాన్హోల్స్ గుండా ప్రవహిస్తుంది. ఈ మొత్తంలో, కేవలం 18.78 లక్షల లీటర్ల మురుగునీటిని మాత్రమే శుద్ధి చేసి మూసీ నదిలోకి వదులుతున్నారు.
అడ్డంకులు తొలగించడానికి యంత్రాలు : గతంలో, 150 మున్సిపల్ డివిజన్లలో ఒక్కొక్క దానికి ఒకటి చొప్పున 150 'ఎయిర్టెక్' యంత్రాలు ఉండేవి. మురుగునీటి లైన్లలో పూడిక పేరుకుపోయినప్పుడల్లా, అడ్డంకులను తొలగించడానికి ఈ యంత్రాలను ఉపయోగించేవారు. అయితే, మరమ్మతుల అవసరం కారణంగా ఈ యంత్రాలలో 20 వరకు పక్కన పెట్టేవారు. ఈ యంత్రాలలో ఒకదానిని ఒక నిర్దిష్ట ప్రదేశంలో వినియోగించడానికి, పరిపాలనలో అత్యున్నత స్థాయిలలో లాబీయింగ్ చేయవలసి వస్తుంది. కాలనీలలో, కార్మికులు సాధారణంగా చైన్ లింక్ పరికరాలను ఉపయోగించి భూగర్భ డ్రైనేజీ లైన్లను శుభ్రం చేస్తారు. ఒకే డ్రైనేజీ సమస్యను పరిష్కరించడానికి తరచుగా ముగ్గురు కార్మికుల కృషి అవసరం. ఇది ప్రస్తుత పరిస్థితి. ప్రస్తుతం, 300 డివిజన్ల అవసరాలను తీర్చడానికి తగినంత మంది కార్మికులు లేరు.
మురుగునీటి సమస్యలు నెలలో నాలుగైదుసార్లు : డ్రైనేజీ కాలువల శుభ్రతకు సంబంధించి ప్రతిరోజూ అనేక ఫిర్యాదులు వస్తున్నప్పటికీ, ఈ సమస్యలలో నాలుగో వంతు కన్నా తక్కువ వాటికి మాత్రమే పరిష్కారాలు లభిస్తున్నాయి. కొత్తగా ఏర్పడిన కాలనీలు గేటెడ్ కమ్యూనిటీలలో, ఈ సమస్యలను వారే స్వయంగా పరిష్కరించుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ఇప్పుడు, వారు పాత, స్థిరపడిన కాలనీలకు కూడా అదే ఆదేశాన్ని జారీ చేస్తున్నారు. పొంగిపొర్లుతున్న మ్యాన్హోల్స్ను శుభ్రం చేయడానికి ప్రైవేట్ కార్మికులు తీసుకురావడం కష్టంగా ఉందని కాలనీ సంఘాలు నిస్సహాయతను వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా, ప్రైవేట్ కార్మికులు ఈ పనిని చేయడానికి అంగీకరించినప్పటికీ, దానికి రూ.1,500 వరకు ఖర్చు అవుతోంది. మురుగునీరు పొంగిపొర్లే ఈ పరిస్థితి నెలకు నాలుగు నుంచి ఐదు సార్లు పునరావృతమవుతోంది.
నగరంలో మురుగునీటి పారుదల గణాంకాలు ఇవే :
- భూగర్భ మురుగునీటి పారుదల వ్యవస్థ పొడవు : 10,000 కి.మీ.
- రోజువారీ మురుగునీటి ఉత్పత్తి : 2,500 ఎంఎల్డీ
- మురుగునీటి శుద్ధి కర్మాగారాలు (ఎస్టీపీలు) : 45
- శుద్ధి చేసిన మురుగునీటి పరిమాణం: 1,878 ఎంఎల్డీ
- ఎయిర్ టెక్ శుభ్రపరిచే యంత్రాలు: 150
- సిబ్బంది 4,000 మంది ఉద్యోగులు
పేరుకే ఆదర్శ్ నగర్ : ఆదర్శ్ నగర్ కాలనీ సంక్షేమ సంఘం భవనానికి ఆనుకుని ఉన్న ఖాళీ స్థలంలో మురుగునీరు నిలిచిపోయింది. అది ఇప్పుడు ఒక మురుగు గుంటగా మారిపోయింది. దాని నుంచి వెలువడుతున్న దుర్వాసన, దోమల బెడద కారణంగా స్థానికులు తీవ్రంగా ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. నాగోల్ సర్కిల్ పరిధిలోని పెద్ద అంబర్పేట డివిజన్లో ఉన్న హట్టిగూడలో రెండు పడకగదుల ఇళ్లను నిర్మించారు. అయితే, వీటికి ఎటువంటి మురుగునీటి పారుదల మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేయలేదు. దానివల్ల బొమ్మలగుడిని ఆర్ఎన్ఆర్ కాలనీని కలిపే రహదారిపై ఇప్పుడు మురుగునీరు ప్రవహిస్తోంది. ఈ మార్గం ప్రతిరోజూ వేలాది మంది ప్రయాణికులు వినియోగిస్తుంటారు.
