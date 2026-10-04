ఆకట్టుకున్న 'హైదరాబాద్ పెన్ షో' - ప్రత్యేకంగా నిలిచిన ఫౌంటెన్ పెన్లు
రెడ్హిల్స్ ఎఫ్టీసీసీఐలో హైదరాబాద్ పెన్ షోను ఏర్పాటు చేశారు. రూ.5 లక్షలు, రూ.2 లక్షలు విలువైన ఫౌంటెన్ పెన్లను ప్రదర్శనలో ఉంచారు. పెన్నులపై బంగారం, వెండి పూతతో పలు నగీషీలు దిద్దారు.
Published : October 4, 2026 at 8:46 PM IST
Hyderabad Pen Show At Red Hills : పాత తరానికి సంబంధించిన వస్తువు ఏదైనా సరే అది ఎప్పటికీ గొప్ప వస్తువేనని అంటున్నారు నిపుణులు. అయితే ఒక తరానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడిన వస్తువులు ప్రస్తుతం కనుమరుగవుతున్నాయి. అలా కనపడకుండా పోతున్న వస్తువుల్లో 'ఫౌంటెన్ పెన్' ఒకటి. ఇది ఒకప్పుడు ప్రతీ విద్యార్థి, పెద్దల చేతిలో కనిపించేది. తాజాగా రెడ్హిల్స్ ఎఫ్టీసీసీఐలో హైదరాబాద్ పెన్ షోను ఏర్పాటు చేశారు. అందులో ఫౌంటెన్ పెన్లు నాటి వైభవాన్ని కళ్లముందు కదలాడేలా చేశాయి.
జ్ఞాపకంగా మిగిలిన ఫౌంటెన్ పెన్
కాలం మారుతున్న కొద్ది కొత్తగా బాల్ పాయింట్ పెన్నులు, జెల్ పెన్నుల వంటివి వచ్చాయి. ఇక డిజిటల్ పరికరాలు వచ్చిన తర్వాత ఈ 'ఫౌంటెన్ పెన్' ఓ జ్ఞాపకంగా మిగిలింది. ఈ పెన్నులు మనం రాసే రాతకు ఓ ప్రత్యేకమైన అందాన్ని తెచ్చిపెట్టేవి. ఫౌంటెన్ పెన్ కేవలం రాయడానికి ఉపయోగపడే వస్తువులా కాకుండా మనసుకు హత్తుకునే అనుభూతిని అందించే చక్కటి సాధనంలా ఉండేది. ప్రస్తుతం పెన్ షోలో రూ.5 లక్షలు, రూ.2 లక్షలు విలువైన ఫౌంటెన్ పెన్లను ప్రదర్శించారు.
ఫౌంటెన్ పెన్ ప్రత్యేకతలు
ఈ ఫౌంటెన్ పెన్లో ఎప్పటికప్పుడు సిరా(ఇంక్)ను నింపేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. అనంతరం నిబ్ను కాగితంపై సుతారంగా కదిలిస్తూ రాసేవాళ్లు. ఆ నిబ్లో నుంచి కురిసిన అక్షరాలను చూసినప్పుడు కలిగే అనుభూతి ఎంతో ప్రత్యేకమైనది. ఈ పెన్తోనే మన పూర్వికులు ఎన్నో ఉత్తరాలు రాశారు. పుస్తకాల్లో గురువులు రాసిన చేతిరాతను చూస్తే ఆ కాలపు వైభవం మన కళ్లముందే కదలాడుతుంది. ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్ ఫౌంటెన్ పెన్ క్లబ్ నిర్వాహకుడు, పెన్ల తయారీదారు మోహన్ తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఫౌంటెన్ పెన్ను పాతకాలపు వస్తువుగా కాకుండా ఒక తరం రాత సంస్కృతికి గుర్తుగా చూడాలని పేర్కొన్నారు.
రూ. 7.50 లక్షలు విలువ చేసే పెన్ను
హైదరాబాద్ పెన్ షోలో ఫౌంటెన్ పెన్తో పాటు పలు రకాల పెన్నులు అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాయి. ఆ ప్రదర్శనలో కొన్ని పెన్నులు రూ. 7.50 లక్షలు విలువ చేశాయి. ఒక్కో పెన్ తయారీకి కనీసం మూడు నుంచి ఆరు నెలల సమయం పడుతుందని ఈ పెన్నులను తయారు చేసిన పుణెకు చెందిన వివేక్ తెలిపారు. ఆ పెన్నులపై వివేక్ బంగారం, వెండి పూతతో కొన్ని అవతారాలను తీర్చిదిద్దారు. వామన అవతారం, సంత్ జ్ఞానేశ్వర్, ద్రౌపది స్వయంవరంలో అర్జునుడు మత్స్య యంత్రాన్ని ఛేదించిన ఘట్టం వంటివి ఆ పెన్నులకు ఎంతో అందాన్ని తెచ్చిపెట్టాయి.
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